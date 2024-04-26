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У Києві терміново евакуюють дві лікарні через загрозу ракетного удару РФ, - КМДА

Київська міська дитяча клінічна лікарня №1

У п’ятницю, 26 квітня, у Києві терміново евакуйовують дві лікарні, зокрема дитячу, через російську провокацію. Ворог заявляє, що в цих медзакладах нібито перебувають військові.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. Оскільки в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові", - йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці.

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"Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці", - зауважили в пресслужбі.

У КМДА додали, що звернулися до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та проінформували про заходи, які вживають для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.

Читайте також: Уряд виділив 1 млрд грн для будівництва укриттів у медзакладах до кінця 2024 року: Прифронтові лікарні в пріоритеті

Автор: 

лікарня (1356) КМДА (2365) Київ (19408) евакуація (2304)


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Топ коментарі
+7
Плюс військові користуються транспортом, магазинами та практично в кожному будинку є сім'я військових. З такою логікою можна виправдати любий удар...
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26.04.2024 17:11
+5
вашим біосміттьєвим військам це заважають робити:
1. Українськи Воїни;
2. Відмінна робота ППО;
3. Зброя від Союзників, що напрошується з темпом лавини;
4. Недолугість пі.дорососійських самих опущених у світі недовійськових та повна їх некомпетентність;
5. Корупція у вашій сраній загниваючо - подихаючій лишньохромосомій недодержави.
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26.04.2024 17:14
+5
так вони і роблять...потім заявляють що там були військові...
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26.04.2024 17:47
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это земовный патриот
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26.04.2024 17:50 Відповісти
Яке хворе
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26.04.2024 17:20 Відповісти
при Пороху по підвалах сиділи ватники Бамбаса, а не українці в Україні !!

Допанувались ЗЄльоні до самого краю,
Гірше ворога Україну в небуття заганяють !
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26.04.2024 18:02 Відповісти
ну по госпіталю військовому вони не раз вже били ..
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26.04.2024 17:06 Відповісти
Плюс військові користуються транспортом, магазинами та практично в кожному будинку є сім'я військових. З такою логікою можна виправдати любий удар...
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26.04.2024 17:11 Відповісти
Ну так, і дрони на кухні збирати можна..
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26.04.2024 17:16 Відповісти
так вони і роблять...потім заявляють що там були військові...
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26.04.2024 17:47 Відповісти
вашим біосміттьєвим військам це заважають робити:
1. Українськи Воїни;
2. Відмінна робота ППО;
3. Зброя від Союзників, що напрошується з темпом лавини;
4. Недолугість пі.дорососійських самих опущених у світі недовійськових та повна їх некомпетентність;
5. Корупція у вашій сраній загниваючо - подихаючій лишньохромосомій недодержави.
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26.04.2024 17:14 Відповісти
Хворе, це ти про себе?
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26.04.2024 17:15 Відповісти
То троль кацапський. Не звертайте уваги.
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26.04.2024 17:21 Відповісти
ну вроде мб (может быть)
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26.04.2024 17:56 Відповісти
11 рокiв вiйна в Украiнi
крайнi 24.02.22 по 26.04.24 крилатих ракет − 2 119 ,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 461 (, пацак iстота вже взяла вiд ЗСУ та ППО за......
ЗСУ СЛАВА !СЛАВА!СЛАВА!
У КМДА закликають не поширювати неправдиву інформацію: «Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці».
Тим часом київська влада вже звернулась до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.
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26.04.2024 18:42 Відповісти
У вас у зе , узурпаторів бункера, для дітей немає місця?
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26.04.2024 17:26 Відповісти
А, якщо кацапи заявлять, що у кожному магазині розташованя військові, то всі магазини евакуювати?
Ви про "антонін" думаєте, коли таке публікуєте?
Вони ж вже всі ляшки собі обісцяли в очікуванні армагеддона.
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26.04.2024 17:33 Відповісти
Тобто ППО у нас вже не працює?
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26.04.2024 17:38 Відповісти
А в чому контрпропаганда? В тому, що очікується удар по дитячій лікарні? Щоб Захід шокувати?
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26.04.2024 17:49 Відповісти
24 февраля 2022 года только Кличко и КМДА и выполняли свои функции 24/7, а все остальные от ДБР, НАБУ, половины министерств, прокуратуры и судов кортежами свалили во Львов и Закарпатье
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26.04.2024 18:22 Відповісти
А чому відео не надаєте??? Ось воно:

https://streamable.com/is213j

Ця фраза пролунала під час виступу івана терепеля - очільника кдб білорусі.
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26.04.2024 18:00 Відповісти
Бульбоящери виріши вступити в війну???
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26.04.2024 18:23 Відповісти
они скорее против рептилоидов за путина воевать будут чем тут,єто уже ясно,усатый понимает что его тут размотают за 2 недели,и не будет бульборемб)
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26.04.2024 18:31 Відповісти
тем более там в польщу 16 к британцев военных подкатило,опять усатый троль 10 бтров туды сюды ганять будет,и лазерными усами всех выжигать
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26.04.2024 18:36 Відповісти
Їблоруси вже зовсім розпоясалися !!! Це не можна так просто пропускати
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26.04.2024 18:28 Відповісти
ну тратить такие ракеты на бульбаленд это западло туда и нептуна да даже условного града хватит,на этих должно и совкого бк хватить.
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26.04.2024 18:38 Відповісти
Україна повинна знищини білоруські НПЗ вже давно! Фашист лукашенко давно співучасник війни пуйла !
Мозирський НПЗ має бути знищено негайно!
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26.04.2024 19:09 Відповісти
Бути мером Києва - це вам не стояти без штанів перед роялем!
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26.04.2024 19:37 Відповісти
Как отметили власти столицы Украины, такое решение приняли из-за видео якобы «анонсированного удара РФ по этим медицинским учреждениям», которое распространяют в сети. В администрации уточнили, что информация о том, что в этих больницах находятся военные, - «абсолютная ложь».

Эвакуация началась после угроз главы белорусского КГБ Ивана Тертеля, пишет https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c289jrdwr7go BBC .

Это заявление прозвучало на заседании так называемого ВНС. Там Тертель обещал противодействовать мифическим террористам из Украины, и в ходе этого прозвучала угроза в отношении больниц Киева.

«Все эти лица и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени. Среди террористов есть убитые и раненые, их постигнет кара, несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская 30-32, где спрятались за спинами больных детей», - заявил председатель КГБ Беларуси. Це цитата з опозиційного білоруського сайту.
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26.04.2024 19:49 Відповісти
а де гарантія що вони "анонсували" ці шпиталі і не вдарили по іншим лікарням. Як взагалі можна на щось розраховувати бо вони могуть вдарити куди завгодно і без анонсування.
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26.04.2024 21:29 Відповісти
 
 