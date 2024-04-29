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Новости Война
9 027 22

Германия передала очередной пакет военной помощи Украине: боеприпасы к IRIS-T и 10 БМП Marder

marder

29 апреля правительство Германии сообщило об очередной партии военной помощи Украине, в которую вошли, среди прочего, дополнительные средства противовоздушной обороны, снаряды и бронетехника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Это следует из перечня, опубликованного на сайте немецкого правительства.

В последнее время Германия передала Украине:

  • 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запчастями,
  • боеприпасы для танков Leopard 2,
  • 7500 боеприпасов калибра 155 мм.

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Также ВСУ получили от Германии:

  • зенитный ракетный комплекс SKYNEX с боеприпасами,
  • почти 30 тысяч боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard,
  • неуказанное количество ракет для системы ПВО IRIS-T SLM,
  • радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D.

В перечне также говорится о передаче мостоукладочного танка Beaver с запчастями, бронированной инженерной машины DACHS, 9 минных плугов, системы самозащиты для вертолетов AMPS, 60 подвесных моторов, 600 светодиодных ламп и 6 тягачей для перевозки танков М1070.

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Для обеспечения военных Германия также передала Украине:

  • 18 тысяч патронов калибра 40 мм,
  • 3000 переносных противотанковых ручных гранатометов RGW 90,
  • 120-мм минометные боеприпасы,
  • почти 2000 маскировочных сеток,
  • 2000 дождевиков и
  • 100 тысяч аптечек.

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Напомним, недавно Германия объявила о передаче Украине третьей системы Patriot и позаботится о том, чтобы она была доставлена как можно быстрее.

Госсекретарь также добавила, что в 2024 году в Германии планируется подготовить до 10 000 украинских военнослужащих.

Автор: 

Германия (6927) помощь и поддержка (865)


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Топ комментарии
+12
Дякуємо, друзі.
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29.04.2024 21:08
+11
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29.04.2024 20:47
+3
9-го травня кацапи покажуть захоплену техніку ЗСУ в різних містах кацапстану. Мене чомусь вразили захоплені гармати 777, як з конвейєра.
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29.04.2024 21:09
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29.04.2024 20:47 Ответить
мангали на Мардери треба ставити .
не естетично, а що поробиш ?
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29.04.2024 20:55 Ответить
2000 дощовиків ? ! ?

Шольц, Тауруси де?
Леопарди 2 ?
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30.04.2024 14:52 Ответить
Дякуємо, друзі.
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29.04.2024 21:08 Ответить
9-го травня кацапи покажуть захоплену техніку ЗСУ в різних містах кацапстану. Мене чомусь вразили захоплені гармати 777, як з конвейєра.
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29.04.2024 21:09 Ответить
https://youtu.be/YdZGUGKDPps?si=A_HD4Ku0JWf83vB1
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29.04.2024 21:11 Ответить
прочитал комментарии кацапни к видео....они поголовно все больные и вылечить их нельзя.
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29.04.2024 21:33 Ответить
Як можна артилерію захопити? Вона не розміщується на нулі? Без сумніву техніка була злита кацапам. Зрадників в ЗСУ як блох на собаці
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30.04.2024 02:07 Ответить
Ще б супроводжували аж до конкретних підрозділів, щоб по ничках міноборонівських не осідало.
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29.04.2024 21:15 Ответить
40мм -- цікаво, у яких гарматах такі використовуються?

Якщо такий набій потрапляє, наприклад, у моторний відсік "Уралу" -- ураження гарантоване?
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29.04.2024 21:22 Ответить
Мабуть для "Бофорсів":
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29.04.2024 21:25 Ответить
на тих CV-90, які нам передали.
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29.04.2024 22:41 Ответить
Мотор Урала розірве на кізяк від такого
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30.04.2024 10:36 Ответить
Прислали компенсацію за вбитих українців.
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29.04.2024 21:43 Ответить
Спасибо Германия
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29.04.2024 22:04 Ответить
Дякуємо!
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29.04.2024 23:03 Ответить
>7500 *********** калібру 155 мм.

Это на 1 день.
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30.04.2024 00:26 Ответить
От наростять виробництво в 365 разів і буде на рік вистачати)
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30.04.2024 10:37 Ответить
Якби зброя була надана зі Сполучених Штатів у коротші терміни, "можливо, Україна вже виграла б війну. Видається розумним висновок, що ця зброя передавалася Україні по одній краплі, щоб Київ не програв, а й розгромив Росію через наслідки цього",
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30.04.2024 07:25 Ответить
Центральне командування армії США оголосило про передачу Україні тисяч одиниць стрілецької зброї, захопленої під час операції із запобігання постачанням Іраном хуситів, що діють у Ємені.

Передача відбулася близько тижня тому, українська армія отримала 5 000 автоматів Калашникова, кулемети, снайперські гвинтівки, гранатомети РПГ-7, 500 000 патронів калібру 7,62 мм.

"Зброя допоможе Україні відбити російське вторгнення. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб зупинити незаконну діяльність
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30.04.2024 09:52 Ответить
>Ми продовжуватимемо робити все можливе
Однозначно. Жалко, что луки и стрелы не передали от индейцев. Надо немного подождать.
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30.04.2024 10:40 Ответить
 
 