Последствия удара РФ КАБами по Харькову: Погиб мужчина, 10 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновление)

В результате российского удара КАБами по Харькову погиб 24-летний мужчина, 10 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Погиб 24-летний мужчина, который работал на предприятии. Он находился на работе, когда россияне нанесли авиаудар. Мужчина погиб в результате осколочного ранения.

"Среди девяти раненых в медицинские учреждения госпитализированы три женщины в возрасте 28, 38, 40 лет и один 42-летний мужчина - все со взрывными травмами. Шестерым людям оказана помощь на месте, у подавляющего большинства из них острая реакция на стресс.



Первое попадание зафиксировано в Киевском районе на территории гаражного кооператива и админздания неподалеку. Более 40 гаражей разбиты. Загорелись 3 легковых автомобиля, повреждены еще 6. Второй удар осуществлен по Холодногорскому району, в результате чего повреждены два гражданских здания", - отметил глава ОГА.

ОБНОВЛЕНИЕ

В 17:06 Харьковская городская прокуратура обновила информацию:

"В результате российского авиаудара по Киевскому району г. Харькова получили травмы 6 человек. Среди них: двое мужчин, две женщины и двое полицейских. Обломками и взрывной волной повреждены по меньшей мере 46 гаражей. Три авто сгорело, еще 10 — повреждены".

Всего в результате сегодняшней атаки врага по городу погиб один человек, еще 10 — травмированы".

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Удар КАБами по Харькову 30 апреля

Утром 30 апреля в Харькове были слышны взрывы. Российские оккупанты ударили по городу КАБами.

Во время российского обстрела Харькова 30 апреля погиб монтер железнодорожных путей Александр Кот. Еще одна сотрудница "Укрзалізниці" получила ранения.

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