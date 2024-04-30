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Шмыгаль выступил против запрета телефонной связи для пленных россиян, потому что это способствует сдаче в плен

Шмигаль виступив проти заборони телефонного зв’язку для полонених росіян

Премьер-министр Денис Шмыгаль не поддержал петицию, в которой украинцы требовали запретить российским пленным право на телефонную связь. Глава Кабмина аргументировал это тем, что такие телефонные разговоры важны для того, чтобы россияне не боялись сдаваться в плен.

Об этом говорится в ответе на петицию на сайте Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

Петицию с требованием запретить пленным россиянам звонить домой зарегистрировала адвокат Инна Турова. По ее словам, в России пленные украинцы лишены возможности звонить родным, из-за чего их семьи не получают никакой информации. Адвокат требовала соответствующих условий и для пленных российских захватчиков.

В ответе Шмыгаля говорится, что телефонные разговоры оккупантов со своими родными "выполняют важную информативную функцию, которая предоставляет объективную информацию россиянам о том, что им не стоит бояться сдаваться в плен, поскольку Украина придерживается всех положений Конвенции и обеспечивает надлежащие условия содержания военнопленных".

По мнению премьера, это будет способствовать тому, что россияне более охотно будут сдаваться в плен. Это соответственно позволит Украине освободить больше своих защитников, которые находятся в российском плену.

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Шмыгаль также отметил, что телефонные разговоры предоставляются пленным россиянам согласно распорядку дня во время, свободное от работы, следственных действий или участия в судебных заседаниях. Администрация лагеря может ограничить продолжительность одного разговора до 15 минут.

Кроме этого, глава Кабмина сослался на пункты Женевской конвенции, которой придерживается Украина. Они предусматривают, что военнопленные имеют право на корреспонденцию. Также Шмыгаль вспомнил комментарий Международного комитета Красного Креста, в котором говорится о том, что государство, которое держит в плену, должно также рассмотреть возможность использования более современных средств связи, таких как телефонные звонки, видеозвонки, записанные сообщения и электронная почта.

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Ранее сообщалось, что петиция с требованием лишить военнопленных РФ права на телефонную связь набрала 25 тыс. голосов.

Автор: 

петиция (356) пленные (2127) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+24
шмигаль на службі у рашистів? А здаються вони, бо хочуть вижити, а не телефонувати!
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30.04.2024 18:04
+19
Тим самим, Шмигаль виступив проти українських військовополонених.
Бо рашистськи окупанти мають право дзвонити на думку Шмигаля, а українці з рашистського полону не мають право.
Це заохочення рашистських катів.
А Шмигаль, значить посібник рашистських катів
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30.04.2024 18:07
+15
Ну, то нехай через Червоний хрест листуються. Усі, майже, задоволені.
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30.04.2024 18:13
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шмигаль на службі у рашистів? А здаються вони, бо хочуть вижити, а не телефонувати!
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30.04.2024 18:04 Ответить
яким боком до цього тупа шмига? воно військове?
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30.04.2024 19:17 Ответить
А хто такий Шмигаль?
Він приймае закони? Ні.

Це його особиста думка. В Україні 35 міліонів громадян- він один із них
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30.04.2024 19:49 Ответить
Тим самим, Шмигаль виступив проти українських військовополонених.
Бо рашистськи окупанти мають право дзвонити на думку Шмигаля, а українці з рашистського полону не мають право.
Це заохочення рашистських катів.
А Шмигаль, значить посібник рашистських катів
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30.04.2024 18:07 Ответить
Трохи не так - просто західні ліберальні цінності , яких Україна прагне дотримуватись , працюють лише на кацапів ! В той час як сами кацапи на них просто плюють
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30.04.2024 18:27 Ответить
Те що Україна офіційно не дотримується вимог Європейської конвенції з прав людини значить що не дуже то й прагне
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30.04.2024 18:40 Ответить
В тім то і річ що дотримується
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30.04.2024 19:53 Ответить
Так я й кажу про перефарбування рила кацапа під цінності печерного воскресіння(дикун джунглів). З цієї Академії(АД) й починається пізнання шляху до вишиванки: "Сорочку мати вишила мені червоними та чорними нитками..." Тож - шлях червоних до червоних, Амазонські джунглі вже чекають, звідти - чорна, а тільки потім по Булгакову - "ЖОВТИЙ КРЕМ" Аз-Аз-єли=ялинки", такого собі родового дерева життя. Які цінності відповідно ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ=КОНСТИТУЦІЯ РАЮ, така одежа-шкіра, їжа, тарілка та ложка-мова. Аж ніяк не їбе ЛЮДИНУ яку шкіру носить звір, бо він носить свою, а ЛЮДИНА - СВОЮ. Цк стосується сьогодні всього світу, бо все має свій початок та кінець, в тому числі й Вітхий Закон, що починається з творіння світу, а закінчується часом "перинатальні центри" та поверненням БОГА до ПРАЦІ, або закінченням в часі земного кола: - "...Я ЕСЬМ АЛЬФА ТА ОМЕГА...". Там же майя і не тільки, розповідають про те, як АНГЕЛ БОГА двома киями заганяє яйця в лузи та коли починає будувати Київ, чи то - коли з,явиться в часі вишиванка. Якось так, для всєя твогцов Києва типа Вовка лисий та ***** ********* *******: - НА ЧУЖОМУ ХУ-Ю(від піраміди ХУ-ФУ)=ЧУЖОЮ ПРАЦЕЮ в РАЙ не в,їздять, МОЖЕ ОСПОРИТИ У БОГА коли з,явиться. Паска? Ну, які яйця та лузи, така й паска. З ВЕЛИКИМ ДНЕМ, або ЙОГО ЗАКІНЧЕННЯМ. АРХ М
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30.04.2024 18:57 Ответить
Глубокая, млять, мысль! Интересно - каким образом такой запрет улучшит положение украинских военнопленных?
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01.05.2024 09:20 Ответить
Все просто -
- очільник Кабміну послався на пункти Женевської конвенції, якої дотримується Україна. Вони передбачають, що військовополонені мають право на кореспонденцію. Також Шмигаль згадав коментар Міжнародного комітету Червоного Хреста, Джерело:
Україна дотримується цих вимог , а кацапи на них болт кладуть ! І так у всьому ...
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30.04.2024 18:08 Ответить
Нехай користуються голубиною поштою!
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30.04.2024 18:22 Ответить
корєспондєнція - то пісьма, а не відеозв'язок. Нєх звиздіти гуйню
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30.04.2024 18:55 Ответить
за логікою диванних експертів якщо Україна заборонить, то кацапи дозволять...Чи може дехто вважає що краще щоб кацап стріляв ніж здався в полон...дбл,блд...
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01.05.2024 12:49 Ответить
Проснувся защітає куратор палкофнік.
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30.04.2024 18:09 Ответить
Следующий логичный шаг: водить проституток.
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30.04.2024 18:10 Ответить
полагаю, шо вже.. це ж так способствує здачі в полон!
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30.04.2024 18:56 Ответить
а може просто пообіцяємо що їх п**дить не будемо? теж непоганий стимул як на мене
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30.04.2024 18:10 Ответить
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30.04.2024 18:12 Ответить
Ну, то нехай через Червоний хрест листуються. Усі, майже, задоволені.
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30.04.2024 18:13 Ответить
Може ще й дупу їм витирати будете?
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30.04.2024 18:21 Ответить
Як же не підтримати братушек.
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30.04.2024 18:34 Ответить
Ти диви яке воно розумне стало ,розвалило роботу каміну ще й сюди лізе , пане зеленський що ж воно буде коли всі отакі розумні будуть?
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30.04.2024 18:36 Ответить
Це сам придумав, чи отримав цінну указівку від Дерьмака ? Вірно по моєму, друге. В ОПі працює якасьЗолкіна.
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30.04.2024 18:39 Ответить
а давайте шмыгу в плен отправим к уззким? пущай там посидит чуток, а потом умничать будет.
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30.04.2024 18:40 Ответить
Ви бачите повідок та нашийник на шиї кишенькового прем"єра- А ВІН Є !
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30.04.2024 18:42 Ответить
Підстилка єрмака плює на петицію.
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30.04.2024 18:43 Ответить
Давайте ще їм дозволимо проституток і сауни, бо ж їм треба якось митись і у них є фізіологічні потреби.
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30.04.2024 18:45 Ответить
Для задоволення фізіологічних потреб їм і пляшки вистачить.
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30.04.2024 18:53 Ответить
Кабмін - обирає ВР. Очільника кабміну висуває президент, але затверджує рада більшістю голосів.
Петиція створена для можливості президента вплинути на раду (ветувати, не підтримати) як останній підписант загону.
Тепер питання - до чого тут Шмигаль? Навіть Лубінець?
Не можуть створювати обмеження для полонених, за то для своїх- вообще не питання! 10к - утримання полоненого. 8к минімалка, гвардія відновлення.
Ще скажіть, що бараки (яких стає більше) мають бути захищені ППО(допомога)?
З пілотом. Хто винен? Сам. Там не було стандартів дотримання угоди?
Червінський чому в СІЗО? Бо безстрашний. Там одна людина винна, бо має досвід контррозвідувальний боротьбі. А нам ще Баканова треба якось з Кирилом повертати.

Що у вас там трясця його матері відбувається?
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30.04.2024 18:50 Ответить
ніхєра воно не сприяє. От шо хлопці захоплять з ризиком для життя - ото і все.. Краще хай не ризикують, а кладуть орків штабелями.. бо то тільки навантаження на бюджет - воно ж жере на десять штук в місяць - що для 80% українців недосяжно навіть у вигляді "брутто". До того ж орки на комуналку не тратяться, їсти готують як в рестарані, з дєсєртом та фруктами.. А їм ше й бєзлімітний сєкс по тіліпону за счьот українського бюджету
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30.04.2024 18:50 Ответить
а кацапи не переживають за здачу в плєн наших бійців - тіліпона не дають.. а могли б сотнями пєрєбєзчіків організувати - тільки дозволити зв'язок.
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30.04.2024 18:53 Ответить
На жаль ми повинні дотримуватись вимог ліберастів та говномісів...бо буде привід ненадавати допомогу... і так її кіт наплакав...а тут скажуть нема дєрмократії..значить ви такі ж самі як і рашка..
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30.04.2024 19:14 Ответить
Чому ніколи не висвітлюються умови в яких утримують українських полонених?
Чи здійснює хто-небуть нагляд?
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30.04.2024 20:01 Ответить
Але ж коли їхні рідні будуть розуміти, що полонені в повній безпеці, то вони не будуть давити на свою владу щодо обміну, що ми зараз і спостерігаємо. Таким чином шмигаль Шмигаль тільки укріплює владу ***** і подовжує перебування наших полонени в жахливих умовах полону рф.
Щодо конвенцій то рф їх ніколи не дотримувалась їх. Ба навіть Угорщина виміняла полонених і тримала їх без зв'язку, дефакту плюнувши в обличчя Шмигалю і Блазню. Ну ви ж тільки ковтнули!
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30.04.2024 20:42 Ответить
Козел
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30.04.2024 21:04 Ответить
Шмыга, курва ахметовская, по-твоему козлорылые сдаются шоб попи*деть по телефону?
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30.04.2024 21:22 Ответить
 
 