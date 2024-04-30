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Новости Война
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Гаубицы Caesar нужны Украине больше, чем Дании. Работаем над тем, чтобы заменить переданные новыми, - посол Миккельсен

Гаубиці Caesar

Поскольку линия фронта пролегает в Украине, то гаубицы Ceasar нужны украинской армии больше, чем Дании.

Об этом заявил посол Дании Оле Эгберг Миккельсен в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"У нас ничего не осталось (гаубиц Caesar - ред.), все, что у нас есть, было пожертвовано, и философия заключается в том, что они нужны вам больше, чем нам. В настоящее время линия фронта находится в Украине, поэтому они нужны вам больше, чем нам", - подчеркнул Миккельсен.

Отвечая на вопрос финансирования производства новых гаубиц, посол Дании отметил, что не может раскрывать какие-либо подробности, поскольку это может пойти на пользу врагу.

Миккельсен добавил, что сегодня Дания работает над тем, чтобы заменить отданные Украине гаубицы. В частности, продолжаются дискуссии о том, какие именно Копенгаген планирует приобрести.

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Характеристики Цезаря

Эффективная дальность Caesar составляет до 42 километров. Гаубицы используют весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, в том числе кассетные.

В частности их скорострельность составляет 6 снарядов в минуту.

Ранее Дания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму около 263 миллионов фунтов (примерно 335 миллионов долларов). В частности, в пакет вошли САУ Caesar, самоходные 120-мм минометы и боеприпасы к ним.

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Автор: 

Дания (581) оружие (10198) САУ (205)


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Топ комментарии
+9
Вот тебе настоящие викинги!
А не асфальт от членограя прекрасноликого наивеличайшого имбецилеЗЕейшего
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30.04.2024 10:13
+7
Дивно, маленька Данія, як знаходиться даалеко від Московії закупила собі САУ, а Володя Херпіду загальмував нашу САУ "Богдана", обізвавши її на медведчуківсько-коломойсько-зеленському телекналі "1+1" сирою і всі гроші витратив на дороги. Ну як вам укрїнці, далекоглядний наш Лідор, а чи він діяв і діє на користь ворога? Варто йому і його комнаді антимайданівців довіряти таку велику країну після 21.5.2024 року?
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30.04.2024 10:25
+5
Дорога ложка к обеду. Когда говорили о необходимости приготовлениям обороны, кто-то клал асфальт, а теперь ему все должны.
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30.04.2024 10:40
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Вот тебе настоящие викинги!
А не асфальт от членограя прекрасноликого наивеличайшого имбецилеЗЕейшего
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30.04.2024 10:13 Ответить
Це супер,все потрібне! Але найбільше Петріоти і Ф16,кацапська нечисть КАБами просто стирає все....
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30.04.2024 10:14 Ответить
Захист для армії від атак з повітря потрібен, тоді менше заміняти знищену техніку прийдеться.
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30.04.2024 10:18 Ответить
Дивно, маленька Данія, як знаходиться даалеко від Московії закупила собі САУ, а Володя Херпіду загальмував нашу САУ "Богдана", обізвавши її на медведчуківсько-коломойсько-зеленському телекналі "1+1" сирою і всі гроші витратив на дороги. Ну як вам укрїнці, далекоглядний наш Лідор, а чи він діяв і діє на користь ворога? Варто йому і його комнаді антимайданівців довіряти таку велику країну після 21.5.2024 року?
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30.04.2024 10:25 Ответить
чого тут дивуватись, коли російську посіпаку привели до влади, далі вона зруйнувала оборону, економіку, а тепер ніхто не знає, як від неї позбавитися.
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30.04.2024 10:44 Ответить
Дорога ложка к обеду. Когда говорили о необходимости приготовлениям обороны, кто-то клал асфальт, а теперь ему все должны.
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30.04.2024 10:40 Ответить
Дорога ложка дегтя к обеду...
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30.04.2024 12:45 Ответить
Самии тверезии погляд на віину - віддають все шо мають
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30.04.2024 11:33 Ответить
Дякуємо, Даніє !
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30.04.2024 14:40 Ответить
 
 