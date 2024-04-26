У Києві терміново евакуюють дві лікарні через загрозу ракетного удару РФ, - КМДА
У п’ятницю, 26 квітня, у Києві терміново евакуйовують дві лікарні, зокрема дитячу, через російську провокацію. Ворог заявляє, що в цих медзакладах нібито перебувають військові.
Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. Оскільки в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові", - йдеться у повідомленні.
У КМДА наголосили, що це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці.
"Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці", - зауважили в пресслужбі.
У КМДА додали, що звернулися до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та проінформували про заходи, які вживають для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.
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Допанувались ЗЄльоні до самого краю,
Гірше ворога Україну в небуття заганяють !
1. Українськи Воїни;
2. Відмінна робота ППО;
3. Зброя від Союзників, що напрошується з темпом лавини;
4. Недолугість пі.дорососійських самих опущених у світі недовійськових та повна їх некомпетентність;
5. Корупція у вашій сраній загниваючо - подихаючій лишньохромосомій недодержави.
крайнi 24.02.22 по 26.04.24 крилатих ракет − 2 119 ,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 461 (, пацак iстота вже взяла вiд ЗСУ та ППО за......
ЗСУ СЛАВА !СЛАВА!СЛАВА!
У КМДА закликають не поширювати неправдиву інформацію: «Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці».
Тим часом київська влада вже звернулась до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.
Ви про "антонін" думаєте, коли таке публікуєте?
Вони ж вже всі ляшки собі обісцяли в очікуванні армагеддона.
https://streamable.com/is213j
Ця фраза пролунала під час виступу івана терепеля - очільника кдб білорусі.
Мозирський НПЗ має бути знищено негайно!
Эвакуация началась после угроз главы белорусского КГБ Ивана Тертеля, пишет https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c289jrdwr7go BBC .
Это заявление прозвучало на заседании так называемого ВНС. Там Тертель обещал противодействовать мифическим террористам из Украины, и в ходе этого прозвучала угроза в отношении больниц Киева.
«Все эти лица и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени. Среди террористов есть убитые и раненые, их постигнет кара, несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская 30-32, где спрятались за спинами больных детей», - заявил председатель КГБ Беларуси. Це цитата з опозиційного білоруського сайту.