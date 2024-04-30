Шмигаль виступив проти заборони телефонного зв’язку для полонених росіян, бо це сприяє здачі в полон

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не підтримав петицію, в якій українці вимагали заборонити російським полоненим право на телефонний зв’язок. Очільник Кабміну аргументував це тим, що такі телефонні розмови важливі для того, щоб росіяни не боялися здаватися в полон.

Про це йдеться у відповіді на петицію на сайті Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

Петицію з вимогою заборонити полоненим росіянам дзвонити додому зареєструвала адвокатка Інна Турова. За її словами, в Росії полонені українці позбавлені можливості телефонувати рідним, через що їхні родини не отримують жодної інформації. Адвокатка вимагала відповідних умов і для полонених російських загарбників.

У відповіді Шмигаля йдеться, що телефонні розмови окупантів зі своїми рідними "виконують важливу інформативну функцію, яка надає об’єктивну інформацію росіянам про те, що їм не варто боятися здаватися в полон, оскільки Україна дотримується усіх положень Конвенції та забезпечує належні умови тримання військовополонених".

На думку прем’єра, це сприятиме тому, що росіяни більш охоче будуть здаватися у полон. Це відповідно дасть змогу Україні звільнити більше своїх захисників, які перебувають у російському полоні.

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Шмигаль також зазначив, що телефонні розмови надаються полоненим росіянам згідно з розпорядком дня у час, вільний від роботи, слідчих дій чи участі в судових засіданнях. Адміністрація табору може обмежити тривалість однієї розмови до 15 хвилин.

Крім цього, очільник Кабміну послався на пункти Женевської конвенції, якої дотримується Україна. Вони передбачають, що військовополонені мають право на кореспонденцію. Також Шмигаль згадав коментар Міжнародного комітету Червоного Хреста, в якому йдеться про те, що держава, яка тримає в полоні, повинна також розглянути можливість використання більш сучасних засобів зв’язку, таких як телефонні дзвінки, відеодзвінки, записані повідомлення та електронна пошта.

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Раніше повідомлялося, що петиція з вимогою позбавити військовополонених РФ права на телефонний зв’язок набрала 25 тис. голосів.