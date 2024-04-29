Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні: ЗРК SKYNEX, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder

29 квітня уряд Німеччини повідомив про чергову партію військової допомоги Україні, до якої увійшли, серед іншого, додаткові засоби протиповітряної оборони, снаряди й бронетехніка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Це випливає з переліку, опублікованому на сайті німецького уряду.

Упродовж останнього часу Німеччина передала Україні:

10 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами та запчастинами,

боєприпаси для танків Leopard 2 та

7500 боєприпасів калібру 155 мм.

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Також ЗСУ отримали від Німеччини:

зенітний ракетний комплекс SKYNEX із боєприпасами,

майже 30 тисяч боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard,

невказану кількість ракет для системи ППО IRIS-T SLM,

радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.

У переліку також ідеться про передання мостоукладального танка Beaver із запчастинами, броньованої інженерної машини DACHS, 9 мінних плугів, системи самозахисту для гелікоптерів AMPS, 60 підвісних моторів, 600 світлодіодних ламп і 6 тягачів для перевезення танків М1070.

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Для забезпечення військових Німеччина також передала Україні:

18 тисяч набоїв калібру 40 мм,

3000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90,

120-мм мінометні боєприпаси,

майже 2000 маскувальних сіток,

2000 дощовиків і

100 тисяч аптечок.

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Нагадаємо, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні третьої системи Patriot і подбає про те, щоб вона була доправлена якнайшвидше.

Держсекретарка також додала, що у 2024 році в Німеччині планується підготувати до 10 000 українських військовослужбовців.