Мінфін США тимчасово продовжив дозвіл на операції з деякими російськими банками
Мінфін США продовжив дозвіл проводити операції з низкою російських банків для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року. До цього списку увійшли, зокрема, ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк.
Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на відповідну ліцензію Мінфіну США, інформує Цензор.НЕТ.
Крім згаданих банків, до переліку тих, які отримали тимчасову ліцензію, потрапили банки "Открытие", Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк "Зеніт" і банк "Санкт-Петербург".
У постанові Мінфіну США пояснили, що пов'язаними з енергетикою вважатимуться ті трансакції, які стосуються видобутку, виробництва, перероблення, скраплення, транспортування або купівлі нафти та низки інших енергоресурсів, включно із СПГ, деревиною, вугіллям і ураном.
Крім цього, ліцензія дозволяє трансакції з російськими банками, пов'язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.
Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила, що китайські банки, які надають матеріальну підтримку Росії, можуть зіткнутися зі "значними наслідками".
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Які послаблення?!
Навпаки! Треба давити кожен день.
Так що з економікою на росії найближчим часом буде повний порядок.
Спасіпки союзникам...
2. Захід вже не той, що у часи Холодної.
2. Захід не той, який був за часів Тетчер і Рейгана. однак відкрита агресія каців змусила його знову стати на шлях відродження того самого Заходу. якщо в Конгресі знову звучать гасла Рейгана про мир через силу, то це вже багато чого пояснює. Захід відроджується.
А демократична преса, називає закон про тік-ток
слово тік-ток в законі 1 раз, навіть слово Україна там 99 раз
у нас взагалі замовчують цей закон
2. Спірне питання. Дуже спірне.
2. це зараз спірне питання. проте процес уже пішов. повільно, проте він запускається. і далі буде так, що русня буде послаблюватись, а Захід, який взагалі ще не прийшов на війну, навпаки, буде посилюватись.
Чекаємо на осінь перемовин про припинення вогню по лінії розмежування .І Українська влада буде робити ,те що їм скажуть американці .
Я это так понимаю.
Якщо ми собі зробили хєрове життя, нехай здохнуть геть усі.
Варвари ж мріють зруйнувати цивілізацію, не думаючи, а що робитимуть потім, коли цивілізації не стане. Вони ж так ******* її плоди....
Республіканці в Палаті витратили 2 місяці, щоб розділити закони, та внести правки
"Санкції із ада" знімає поточна адміністрація - демократи.
Республіканці разом з лендлізом пропонували жорсткі санкції в січні 2022
Також один з пунктів - план перемоги, на котрий не було відповіді від адміністрації, вимагає щоб санкції "реально" працювали.
2 з 3 пунктів цього плана, Джонсон включив в закони
Блювотина мерзотна.
Слабкість "демократів" збільшує апетити тиранів-диктаторів-вбивць. Нажаль.
Оце я розумію: війна рашистів з натою.
Абсурд.
Ми між молотом і наковальнею((
Страшний сюр(
Чи це інше?