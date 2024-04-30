Шмыгаль выступил против запрета телефонной связи для пленных россиян, потому что это способствует сдаче в плен
Премьер-министр Денис Шмыгаль не поддержал петицию, в которой украинцы требовали запретить российским пленным право на телефонную связь. Глава Кабмина аргументировал это тем, что такие телефонные разговоры важны для того, чтобы россияне не боялись сдаваться в плен.
Об этом говорится в ответе на петицию на сайте Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.
Петицию с требованием запретить пленным россиянам звонить домой зарегистрировала адвокат Инна Турова. По ее словам, в России пленные украинцы лишены возможности звонить родным, из-за чего их семьи не получают никакой информации. Адвокат требовала соответствующих условий и для пленных российских захватчиков.
В ответе Шмыгаля говорится, что телефонные разговоры оккупантов со своими родными "выполняют важную информативную функцию, которая предоставляет объективную информацию россиянам о том, что им не стоит бояться сдаваться в плен, поскольку Украина придерживается всех положений Конвенции и обеспечивает надлежащие условия содержания военнопленных".
По мнению премьера, это будет способствовать тому, что россияне более охотно будут сдаваться в плен. Это соответственно позволит Украине освободить больше своих защитников, которые находятся в российском плену.
Шмыгаль также отметил, что телефонные разговоры предоставляются пленным россиянам согласно распорядку дня во время, свободное от работы, следственных действий или участия в судебных заседаниях. Администрация лагеря может ограничить продолжительность одного разговора до 15 минут.
Кроме этого, глава Кабмина сослался на пункты Женевской конвенции, которой придерживается Украина. Они предусматривают, что военнопленные имеют право на корреспонденцию. Также Шмыгаль вспомнил комментарий Международного комитета Красного Креста, в котором говорится о том, что государство, которое держит в плену, должно также рассмотреть возможность использования более современных средств связи, таких как телефонные звонки, видеозвонки, записанные сообщения и электронная почта.
Ранее сообщалось, что петиция с требованием лишить военнопленных РФ права на телефонную связь набрала 25 тыс. голосов.
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Він приймае закони? Ні.
Це його особиста думка. В Україні 35 міліонів громадян- він один із них
Бо рашистськи окупанти мають право дзвонити на думку Шмигаля, а українці з рашистського полону не мають право.
Це заохочення рашистських катів.
А Шмигаль, значить посібник рашистських катів
- очільник Кабміну послався на пункти Женевської конвенції, якої дотримується Україна. Вони передбачають, що військовополонені мають право на кореспонденцію. Також Шмигаль згадав коментар Міжнародного комітету Червоного Хреста, Джерело:
Україна дотримується цих вимог , а кацапи на них болт кладуть ! І так у всьому ...
Петиція створена для можливості президента вплинути на раду (ветувати, не підтримати) як останній підписант загону.
Тепер питання - до чого тут Шмигаль? Навіть Лубінець?
Не можуть створювати обмеження для полонених, за то для своїх- вообще не питання! 10к - утримання полоненого. 8к минімалка, гвардія відновлення.
Ще скажіть, що бараки (яких стає більше) мають бути захищені ППО(допомога)?
З пілотом. Хто винен? Сам. Там не було стандартів дотримання угоди?
Червінський чому в СІЗО? Бо безстрашний. Там одна людина винна, бо має досвід контррозвідувальний боротьбі. А нам ще Баканова треба якось з Кирилом повертати.
Що у вас там трясця його матері відбувається?
Чи здійснює хто-небуть нагляд?
Щодо конвенцій то рф їх ніколи не дотримувалась їх. Ба навіть Угорщина виміняла полонених і тримала їх без зв'язку, дефакту плюнувши в обличчя Шмигалю і Блазню. Ну ви ж тільки ковтнули!