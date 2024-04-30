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Шмигаль виступив проти заборони телефонного зв’язку для полонених росіян, бо це сприяє здачі в полон

Шмигаль виступив проти заборони телефонного зв’язку для полонених росіян

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не підтримав петицію, в якій українці вимагали заборонити російським полоненим право на телефонний зв’язок. Очільник Кабміну аргументував це тим, що такі телефонні розмови важливі для того, щоб росіяни не боялися здаватися в полон.

Про це йдеться у відповіді на петицію на сайті Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

Петицію з вимогою заборонити полоненим росіянам дзвонити додому зареєструвала адвокатка Інна Турова. За її словами, в Росії полонені українці позбавлені можливості телефонувати рідним, через що їхні родини не отримують жодної інформації. Адвокатка вимагала відповідних умов і для полонених російських загарбників.

У відповіді Шмигаля йдеться, що телефонні розмови окупантів зі своїми рідними "виконують важливу інформативну функцію, яка надає об’єктивну інформацію росіянам про те, що їм не варто боятися здаватися в полон, оскільки Україна дотримується усіх положень Конвенції та забезпечує належні умови тримання військовополонених".

На думку прем’єра, це сприятиме тому, що росіяни більш охоче будуть здаватися у полон. Це відповідно дасть змогу Україні звільнити більше своїх захисників, які перебувають у російському полоні.

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Шмигаль також зазначив, що телефонні розмови надаються полоненим росіянам згідно з розпорядком дня у час, вільний від роботи, слідчих дій чи участі в судових засіданнях. Адміністрація табору може обмежити тривалість однієї розмови до 15 хвилин.

Крім цього, очільник Кабміну послався на пункти Женевської конвенції, якої дотримується Україна. Вони передбачають, що військовополонені мають право на кореспонденцію. Також Шмигаль згадав коментар Міжнародного комітету Червоного Хреста, в якому йдеться про те, що держава, яка тримає в полоні, повинна також розглянути можливість використання більш сучасних засобів зв’язку, таких як телефонні дзвінки, відеодзвінки, записані повідомлення та електронна пошта.

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Раніше повідомлялося, що петиція з вимогою позбавити військовополонених РФ права на телефонний зв’язок набрала 25 тис. голосів.

Автор: 

петиція (320) полонені (2251) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+24
шмигаль на службі у рашистів? А здаються вони, бо хочуть вижити, а не телефонувати!
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30.04.2024 18:04
+19
Тим самим, Шмигаль виступив проти українських військовополонених.
Бо рашистськи окупанти мають право дзвонити на думку Шмигаля, а українці з рашистського полону не мають право.
Це заохочення рашистських катів.
А Шмигаль, значить посібник рашистських катів
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30.04.2024 18:07
+15
Ну, то нехай через Червоний хрест листуються. Усі, майже, задоволені.
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30.04.2024 18:13
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шмигаль на службі у рашистів? А здаються вони, бо хочуть вижити, а не телефонувати!
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30.04.2024 18:04 Відповісти
яким боком до цього тупа шмига? воно військове?
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30.04.2024 19:17 Відповісти
А хто такий Шмигаль?
Він приймае закони? Ні.

Це його особиста думка. В Україні 35 міліонів громадян- він один із них
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30.04.2024 19:49 Відповісти
Тим самим, Шмигаль виступив проти українських військовополонених.
Бо рашистськи окупанти мають право дзвонити на думку Шмигаля, а українці з рашистського полону не мають право.
Це заохочення рашистських катів.
А Шмигаль, значить посібник рашистських катів
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30.04.2024 18:07 Відповісти
Трохи не так - просто західні ліберальні цінності , яких Україна прагне дотримуватись , працюють лише на кацапів ! В той час як сами кацапи на них просто плюють
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30.04.2024 18:27 Відповісти
Те що Україна офіційно не дотримується вимог Європейської конвенції з прав людини значить що не дуже то й прагне
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30.04.2024 18:40 Відповісти
В тім то і річ що дотримується
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30.04.2024 19:53 Відповісти
Так я й кажу про перефарбування рила кацапа під цінності печерного воскресіння(дикун джунглів). З цієї Академії(АД) й починається пізнання шляху до вишиванки: "Сорочку мати вишила мені червоними та чорними нитками..." Тож - шлях червоних до червоних, Амазонські джунглі вже чекають, звідти - чорна, а тільки потім по Булгакову - "ЖОВТИЙ КРЕМ" Аз-Аз-єли=ялинки", такого собі родового дерева життя. Які цінності відповідно ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ=КОНСТИТУЦІЯ РАЮ, така одежа-шкіра, їжа, тарілка та ложка-мова. Аж ніяк не їбе ЛЮДИНУ яку шкіру носить звір, бо він носить свою, а ЛЮДИНА - СВОЮ. Цк стосується сьогодні всього світу, бо все має свій початок та кінець, в тому числі й Вітхий Закон, що починається з творіння світу, а закінчується часом "перинатальні центри" та поверненням БОГА до ПРАЦІ, або закінченням в часі земного кола: - "...Я ЕСЬМ АЛЬФА ТА ОМЕГА...". Там же майя і не тільки, розповідають про те, як АНГЕЛ БОГА двома киями заганяє яйця в лузи та коли починає будувати Київ, чи то - коли з,явиться в часі вишиванка. Якось так, для всєя твогцов Києва типа Вовка лисий та ***** ********* *******: - НА ЧУЖОМУ ХУ-Ю(від піраміди ХУ-ФУ)=ЧУЖОЮ ПРАЦЕЮ в РАЙ не в,їздять, МОЖЕ ОСПОРИТИ У БОГА коли з,явиться. Паска? Ну, які яйця та лузи, така й паска. З ВЕЛИКИМ ДНЕМ, або ЙОГО ЗАКІНЧЕННЯМ. АРХ М
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30.04.2024 18:57 Відповісти
Глубокая, млять, мысль! Интересно - каким образом такой запрет улучшит положение украинских военнопленных?
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01.05.2024 09:20 Відповісти
Все просто -
- очільник Кабміну послався на пункти Женевської конвенції, якої дотримується Україна. Вони передбачають, що військовополонені мають право на кореспонденцію. Також Шмигаль згадав коментар Міжнародного комітету Червоного Хреста, Джерело:
Україна дотримується цих вимог , а кацапи на них болт кладуть ! І так у всьому ...
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30.04.2024 18:08 Відповісти
Нехай користуються голубиною поштою!
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30.04.2024 18:22 Відповісти
корєспондєнція - то пісьма, а не відеозв'язок. Нєх звиздіти гуйню
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30.04.2024 18:55 Відповісти
за логікою диванних експертів якщо Україна заборонить, то кацапи дозволять...Чи може дехто вважає що краще щоб кацап стріляв ніж здався в полон...дбл,блд...
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01.05.2024 12:49 Відповісти
Проснувся защітає куратор палкофнік.
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30.04.2024 18:09 Відповісти
Следующий логичный шаг: водить проституток.
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30.04.2024 18:10 Відповісти
полагаю, шо вже.. це ж так способствує здачі в полон!
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30.04.2024 18:56 Відповісти
а може просто пообіцяємо що їх п**дить не будемо? теж непоганий стимул як на мене
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30.04.2024 18:10 Відповісти
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30.04.2024 18:12 Відповісти
Ну, то нехай через Червоний хрест листуються. Усі, майже, задоволені.
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30.04.2024 18:13 Відповісти
Може ще й дупу їм витирати будете?
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30.04.2024 18:21 Відповісти
Як же не підтримати братушек.
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30.04.2024 18:34 Відповісти
Ти диви яке воно розумне стало ,розвалило роботу каміну ще й сюди лізе , пане зеленський що ж воно буде коли всі отакі розумні будуть?
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30.04.2024 18:36 Відповісти
Це сам придумав, чи отримав цінну указівку від Дерьмака ? Вірно по моєму, друге. В ОПі працює якасьЗолкіна.
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30.04.2024 18:39 Відповісти
а давайте шмыгу в плен отправим к уззким? пущай там посидит чуток, а потом умничать будет.
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30.04.2024 18:40 Відповісти
Ви бачите повідок та нашийник на шиї кишенькового прем"єра- А ВІН Є !
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30.04.2024 18:42 Відповісти
Підстилка єрмака плює на петицію.
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30.04.2024 18:43 Відповісти
Давайте ще їм дозволимо проституток і сауни, бо ж їм треба якось митись і у них є фізіологічні потреби.
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30.04.2024 18:45 Відповісти
Для задоволення фізіологічних потреб їм і пляшки вистачить.
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30.04.2024 18:53 Відповісти
Кабмін - обирає ВР. Очільника кабміну висуває президент, але затверджує рада більшістю голосів.
Петиція створена для можливості президента вплинути на раду (ветувати, не підтримати) як останній підписант загону.
Тепер питання - до чого тут Шмигаль? Навіть Лубінець?
Не можуть створювати обмеження для полонених, за то для своїх- вообще не питання! 10к - утримання полоненого. 8к минімалка, гвардія відновлення.
Ще скажіть, що бараки (яких стає більше) мають бути захищені ППО(допомога)?
З пілотом. Хто винен? Сам. Там не було стандартів дотримання угоди?
Червінський чому в СІЗО? Бо безстрашний. Там одна людина винна, бо має досвід контррозвідувальний боротьбі. А нам ще Баканова треба якось з Кирилом повертати.

Що у вас там трясця його матері відбувається?
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30.04.2024 18:50 Відповісти
ніхєра воно не сприяє. От шо хлопці захоплять з ризиком для життя - ото і все.. Краще хай не ризикують, а кладуть орків штабелями.. бо то тільки навантаження на бюджет - воно ж жере на десять штук в місяць - що для 80% українців недосяжно навіть у вигляді "брутто". До того ж орки на комуналку не тратяться, їсти готують як в рестарані, з дєсєртом та фруктами.. А їм ше й бєзлімітний сєкс по тіліпону за счьот українського бюджету
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30.04.2024 18:50 Відповісти
а кацапи не переживають за здачу в плєн наших бійців - тіліпона не дають.. а могли б сотнями пєрєбєзчіків організувати - тільки дозволити зв'язок.
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30.04.2024 18:53 Відповісти
На жаль ми повинні дотримуватись вимог ліберастів та говномісів...бо буде привід ненадавати допомогу... і так її кіт наплакав...а тут скажуть нема дєрмократії..значить ви такі ж самі як і рашка..
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30.04.2024 19:14 Відповісти
Чому ніколи не висвітлюються умови в яких утримують українських полонених?
Чи здійснює хто-небуть нагляд?
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30.04.2024 20:01 Відповісти
Але ж коли їхні рідні будуть розуміти, що полонені в повній безпеці, то вони не будуть давити на свою владу щодо обміну, що ми зараз і спостерігаємо. Таким чином шмигаль Шмигаль тільки укріплює владу ***** і подовжує перебування наших полонени в жахливих умовах полону рф.
Щодо конвенцій то рф їх ніколи не дотримувалась їх. Ба навіть Угорщина виміняла полонених і тримала їх без зв'язку, дефакту плюнувши в обличчя Шмигалю і Блазню. Ну ви ж тільки ковтнули!
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30.04.2024 20:42 Відповісти
Козел
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30.04.2024 21:04 Відповісти
Шмыга, курва ахметовская, по-твоему козлорылые сдаются шоб попи*деть по телефону?
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30.04.2024 21:22 Відповісти
 
 