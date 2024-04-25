Кулеба про звіт ОБСЄ щодо затримань Росією цивільних українців: "Висновки шокують"

Звіт ОБСЄ, підготовлений у рамках "московського механізму", засвідчує масштаби злочинів Росії на окупованих територіях України, зокрема свавільних затримань цивільних українців. Він допоможе визначити конкретних осіб, які мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Цей важливий документ викликає занепокоєння щодо систематичної та широкомасштабної кампанії Росії із захоплення цивільних заручників на окупованих територіях України", – розповів Кулеба, додавши, що "висновки незалежної місії шокують".

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За його словами, відповідно до висновку місії, особи, причетні до свавільного позбавлення волі українських цивільних, скоїли воєнні злочини, злочини проти людяності, порушили міжнародне гуманітарне право та права людини.

Кулеба зазначив, що згідно зі звітом, "ця практика має масовий характер і є докази систематичної, послідовної та навмисної поведінки Росії, спрямованої проти українських цивільних". Вона розпочалася в окупованому Криму в 2014 році і була розширена державою-агресором після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

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"Документ стане важливим елементом у роботі національних і міжнародних судових органів, спрямованої на встановлення конкретних осіб, які мають нести кримінальну відповідальність", - наголосив міністр.

Він закликав міжнародних партнерів консолідувати зусилля, щоб забезпечити негайне та беззастережне звільнення всіх безпідставно затриманих Росією цивільних українців, як зазначено в українській Формулі миру.





Нагадаємо, 29 лютого 2024 року ОБСЄ схвалила мандат місії у рамках "московського механізму" щодо свавільнихзатримань українських цивільних Росією. Місія повинна встановити факти позбавлення свободи на окупованих територіях та інших злочинів, таких як катування чи нелюдське поводження. Звіт місії ОБСЄ стане інструментом документування і доведення злочинів Росії на міжнародному рівні.