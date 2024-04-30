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Новини Війна
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Гаубиці Caesar потрібні Україні більше, ніж Данії. Працюємо над тим, щоб замінити передані на нові, - посол Міккельсен

Гаубиці Caesar

Оскільки лінія фронту пролягає в Україні, то гаубиці Ceasar потрібніші українській армії більше, ніж Данії.

Про це заявив посол Данії Оле Егберг Міккельсен в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У нас нічого не залишилося (гаубиць Caesar - ред.), все, що у нас є, було пожертвуване, і філософія полягає в тому, що вони потрібні вам більше, ніж нам. На цей час лінія фронту знаходиться в Україні, тому вони потрібні вам більше, ніж нам", - наголосив Міккельсен.

Відповідаючи на питання фінансування виробництва нових гаубиць, посол Данії зауважив, що не може вдаватись до будь-яких подробиць, оскільки це може піти на користь ворогу.

Міккельсен додав, що сьогодні Данія працює над тим, аби замінити віддані Україні гаубиці. Зокрема, тривають дискусії про те, які саме Копенгаген планує придбати.

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Характеристики Caesar

Ефективна дальність Caesar становить до 42 кілометрів. Гаубиці використовують весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, зокрема касетні.

Зокрема їхня швидкострільність становить 6 снарядів за хвилину.

Раніше Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 263 мільйонів фунтів (приблизно 335 мільйонів доларів). Зокрема, до пакету увійшли САУ Caesar, самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них.

Також читайте: Данія стала першою країною, яка за свій кошт закупить українське озброєння для ЗСУ: країна виділила $28,5 млн

Автор: 

Данія (768) зброя (7435) САУ (220) Caesar гаубиця (15)


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Топ коментарі
+9
Вот тебе настоящие викинги!
А не асфальт от членограя прекрасноликого наивеличайшого имбецилеЗЕейшего
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30.04.2024 10:13
+7
Дивно, маленька Данія, як знаходиться даалеко від Московії закупила собі САУ, а Володя Херпіду загальмував нашу САУ "Богдана", обізвавши її на медведчуківсько-коломойсько-зеленському телекналі "1+1" сирою і всі гроші витратив на дороги. Ну як вам укрїнці, далекоглядний наш Лідор, а чи він діяв і діє на користь ворога? Варто йому і його комнаді антимайданівців довіряти таку велику країну після 21.5.2024 року?
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30.04.2024 10:25
+5
Дорога ложка к обеду. Когда говорили о необходимости приготовлениям обороны, кто-то клал асфальт, а теперь ему все должны.
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30.04.2024 10:40
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Вот тебе настоящие викинги!
А не асфальт от членограя прекрасноликого наивеличайшого имбецилеЗЕейшего
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30.04.2024 10:13 Відповісти
Це супер,все потрібне! Але найбільше Петріоти і Ф16,кацапська нечисть КАБами просто стирає все....
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30.04.2024 10:14 Відповісти
Захист для армії від атак з повітря потрібен, тоді менше заміняти знищену техніку прийдеться.
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30.04.2024 10:18 Відповісти
Дивно, маленька Данія, як знаходиться даалеко від Московії закупила собі САУ, а Володя Херпіду загальмував нашу САУ "Богдана", обізвавши її на медведчуківсько-коломойсько-зеленському телекналі "1+1" сирою і всі гроші витратив на дороги. Ну як вам укрїнці, далекоглядний наш Лідор, а чи він діяв і діє на користь ворога? Варто йому і його комнаді антимайданівців довіряти таку велику країну після 21.5.2024 року?
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30.04.2024 10:25 Відповісти
чого тут дивуватись, коли російську посіпаку привели до влади, далі вона зруйнувала оборону, економіку, а тепер ніхто не знає, як від неї позбавитися.
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30.04.2024 10:44 Відповісти
Дорога ложка к обеду. Когда говорили о необходимости приготовлениям обороны, кто-то клал асфальт, а теперь ему все должны.
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30.04.2024 10:40 Відповісти
Дорога ложка дегтя к обеду...
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30.04.2024 12:45 Відповісти
Самии тверезии погляд на віину - віддають все шо мають
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30.04.2024 11:33 Відповісти
Дякуємо, Даніє !
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30.04.2024 14:40 Відповісти
 
 