Германия передала очередной пакет военной помощи Украине: боеприпасы к IRIS-T и 10 БМП Marder

29 апреля правительство Германии сообщило об очередной партии военной помощи Украине, в которую вошли, среди прочего, дополнительные средства противовоздушной обороны, снаряды и бронетехника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Это следует из перечня, опубликованного на сайте немецкого правительства.

В последнее время Германия передала Украине:

10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запчастями,

боеприпасы для танков Leopard 2,

7500 боеприпасов калибра 155 мм.

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Также ВСУ получили от Германии:

зенитный ракетный комплекс SKYNEX с боеприпасами,

почти 30 тысяч боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard,

неуказанное количество ракет для системы ПВО IRIS-T SLM,

радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D.

В перечне также говорится о передаче мостоукладочного танка Beaver с запчастями, бронированной инженерной машины DACHS, 9 минных плугов, системы самозащиты для вертолетов AMPS, 60 подвесных моторов, 600 светодиодных ламп и 6 тягачей для перевозки танков М1070.

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Для обеспечения военных Германия также передала Украине:

18 тысяч патронов калибра 40 мм,

3000 переносных противотанковых ручных гранатометов RGW 90,

120-мм минометные боеприпасы,

почти 2000 маскировочных сеток,

2000 дождевиков и

100 тысяч аптечек.

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Напомним, недавно Германия объявила о передаче Украине третьей системы Patriot и позаботится о том, чтобы она была доставлена как можно быстрее.

Госсекретарь также добавила, что в 2024 году в Германии планируется подготовить до 10 000 украинских военнослужащих.