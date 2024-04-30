Доба на Донеччині: 1 особа загинула, 2 дістали поранення. Під вогнем окупантів три райони області

Війська РФ протягом доби обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого є загиблий та 2 поранених особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

У Красногорівці 1 людина загинула і 2 поранено. Обстріляні села Очеретинської громади. Курахове обстріляне з артилерії, Гостре - зазнало удару керованою авіабомбою.

Краматорський район.

У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти, ще 3 будинки - у Миколаївці Костянтинівської громади.

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Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.

За добу з лінії фронту евакуйовано 129 людей, зокрема 31 дитину.

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