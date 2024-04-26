У Києві терміново евакуюють дві лікарні через загрозу ракетного удару РФ, - КМДА

У п’ятницю, 26 квітня, у Києві терміново евакуйовують дві лікарні, зокрема дитячу, через російську провокацію. Ворог заявляє, що в цих медзакладах нібито перебувають військові.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. Оскільки в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові", - йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці.

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"Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці", - зауважили в пресслужбі.

У КМДА додали, що звернулися до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та проінформували про заходи, які вживають для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.

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