В Киеве срочно эвакуируют две больницы из-за угрозы ракетного удара РФ, - КГГА

В пятницу, 26 апреля, в Киеве срочно эвакуируют две больницы, в том числе детскую, из-за российской провокации. Враг заявляет, что в этих медучреждениях якобы находятся военные.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Город срочно начинает эвакуацию двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской. Поскольку в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что, якобы, в этих больницах находятся военные", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы.

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"Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы", - отметили в пресс-службе.

В КГГА добавили, что обратились в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировали о мерах, которые принимаются для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.

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