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Новини Війна
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Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні: ЗРК SKYNEX, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder

marder

29 квітня уряд Німеччини повідомив про чергову партію військової допомоги Україні, до якої увійшли, серед іншого, додаткові засоби протиповітряної оборони, снаряди й бронетехніка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Це випливає з переліку, опублікованому на сайті німецького уряду.

Упродовж останнього часу Німеччина передала Україні:

  • 10 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами та запчастинами,
  • боєприпаси для танків Leopard 2 та
  • 7500 боєприпасів калібру 155 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Рамштайні" основна увага буде приділена роботі 8 коаліцій на підтримку України, - "слуга народу" Чернєв

Також ЗСУ отримали від Німеччини:

  • зенітний ракетний комплекс SKYNEX із боєприпасами,
  • майже 30 тисяч боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard,
  • невказану кількість ракет для системи ППО IRIS-T SLM,
  • радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.

У переліку також ідеться про передання мостоукладального танка Beaver із запчастинами, броньованої інженерної машини DACHS, 9 мінних плугів, системи самозахисту для гелікоптерів AMPS, 60 підвісних моторів, 600 світлодіодних ламп і 6 тягачів для перевезення танків М1070.

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Для забезпечення військових Німеччина також передала Україні:

  • 18 тисяч набоїв калібру 40 мм,
  • 3000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90,
  • 120-мм мінометні боєприпаси,
  • майже 2000 маскувальних сіток,
  • 2000 дощовиків і
  • 100 тисяч аптечок.

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Нагадаємо, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні третьої системи Patriot  і подбає про те, щоб вона була доправлена якнайшвидше.

Держсекретарка також додала, що у 2024 році в Німеччині планується підготувати до 10 000 українських військовослужбовців.

Автор: 

Німеччина (7320) допомога і підтримка (1156)


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Топ коментарі
+12
Дякуємо, друзі.
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29.04.2024 21:08
+11
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29.04.2024 20:47
+3
9-го травня кацапи покажуть захоплену техніку ЗСУ в різних містах кацапстану. Мене чомусь вразили захоплені гармати 777, як з конвейєра.
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29.04.2024 21:09
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29.04.2024 20:47 Відповісти
мангали на Мардери треба ставити .
не естетично, а що поробиш ?
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29.04.2024 20:55 Відповісти
2000 дощовиків ? ! ?

Шольц, Тауруси де?
Леопарди 2 ?
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30.04.2024 14:52 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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29.04.2024 21:08 Відповісти
9-го травня кацапи покажуть захоплену техніку ЗСУ в різних містах кацапстану. Мене чомусь вразили захоплені гармати 777, як з конвейєра.
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29.04.2024 21:09 Відповісти
https://youtu.be/YdZGUGKDPps?si=A_HD4Ku0JWf83vB1
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29.04.2024 21:11 Відповісти
прочитал комментарии кацапни к видео....они поголовно все больные и вылечить их нельзя.
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29.04.2024 21:33 Відповісти
Як можна артилерію захопити? Вона не розміщується на нулі? Без сумніву техніка була злита кацапам. Зрадників в ЗСУ як блох на собаці
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30.04.2024 02:07 Відповісти
Ще б супроводжували аж до конкретних підрозділів, щоб по ничках міноборонівських не осідало.
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29.04.2024 21:15 Відповісти
40мм -- цікаво, у яких гарматах такі використовуються?

Якщо такий набій потрапляє, наприклад, у моторний відсік "Уралу" -- ураження гарантоване?
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29.04.2024 21:22 Відповісти
Мабуть для "Бофорсів":
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29.04.2024 21:25 Відповісти
на тих CV-90, які нам передали.
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29.04.2024 22:41 Відповісти
Мотор Урала розірве на кізяк від такого
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30.04.2024 10:36 Відповісти
Прислали компенсацію за вбитих українців.
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29.04.2024 21:43 Відповісти
Спасибо Германия
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29.04.2024 22:04 Відповісти
Дякуємо!
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29.04.2024 23:03 Відповісти
>7500 *********** калібру 155 мм.

Это на 1 день.
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30.04.2024 00:26 Відповісти
От наростять виробництво в 365 разів і буде на рік вистачати)
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30.04.2024 10:37 Відповісти
Якби зброя була надана зі Сполучених Штатів у коротші терміни, "можливо, Україна вже виграла б війну. Видається розумним висновок, що ця зброя передавалася Україні по одній краплі, щоб Київ не програв, а й розгромив Росію через наслідки цього",
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30.04.2024 07:25 Відповісти
Центральне командування армії США оголосило про передачу Україні тисяч одиниць стрілецької зброї, захопленої під час операції із запобігання постачанням Іраном хуситів, що діють у Ємені.

Передача відбулася близько тижня тому, українська армія отримала 5 000 автоматів Калашникова, кулемети, снайперські гвинтівки, гранатомети РПГ-7, 500 000 патронів калібру 7,62 мм.

"Зброя допоможе Україні відбити російське вторгнення. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб зупинити незаконну діяльність
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30.04.2024 09:52 Відповісти
>Ми продовжуватимемо робити все можливе
Однозначно. Жалко, что луки и стрелы не передали от индейцев. Надо немного подождать.
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30.04.2024 10:40 Відповісти
 
 