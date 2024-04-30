Минфин США временно продлил разрешение на операции с некоторыми российскими банками
Минфин США продлил разрешение проводить операции с рядом российских банков для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года. В этот список вошли, в частности, ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк.
Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на соответствующую лицензию Минфина США, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме упомянутых банков, в перечень получивших временную лицензию попали банки "Открытие", Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк "Зенит" и банк "Санкт-Петербург".
В постановлении Минфина США пояснили, что связанными с энергетикой будут считаться те трансакции, которые касаются добычи, производства, переработки, сжижения, транспортировки или покупки нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран.
Кроме этого, лицензия разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставкой или обменом энергией любыми способами.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что китайские банки, которые оказывают материальную поддержку России, могут столкнуться со "значительными последствиями".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
???!!!
Які послаблення?!
Навпаки! Треба давити кожен день.
Так що з економікою на росії найближчим часом буде повний порядок.
Спасіпки союзникам...
2. Захід вже не той, що у часи Холодної.
2. Захід не той, який був за часів Тетчер і Рейгана. однак відкрита агресія каців змусила його знову стати на шлях відродження того самого Заходу. якщо в Конгресі знову звучать гасла Рейгана про мир через силу, то це вже багато чого пояснює. Захід відроджується.
А демократична преса, називає закон про тік-ток
слово тік-ток в законі 1 раз, навіть слово Україна там 99 раз
у нас взагалі замовчують цей закон
2. Спірне питання. Дуже спірне.
2. це зараз спірне питання. проте процес уже пішов. повільно, проте він запускається. і далі буде так, що русня буде послаблюватись, а Захід, який взагалі ще не прийшов на війну, навпаки, буде посилюватись.
Чекаємо на осінь перемовин про припинення вогню по лінії розмежування .І Українська влада буде робити ,те що їм скажуть американці .
Я это так понимаю.
Якщо ми собі зробили хєрове життя, нехай здохнуть геть усі.
Варвари ж мріють зруйнувати цивілізацію, не думаючи, а що робитимуть потім, коли цивілізації не стане. Вони ж так ******* її плоди....
Республіканці в Палаті витратили 2 місяці, щоб розділити закони, та внести правки
"Санкції із ада" знімає поточна адміністрація - демократи.
Республіканці разом з лендлізом пропонували жорсткі санкції в січні 2022
Також один з пунктів - план перемоги, на котрий не було відповіді від адміністрації, вимагає щоб санкції "реально" працювали.
2 з 3 пунктів цього плана, Джонсон включив в закони
Блювотина мерзотна.
Слабкість "демократів" збільшує апетити тиранів-диктаторів-вбивць. Нажаль.
Оце я розумію: війна рашистів з натою.
Абсурд.
Ми між молотом і наковальнею((
Страшний сюр(
Чи це інше?