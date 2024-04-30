Доба на Донеччині: 1 особа загинула, 2 дістали поранення. Під вогнем окупантів три райони області
Війська РФ протягом доби обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого є загиблий та 2 поранених особи.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район.
У Красногорівці 1 людина загинула і 2 поранено. Обстріляні села Очеретинської громади. Курахове обстріляне з артилерії, Гостре - зазнало удару керованою авіабомбою.
Краматорський район.
У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти, ще 3 будинки - у Миколаївці Костянтинівської громади.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.
За добу з лінії фронту евакуйовано 129 людей, зокрема 31 дитину.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль