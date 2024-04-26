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Новости Война
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В Киеве срочно эвакуируют две больницы из-за угрозы ракетного удара РФ, - КГГА

Київська міська дитяча клінічна лікарня №1

В пятницу, 26 апреля, в Киеве срочно эвакуируют две больницы, в том числе детскую, из-за российской провокации. Враг заявляет, что в этих медучреждениях якобы находятся военные.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Город срочно начинает эвакуацию двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской. Поскольку в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что, якобы, в этих больницах находятся военные", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы.

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"Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы", - отметили в пресс-службе.

В КГГА добавили, что обратились в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировали о мерах, которые принимаются для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.

Читайте также: Правительство выделило 1 млрд грн для строительства укрытий в медучреждениях до конца 2024 года: Прифронтовые больницы в приоритете

Автор: 

больница (1436) КГГА (2978) Киев (25472) эвакуация (2064)


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Топ комментарии
+7
Плюс військові користуються транспортом, магазинами та практично в кожному будинку є сім'я військових. З такою логікою можна виправдати любий удар...
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26.04.2024 17:11
+5
вашим біосміттьєвим військам це заважають робити:
1. Українськи Воїни;
2. Відмінна робота ППО;
3. Зброя від Союзників, що напрошується з темпом лавини;
4. Недолугість пі.дорососійських самих опущених у світі недовійськових та повна їх некомпетентність;
5. Корупція у вашій сраній загниваючо - подихаючій лишньохромосомій недодержави.
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26.04.2024 17:14
+5
так вони і роблять...потім заявляють що там були військові...
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26.04.2024 17:47
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это земовный патриот
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26.04.2024 17:50 Ответить
Яке хворе
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26.04.2024 17:20 Ответить
при Пороху по підвалах сиділи ватники Бамбаса, а не українці в Україні !!

Допанувались ЗЄльоні до самого краю,
Гірше ворога Україну в небуття заганяють !
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26.04.2024 18:02 Ответить
ну по госпіталю військовому вони не раз вже били ..
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26.04.2024 17:06 Ответить
Плюс військові користуються транспортом, магазинами та практично в кожному будинку є сім'я військових. З такою логікою можна виправдати любий удар...
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26.04.2024 17:11 Ответить
Ну так, і дрони на кухні збирати можна..
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26.04.2024 17:16 Ответить
так вони і роблять...потім заявляють що там були військові...
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26.04.2024 17:47 Ответить
вашим біосміттьєвим військам це заважають робити:
1. Українськи Воїни;
2. Відмінна робота ППО;
3. Зброя від Союзників, що напрошується з темпом лавини;
4. Недолугість пі.дорососійських самих опущених у світі недовійськових та повна їх некомпетентність;
5. Корупція у вашій сраній загниваючо - подихаючій лишньохромосомій недодержави.
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26.04.2024 17:14 Ответить
Хворе, це ти про себе?
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26.04.2024 17:15 Ответить
То троль кацапський. Не звертайте уваги.
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26.04.2024 17:21 Ответить
ну вроде мб (может быть)
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26.04.2024 17:56 Ответить
11 рокiв вiйна в Украiнi
крайнi 24.02.22 по 26.04.24 крилатих ракет − 2 119 ,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 461 (, пацак iстота вже взяла вiд ЗСУ та ППО за......
ЗСУ СЛАВА !СЛАВА!СЛАВА!
У КМДА закликають не поширювати неправдиву інформацію: «Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці».
Тим часом київська влада вже звернулась до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.
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26.04.2024 18:42 Ответить
У вас у зе , узурпаторів бункера, для дітей немає місця?
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26.04.2024 17:26 Ответить
А, якщо кацапи заявлять, що у кожному магазині розташованя військові, то всі магазини евакуювати?
Ви про "антонін" думаєте, коли таке публікуєте?
Вони ж вже всі ляшки собі обісцяли в очікуванні армагеддона.
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26.04.2024 17:33 Ответить
Тобто ППО у нас вже не працює?
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26.04.2024 17:38 Ответить
А в чому контрпропаганда? В тому, що очікується удар по дитячій лікарні? Щоб Захід шокувати?
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26.04.2024 17:49 Ответить
24 февраля 2022 года только Кличко и КМДА и выполняли свои функции 24/7, а все остальные от ДБР, НАБУ, половины министерств, прокуратуры и судов кортежами свалили во Львов и Закарпатье
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26.04.2024 18:22 Ответить
А чому відео не надаєте??? Ось воно:

https://streamable.com/is213j

Ця фраза пролунала під час виступу івана терепеля - очільника кдб білорусі.
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26.04.2024 18:00 Ответить
Бульбоящери виріши вступити в війну???
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26.04.2024 18:23 Ответить
они скорее против рептилоидов за путина воевать будут чем тут,єто уже ясно,усатый понимает что его тут размотают за 2 недели,и не будет бульборемб)
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26.04.2024 18:31 Ответить
тем более там в польщу 16 к британцев военных подкатило,опять усатый троль 10 бтров туды сюды ганять будет,и лазерными усами всех выжигать
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26.04.2024 18:36 Ответить
Їблоруси вже зовсім розпоясалися !!! Це не можна так просто пропускати
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26.04.2024 18:28 Ответить
ну тратить такие ракеты на бульбаленд это западло туда и нептуна да даже условного града хватит,на этих должно и совкого бк хватить.
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26.04.2024 18:38 Ответить
Україна повинна знищини білоруські НПЗ вже давно! Фашист лукашенко давно співучасник війни пуйла !
Мозирський НПЗ має бути знищено негайно!
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26.04.2024 19:09 Ответить
Бути мером Києва - це вам не стояти без штанів перед роялем!
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26.04.2024 19:37 Ответить
Как отметили власти столицы Украины, такое решение приняли из-за видео якобы «анонсированного удара РФ по этим медицинским учреждениям», которое распространяют в сети. В администрации уточнили, что информация о том, что в этих больницах находятся военные, - «абсолютная ложь».

Эвакуация началась после угроз главы белорусского КГБ Ивана Тертеля, пишет https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c289jrdwr7go BBC .

Это заявление прозвучало на заседании так называемого ВНС. Там Тертель обещал противодействовать мифическим террористам из Украины, и в ходе этого прозвучала угроза в отношении больниц Киева.

«Все эти лица и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени. Среди террористов есть убитые и раненые, их постигнет кара, несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская 30-32, где спрятались за спинами больных детей», - заявил председатель КГБ Беларуси. Це цитата з опозиційного білоруського сайту.
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26.04.2024 19:49 Ответить
а де гарантія що вони "анонсували" ці шпиталі і не вдарили по іншим лікарням. Як взагалі можна на щось розраховувати бо вони могуть вдарити куди завгодно і без анонсування.
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26.04.2024 21:29 Ответить
 
 