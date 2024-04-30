Минфин США временно продлил разрешение на операции с некоторыми российскими банками

Минфин США продлил разрешение проводить операции с рядом российских банков для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года. В этот список вошли, в частности, ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на соответствующую лицензию Минфина США, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме упомянутых банков, в перечень получивших временную лицензию попали банки "Открытие", Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк "Зенит" и банк "Санкт-Петербург".

В постановлении Минфина США пояснили, что связанными с энергетикой будут считаться те трансакции, которые касаются добычи, производства, переработки, сжижения, транспортировки или покупки нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран.

Кроме этого, лицензия разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставкой или обменом энергией любыми способами.

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Ранее министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что китайские банки, которые оказывают материальную поддержку России, могут столкнуться со "значительными последствиями".