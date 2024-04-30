Сутки на Донетчине: 1 человек погиб, 2 получили ранения. Под огнем оккупантов три района области

Войска РФ в течение суток обстреляли три района Донецкой области, в результате чего есть погибший и 2 раненых человека.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район.

В Красногоровке 1 человек погиб и 2 ранены. Обстреляны села Очеретинской громады. Курахово обстреляно из артиллерии, Острое - подверглось удару управляемой авиабомбой.

Краматорский район.

В Лиманской громаде обстреляны Терны и Ямполовка. В Калиновом Ильиновской громады повреждены 3 объекта, еще 3 дома - в Николаевке Константиновской громады.

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Бахмутский район.

В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Северске поврежден дом.

За сутки с линии фронта эвакуированы 129 человек, в том числе 31 ребенок.

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