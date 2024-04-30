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Минфин США временно продлил разрешение на операции с некоторыми российскими банками

Мінфін США тимчасово дозволив операції з найбільшими російськими банками

Минфин США продлил разрешение проводить операции с рядом российских банков для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года. В этот список вошли, в частности, ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на соответствующую лицензию Минфина США, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме упомянутых банков, в перечень получивших временную лицензию попали банки "Открытие", Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк "Зенит" и банк "Санкт-Петербург".

В постановлении Минфина США пояснили, что связанными с энергетикой будут считаться те трансакции, которые касаются добычи, производства, переработки, сжижения, транспортировки или покупки нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран.

Кроме этого, лицензия разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставкой или обменом энергией любыми способами.

Читайте также: Семь крупнейших банков Европы выплатили РФ 800 млн евро налогов в прошлом году, - Financial Times. ИНФОГРАФИКА

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что китайские банки, которые оказывают материальную поддержку России, могут столкнуться со "значительными последствиями".

Автор: 

банки (1935) Минфин США (68)


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Топ комментарии
+16
нехай Україна воює за демократію і верховенство права, а в нам треба бізнес робити.
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30.04.2024 11:45
+13
Це якраз не вивід грошей а заведення. Тепер росбанки спокійно прийматимуть платежі за ресурси і далі використовуватимуть цю валюту на фінансування війни.
Спасіпки союзникам...
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30.04.2024 11:48
+12
Навпаки, зараз туди купа грошей зайде. Стільки, що ще на одну таку війну вистачить.
Так що з економікою на росії найближчим часом буде повний порядок.
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30.04.2024 11:48
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ПОТУЖНО!
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30.04.2024 11:41 Ответить
Що це???

???!!!

Які послаблення?!

Навпаки! Треба давити кожен день.
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30.04.2024 14:30 Ответить
А санкціі?
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30.04.2024 11:41 Ответить
"Із ада" (с)...
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30.04.2024 11:49 Ответить
Це прекрасно...
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30.04.2024 11:42 Ответить
Давайте, виводьте вже гроші з параші, до копійчини.
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30.04.2024 11:43 Ответить
Навпаки, зараз туди купа грошей зайде. Стільки, що ще на одну таку війну вистачить.
Так що з економікою на росії найближчим часом буде повний порядок.
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30.04.2024 11:48 Ответить
Це якраз не вивід грошей а заведення. Тепер росбанки спокійно прийматимуть платежі за ресурси і далі використовуватимуть цю валюту на фінансування війни.
Спасіпки союзникам...
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30.04.2024 11:48 Ответить
Стратегія росії абсолютно правильна: за будь-яку ціну збільшуй підконтрольну тобі площу Землі, під якою знаходяться корисні копалини, за які Захід хоч душу продасть, аби не порушити свій побутовий комфорт.
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30.04.2024 11:44 Ответить
ага. ти ще тут скажи, що абсолютно правильною була також і стратегія совка. )
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30.04.2024 11:55 Ответить
1. Русня зробила висновки з падіння совка
2. Захід вже не той, що у часи Холодної.
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30.04.2024 13:08 Ответить
1. жодних висновків вони не зробили, бо знову хочуть повернути/відновити совок, не задумуючись над тим, що це не його розвалили, а той совок сам розвалився... коли араби, не американці, а саме араби обвалили ціни на нафту як помсту совкам за вторгнення в Афганістан, совок брав десятки мільйонів долаоів кредитів у Світового банку і МВФ, щоб латати діри бюджету. і йому давали ці кредити у середині і наприкінці 80-х років. тобто. якби кацапи зробили висновки, то вони зараз йшли би шляхом Китаю економічною експансією, а не шляхом совка на танках...

2. Захід не той, який був за часів Тетчер і Рейгана. однак відкрита агресія каців змусила його знову стати на шлях відродження того самого Заходу. якщо в Конгресі знову звучать гасла Рейгана про мир через силу, то це вже багато чого пояснює. Захід відроджується.
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30.04.2024 13:19 Ответить
Це республіканська партія та Джонсон назвали закон "мир через силу у 21 столітті"
А демократична преса, називає закон про тік-ток
слово тік-ток в законі 1 раз, навіть слово Україна там 99 раз

у нас взагалі замовчують цей закон
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30.04.2024 13:24 Ответить
ти менше Ілларіонова слухай. точнісінько як він ізлагаєш. ))
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30.04.2024 13:51 Ответить
1. Зробили. Ринкова економіка замість планової, і державна ідея "ми всєм дадім пізди потому, что можєм" замість ідеї побудови комунізму.
2. Спірне питання. Дуже спірне.
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30.04.2024 13:24 Ответить
1. якби зробили, то не починали би війну проти України, а робили би це грамотно, як китайці. ринкова економіка - не така вона там і ринкова. особливо якщо вони зараз запустять процес націоналізації і розкуркулення олігархів. і та їхня державна ідея показала, що ніхрена вони не можуть. кілька міст і сіл віджати в нещасної України - це зовсім не фуричить з їхньою державною ідеєю.

2. це зараз спірне питання. проте процес уже пішов. повільно, проте він запускається. і далі буде так, що русня буде послаблюватись, а Захід, який взагалі ще не прийшов на війну, навпаки, буде посилюватись.
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30.04.2024 13:59 Ответить
а хіба було сказано мною, що усе добре?
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01.05.2024 04:02 Ответить
Very true. The former KGB-led Russian leadership absolutely learned their lessons from the collapse of the USSR. The key lesson is that you should stay in control at all times no matter what, and to be in full control of the country you need to control two things: a) all main financial flows and b) the repressive machine. This way you can enlist the active and ambitious and make them part of the system, and at the same time eliminate active resistance and, eventually, make even the thought of it terrifying for a vast majority of the population.
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30.04.2024 17:47 Ответить
Отакої, здулись амери? Посиділи, порахували і, о диво, виявляється і вони втрачають баблоси. Так не годиться, гроші - то святе...
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30.04.2024 11:45 Ответить
нехай Україна воює за демократію і верховенство права, а в нам треба бізнес робити.
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30.04.2024 11:45 Ответить
Все на алтар виборів у листопаді 2024. А далі - "трава не рости".
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30.04.2024 11:46 Ответить
какая прєлєсть..
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30.04.2024 11:47 Ответить
И нафига ото было разводить понты об отключении свифта
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30.04.2024 11:48 Ответить
Торгові партньори, яких мало хвилює скільки людей вбиває кремлівське *****. Гидота..
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30.04.2024 11:48 Ответить
Вашингтонський обком діє не тільки батогом (виділення коштів та зброї Україні) а й пряником щоб посадити московію за стіл перемовин .

Чекаємо на осінь перемовин про припинення вогню по лінії розмежування .І Українська влада буде робити ,те що їм скажуть американці .
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30.04.2024 11:50 Ответить
Думав, д'Єрьмаку інструкції з кремля спускають, а воно зовсім навпаки виявляється.
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30.04.2024 11:54 Ответить
Вобщем, если мы будем бить по НПЗ - США снимут санкции. Потому, что казахстанской нефтью владеют фирмы из США, и вывоз этой нефти через территорию рф. А если есть вывоз - надо его оплатить, и это должно быть возможно.

Я это так понимаю.
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30.04.2024 11:51 Ответить
Гидота.
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30.04.2024 11:51 Ответить
Ох*""нні в нас союзники виявилися. То допомогу півроку не давали, тепер "санкції з ада" вирішили згорнути. І вони ще на китайоз гонять, так ви самі паРаші допомагаєте.
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30.04.2024 11:54 Ответить
На Заході настала епоха слабких людей.
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30.04.2024 12:01 Ответить
Гнилих і слабких людей. Які продали душу сатані за бабки. В той час, коли на сході - підкорилися вкрай сильні диктатури. Іх тепер Захід сцикливо ховається за спину України, цвіркаючи зброю, аби ми своїми життями тримали кацапів подалі від них. Мразоти.
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30.04.2024 12:08 Ответить
*відкормилися диктатури
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30.04.2024 12:09 Ответить
Не сховаються. В Європі назріває ісламська революція, в США - громадянська війна. І ці процеси Україна може лише каталізувати своєю поразкою, або пригнітити своєю перемогою. Але дефектів і протирічь у т.з. "цивілізованому світі " накопичилось вже стільки, що інакше як світовою війною не вирішити. Світова війна - це ж війна за модель світоустрою. Ну так це вона зараз і є.
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30.04.2024 12:13 Ответить
То хай все вже бомбане, раз світ до такого докотився і далі не здатен існувати. Можливо, наступні народи будуть розумніші, ніж нинішні.
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30.04.2024 12:16 Ответить
Ну от зараз ви якраз і розмірковуєте точно як народи умовного "глобального Півдня".
Якщо ми собі зробили хєрове життя, нехай здохнуть геть усі.
Варвари ж мріють зруйнувати цивілізацію, не думаючи, а що робитимуть потім, коли цивілізації не стане. Вони ж так ******* її плоди....
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30.04.2024 12:27 Ответить
Римської цивілізації не стало і світ не закінчився, з'явилися нові. Якщо цивілізація не дієздатна, то вона гигне, хоче цього хтось, чи ні. Вже все вказує на те, що Захід - недієздатний, тож або він зміниться, або закінчить, як Римська імперія. І глобальний південь тут абсолютно ні до чого - вони тільки подразник, який виявив недієздатність нинішнього Заходу.
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30.04.2024 12:42 Ответить
З постримської темряви людство виповзало століттями.
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30.04.2024 12:44 Ответить
А людство не вчиться на своїх помилках. Заходу ніхто не винен, що вони сповзали у толерастну Ідіократію, в той час, коли диктатури та різні іслами віджиралися і норощували міць. Приклад світових війн та диктаторів був? Був. Висновки з Історії людства були зроблені? Абсолютно - ні. Бо замість того, щоб нарощувати військову складову, замість того, щоб слідкувати за потенційними ворогами і не давати їм віджиратися, Захід вирішив, що "Історія закінчилась" з розпадом Совка (що за дичина?), що усі диктатури, якщо їх нагодувати, стануть білими і пухнастими, та подалися в еру споживання і перетворилися на жирних, але абсолютно недієздатних тюленів. Тепер мають, що мають - історичні процеси вже запущені.
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30.04.2024 12:54 Ответить
Можливо Ви маєте рацію.
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30.04.2024 13:08 Ответить
Закон до середини лютого про допомогу був в Сенаті - де демократична більшість
Республіканці в Палаті витратили 2 місяці, щоб розділити закони, та внести правки

"Санкції із ада" знімає поточна адміністрація - демократи.
Республіканці разом з лендлізом пропонували жорсткі санкції в січні 2022
Також один з пунктів - план перемоги, на котрий не було відповіді від адміністрації, вимагає щоб санкції "реально" працювали.
2 з 3 пунктів цього плана, Джонсон включив в закони
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30.04.2024 13:29 Ответить
Вчора Блінкен заявляв, які погані китайці, що співпрацюють з кацапами. Перед тим заявляли, що в Україні слабка мобілізація. Ну а сьогодні роблять бабло з кацапами. Нічого особистого, просто бізнес і ***** скільки вас загине.
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30.04.2024 11:55 Ответить
Треба ж гроші за чіпи отримувати якось...

Блювотина мерзотна.
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30.04.2024 11:59 Ответить
Короче стратегія сша зрозуміла.рашка не має програти,рашка має вийти до дніпра втративши докуя орків,і українців теж бо їм накуй така армія як українська на сході не потрібна,потім переговори і заморозка на 3 роки.просто суки!
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30.04.2024 12:00 Ответить
Та схоже, вони не тільки паРашу боялися. Вони й Україну з її армією боялися. І їх тактика - послабити паРашу ціною України, бо ми вже від цієї війни не оговтаємося ніколи, а паРага через років 20 знову відвернеться для нових війн. Супер тактика.
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30.04.2024 12:12 Ответить
3ї світової не уникнути.
Слабкість "демократів" збільшує апетити тиранів-диктаторів-вбивць. Нажаль.
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30.04.2024 12:01 Ответить
Відбивають 60 млрд, що планують на підтримку України витратити.
Оце я розумію: війна рашистів з натою.
Абсурд.
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30.04.2024 12:06 Ответить
Оце так пакет допомоги рашці. Лячені дні і без всякого зволікання.
Ми між молотом і наковальнею((
Страшний сюр(
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30.04.2024 12:17 Ответить
"Эхе-хе...", вздохнул папа Карло.
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30.04.2024 12:18 Ответить
Оце вже майже перемога, аж в ТЦК захотів відразу піти. МОТИВАЦІЯ МОЩНА!
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30.04.2024 12:32 Ответить
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30.04.2024 12:33 Ответить
Не бачу своєчасної реакції на це з боку наших партнерів.
Чи це інше?
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30.04.2024 12:36 Ответить
Якщо ціна галона бензину для американців важливіша за підтримку демократії і тих хто воює за цю демократію, то цілком правильне рішення.
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30.04.2024 12:37 Ответить
Цілком прогнозовано, адже завдяки дешевим корисним копалинам та енергоносіям з паРаши, Китай робить продукцію з меншою собівартістю і демпінгує на світових ринках витісняючи виробників з США та ЄС. Вочевидь, це не влаштовує американський бізнес, відтак, владі довелося йти на певні поступки аби не допустити збільшення проблем в економіці, яких і так вистачає.
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30.04.2024 12:47 Ответить
Пекельні санкції у дії ...
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30.04.2024 12:53 Ответить
Кому війна, а кому мати рідна. Нам за два роки не дали ЖОДНОГО літака, а з Раші санкції вже знімають.
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30.04.2024 13:10 Ответить
Ну якщо вже почалося відкрите послаблення санкцій, то Україні варто задуматися про удари дронами по нафтових терміналах на Балтиці та Чорному морі.
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30.04.2024 13:13 Ответить
Підождіть, вони ще проти нас їх введуть.
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30.04.2024 13:16 Ответить
А ви собі воюйте, до останнього українця...
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30.04.2024 16:20 Ответить
 
 