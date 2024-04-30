Два человека погибли из-за российских обстрелов Донетчины

30 апреля вследствие российских обстрелов на Донетчине погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналистам Суспільне Донбас рассказала пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева.

"30 апреля ночью российские войска нанесли удар по селу Калиново Краматорского района, в результате чего у себя дома погиб 71-летний мужчина", - отметила она.

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Кроме того, днем российские оккупанты нанесли удар по поселку Новоалександровка Покровского района. В своем дворе погибла женщина.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 29 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате этого погибло 5 человек.