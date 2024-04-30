Гаубиці Caesar потрібні Україні більше, ніж Данії. Працюємо над тим, щоб замінити передані на нові, - посол Міккельсен

Оскільки лінія фронту пролягає в Україні, то гаубиці Ceasar потрібніші українській армії більше, ніж Данії.

Про це заявив посол Данії Оле Егберг Міккельсен в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У нас нічого не залишилося (гаубиць Caesar - ред.), все, що у нас є, було пожертвуване, і філософія полягає в тому, що вони потрібні вам більше, ніж нам. На цей час лінія фронту знаходиться в Україні, тому вони потрібні вам більше, ніж нам", - наголосив Міккельсен.

Відповідаючи на питання фінансування виробництва нових гаубиць, посол Данії зауважив, що не може вдаватись до будь-яких подробиць, оскільки це може піти на користь ворогу.

Міккельсен додав, що сьогодні Данія працює над тим, аби замінити віддані Україні гаубиці. Зокрема, тривають дискусії про те, які саме Копенгаген планує придбати.

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Характеристики Caesar

Ефективна дальність Caesar становить до 42 кілометрів. Гаубиці використовують весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, зокрема касетні.

Зокрема їхня швидкострільність становить 6 снарядів за хвилину.

Раніше Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 263 мільйонів фунтів (приблизно 335 мільйонів доларів). Зокрема, до пакету увійшли САУ Caesar, самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них.

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