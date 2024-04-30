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Новости Война
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Последствия удара РФ КАБами по Харькову: Погиб мужчина, 10 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновление)

В результате российского удара КАБами по Харькову погиб 24-летний мужчина, 10 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Погиб 24-летний мужчина, который работал на предприятии. Он находился на работе, когда россияне нанесли авиаудар. Мужчина погиб в результате осколочного ранения.

"Среди девяти раненых в медицинские учреждения госпитализированы три женщины в возрасте 28, 38, 40 лет и один 42-летний мужчина - все со взрывными травмами. Шестерым людям оказана помощь на месте, у подавляющего большинства из них острая реакция на стресс.

Первое попадание зафиксировано в Киевском районе на территории гаражного кооператива и админздания неподалеку. Более 40 гаражей разбиты. Загорелись 3 легковых автомобиля, повреждены еще 6. Второй удар осуществлен по Холодногорскому району, в результате чего повреждены два гражданских здания", - отметил глава ОГА.

ОБНОВЛЕНИЕ

В 17:06 Харьковская городская прокуратура обновила информацию:

"В результате российского авиаудара по Киевскому району г. Харькова получили травмы 6 человек. Среди них: двое мужчин, две женщины и двое полицейских. Обломками и взрывной волной повреждены по меньшей мере 46 гаражей. Три авто сгорело, еще 10 — повреждены".

Всего в результате сегодняшней атаки врага по городу погиб один человек, еще 10 — травмированы".

Читайте: Россияне атаковали двумя КАБами село на Сумщине, разрушена школа. ФОТОрепортаж

Удар КАБами по Харькову 30 апреля

Утром 30 апреля в Харькове были слышны взрывы. Российские оккупанты ударили по городу КАБами.

Во время российского обстрела Харькова 30 апреля погиб монтер железнодорожных путей Александр Кот. Еще одна сотрудница "Укрзалізниці" получила ранения.

Читайте: Рашисты ударили дронами по зерновому складу на Черниговщине

Удар КАБами по Харкову
Удар КАБами по Харкову
Удар КАБами по Харкову
Удар КАБами по Харкову

Автор: 

обстрел (26891) Харьков (7449) КАБ (344)


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Кляті свинонелюди!
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30.04.2024 13:47 Ответить
Руські мразі...Харків,тримайся!
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30.04.2024 13:53 Ответить
За час повномасштабного вторгнення Кацапiв в Україну, яке почалося в лютому 2022 року, окупанти скоїли щонайменше 117,3 тис. воєнних злочинів, які розслідують українські слідчі.

Станом на 27 квітня на деокупованих територіях виявлено 101 місце несвободи і катувань, найбільше з яких - у Харківській області.

Також дії окупантів призвели до загибелі щонайменше 545 дітей і поранення 1300, ще понад 2 тис. зникли безвісти.
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30.04.2024 16:14 Ответить
Многострадальный Харьков! Так они его наверное хотят уничтожить полностью?! Превратить в руину! Неужели нельзя ничего сделать! Город-миллионник под ежедневным и еженочьным прицельным огнём! Скоро он будет за характером разрушений напоминать Авдеевку, или Бахмут.
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30.04.2024 18:31 Ответить
КАБи ? Це ДУЖЕ ПОГАНО! Виходить , що ординці модернізують КАБи та вже можуть їми до Харківа та Сум досягати .

А що ввечері скаже Військовий Вождь ?

Чи опівночі ВОНО знову буде дякувати тих, дякувати цих, співчувати тим, співчувати цим, знову перераховуватиме з ким зустрівся чи з ким переговорив по телефону.... одне й теж уже третій рік.
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30.04.2024 19:28 Ответить
Коли вже наші зрозуміють що варіанти кабів потрібно насипати по белгороду курську і іншим їх мітсах.Це ворог і його треба нищити.
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30.04.2024 20:23 Ответить
Кацапи, будьте ви прокляті на віки вічні! Мої співчування харківчанам! Тримайтесь рідненькі!
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01.05.2024 06:51 Ответить
 
 