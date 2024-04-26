В Киеве срочно эвакуируют две больницы из-за угрозы ракетного удара РФ, - КГГА
В пятницу, 26 апреля, в Киеве срочно эвакуируют две больницы, в том числе детскую, из-за российской провокации. Враг заявляет, что в этих медучреждениях якобы находятся военные.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Город срочно начинает эвакуацию двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской. Поскольку в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что, якобы, в этих больницах находятся военные", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы.
"Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы", - отметили в пресс-службе.
В КГГА добавили, что обратились в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировали о мерах, которые принимаются для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.
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Допанувались ЗЄльоні до самого краю,
Гірше ворога Україну в небуття заганяють !
1. Українськи Воїни;
2. Відмінна робота ППО;
3. Зброя від Союзників, що напрошується з темпом лавини;
4. Недолугість пі.дорососійських самих опущених у світі недовійськових та повна їх некомпетентність;
5. Корупція у вашій сраній загниваючо - подихаючій лишньохромосомій недодержави.
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ЗСУ СЛАВА !СЛАВА!СЛАВА!
У КМДА закликають не поширювати неправдиву інформацію: «Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці».
Тим часом київська влада вже звернулась до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.
Ви про "антонін" думаєте, коли таке публікуєте?
Вони ж вже всі ляшки собі обісцяли в очікуванні армагеддона.
https://streamable.com/is213j
Ця фраза пролунала під час виступу івана терепеля - очільника кдб білорусі.
Мозирський НПЗ має бути знищено негайно!
Эвакуация началась после угроз главы белорусского КГБ Ивана Тертеля, пишет https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c289jrdwr7go BBC .
Это заявление прозвучало на заседании так называемого ВНС. Там Тертель обещал противодействовать мифическим террористам из Украины, и в ходе этого прозвучала угроза в отношении больниц Киева.
«Все эти лица и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени. Среди террористов есть убитые и раненые, их постигнет кара, несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская 30-32, где спрятались за спинами больных детей», - заявил председатель КГБ Беларуси. Це цитата з опозиційного білоруського сайту.