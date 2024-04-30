Мінфін США тимчасово продовжив дозвіл на операції з деякими російськими банками

Мінфін США продовжив дозвіл проводити операції з низкою російських банків для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року. До цього списку увійшли, зокрема, ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на відповідну ліцензію Мінфіну США, інформує Цензор.НЕТ.

Крім згаданих банків, до переліку тих, які отримали тимчасову ліцензію, потрапили банки "Открытие", Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк "Зеніт" і банк "Санкт-Петербург".

У постанові Мінфіну США пояснили, що пов'язаними з енергетикою вважатимуться ті трансакції, які стосуються видобутку, виробництва, перероблення, скраплення, транспортування або купівлі нафти та низки інших енергоресурсів, включно із СПГ, деревиною, вугіллям і ураном.

Крім цього, ліцензія дозволяє трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.

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Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила, що китайські банки, які надають матеріальну підтримку Росії, можуть зіткнутися зі "значними наслідками".