Гаубицы Caesar нужны Украине больше, чем Дании. Работаем над тем, чтобы заменить переданные новыми, - посол Миккельсен

Поскольку линия фронта пролегает в Украине, то гаубицы Ceasar нужны украинской армии больше, чем Дании.

Об этом заявил посол Дании Оле Эгберг Миккельсен в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"У нас ничего не осталось (гаубиц Caesar - ред.), все, что у нас есть, было пожертвовано, и философия заключается в том, что они нужны вам больше, чем нам. В настоящее время линия фронта находится в Украине, поэтому они нужны вам больше, чем нам", - подчеркнул Миккельсен.

Отвечая на вопрос финансирования производства новых гаубиц, посол Дании отметил, что не может раскрывать какие-либо подробности, поскольку это может пойти на пользу врагу.

Миккельсен добавил, что сегодня Дания работает над тем, чтобы заменить отданные Украине гаубицы. В частности, продолжаются дискуссии о том, какие именно Копенгаген планирует приобрести.

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Характеристики Цезаря

Эффективная дальность Caesar составляет до 42 километров. Гаубицы используют весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, в том числе кассетные.

В частности их скорострельность составляет 6 снарядов в минуту.

Ранее Дания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму около 263 миллионов фунтов (примерно 335 миллионов долларов). В частности, в пакет вошли САУ Caesar, самоходные 120-мм минометы и боеприпасы к ним.

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