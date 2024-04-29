Германия передала очередной пакет военной помощи Украине: боеприпасы к IRIS-T и 10 БМП Marder
29 апреля правительство Германии сообщило об очередной партии военной помощи Украине, в которую вошли, среди прочего, дополнительные средства противовоздушной обороны, снаряды и бронетехника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Это следует из перечня, опубликованного на сайте немецкого правительства.
В последнее время Германия передала Украине:
- 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запчастями,
- боеприпасы для танков Leopard 2,
- 7500 боеприпасов калибра 155 мм.
Также ВСУ получили от Германии:
- зенитный ракетный комплекс SKYNEX с боеприпасами,
- почти 30 тысяч боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard,
- неуказанное количество ракет для системы ПВО IRIS-T SLM,
- радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D.
В перечне также говорится о передаче мостоукладочного танка Beaver с запчастями, бронированной инженерной машины DACHS, 9 минных плугов, системы самозащиты для вертолетов AMPS, 60 подвесных моторов, 600 светодиодных ламп и 6 тягачей для перевозки танков М1070.
Для обеспечения военных Германия также передала Украине:
- 18 тысяч патронов калибра 40 мм,
- 3000 переносных противотанковых ручных гранатометов RGW 90,
- 120-мм минометные боеприпасы,
- почти 2000 маскировочных сеток,
- 2000 дождевиков и
- 100 тысяч аптечек.
Напомним, недавно Германия объявила о передаче Украине третьей системы Patriot и позаботится о том, чтобы она была доставлена как можно быстрее.
Госсекретарь также добавила, что в 2024 году в Германии планируется подготовить до 10 000 украинских военнослужащих.
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не естетично, а що поробиш ?
Шольц, Тауруси де?
Леопарди 2 ?
Якщо такий набій потрапляє, наприклад, у моторний відсік "Уралу" -- ураження гарантоване?
Это на 1 день.
Передача відбулася близько тижня тому, українська армія отримала 5 000 автоматів Калашникова, кулемети, снайперські гвинтівки, гранатомети РПГ-7, 500 000 патронів калібру 7,62 мм.
"Зброя допоможе Україні відбити російське вторгнення. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб зупинити незаконну діяльність
Однозначно. Жалко, что луки и стрелы не передали от индейцев. Надо немного подождать.