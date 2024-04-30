Шмыгаль выступил против запрета телефонной связи для пленных россиян, потому что это способствует сдаче в плен

Премьер-министр Денис Шмыгаль не поддержал петицию, в которой украинцы требовали запретить российским пленным право на телефонную связь. Глава Кабмина аргументировал это тем, что такие телефонные разговоры важны для того, чтобы россияне не боялись сдаваться в плен.

Об этом говорится в ответе на петицию на сайте Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

Петицию с требованием запретить пленным россиянам звонить домой зарегистрировала адвокат Инна Турова. По ее словам, в России пленные украинцы лишены возможности звонить родным, из-за чего их семьи не получают никакой информации. Адвокат требовала соответствующих условий и для пленных российских захватчиков.

В ответе Шмыгаля говорится, что телефонные разговоры оккупантов со своими родными "выполняют важную информативную функцию, которая предоставляет объективную информацию россиянам о том, что им не стоит бояться сдаваться в плен, поскольку Украина придерживается всех положений Конвенции и обеспечивает надлежащие условия содержания военнопленных".

По мнению премьера, это будет способствовать тому, что россияне более охотно будут сдаваться в плен. Это соответственно позволит Украине освободить больше своих защитников, которые находятся в российском плену.

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Шмыгаль также отметил, что телефонные разговоры предоставляются пленным россиянам согласно распорядку дня во время, свободное от работы, следственных действий или участия в судебных заседаниях. Администрация лагеря может ограничить продолжительность одного разговора до 15 минут.

Кроме этого, глава Кабмина сослался на пункты Женевской конвенции, которой придерживается Украина. Они предусматривают, что военнопленные имеют право на корреспонденцию. Также Шмыгаль вспомнил комментарий Международного комитета Красного Креста, в котором говорится о том, что государство, которое держит в плену, должно также рассмотреть возможность использования более современных средств связи, таких как телефонные звонки, видеозвонки, записанные сообщения и электронная почта.

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Ранее сообщалось, что петиция с требованием лишить военнопленных РФ права на телефонную связь набрала 25 тыс. голосов.