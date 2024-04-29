Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні: ЗРК SKYNEX, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder
29 квітня уряд Німеччини повідомив про чергову партію військової допомоги Україні, до якої увійшли, серед іншого, додаткові засоби протиповітряної оборони, снаряди й бронетехніка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Це випливає з переліку, опублікованому на сайті німецького уряду.
Упродовж останнього часу Німеччина передала Україні:
- 10 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами та запчастинами,
- боєприпаси для танків Leopard 2 та
- 7500 боєприпасів калібру 155 мм.
Також ЗСУ отримали від Німеччини:
- зенітний ракетний комплекс SKYNEX із боєприпасами,
- майже 30 тисяч боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard,
- невказану кількість ракет для системи ППО IRIS-T SLM,
- радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.
У переліку також ідеться про передання мостоукладального танка Beaver із запчастинами, броньованої інженерної машини DACHS, 9 мінних плугів, системи самозахисту для гелікоптерів AMPS, 60 підвісних моторів, 600 світлодіодних ламп і 6 тягачів для перевезення танків М1070.
Для забезпечення військових Німеччина також передала Україні:
- 18 тисяч набоїв калібру 40 мм,
- 3000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90,
- 120-мм мінометні боєприпаси,
- майже 2000 маскувальних сіток,
- 2000 дощовиків і
- 100 тисяч аптечок.
Нагадаємо, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні третьої системи Patriot і подбає про те, щоб вона була доправлена якнайшвидше.
Держсекретарка також додала, що у 2024 році в Німеччині планується підготувати до 10 000 українських військовослужбовців.
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не естетично, а що поробиш ?
Шольц, Тауруси де?
Леопарди 2 ?
Якщо такий набій потрапляє, наприклад, у моторний відсік "Уралу" -- ураження гарантоване?
Это на 1 день.
Передача відбулася близько тижня тому, українська армія отримала 5 000 автоматів Калашникова, кулемети, снайперські гвинтівки, гранатомети РПГ-7, 500 000 патронів калібру 7,62 мм.
"Зброя допоможе Україні відбити російське вторгнення. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб зупинити незаконну діяльність
Однозначно. Жалко, что луки и стрелы не передали от индейцев. Надо немного подождать.