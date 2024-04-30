Последствия удара РФ КАБами по Харькову: Погиб мужчина, 10 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновление)
В результате российского удара КАБами по Харькову погиб 24-летний мужчина, 10 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Погиб 24-летний мужчина, который работал на предприятии. Он находился на работе, когда россияне нанесли авиаудар. Мужчина погиб в результате осколочного ранения.
"Среди девяти раненых в медицинские учреждения госпитализированы три женщины в возрасте 28, 38, 40 лет и один 42-летний мужчина - все со взрывными травмами. Шестерым людям оказана помощь на месте, у подавляющего большинства из них острая реакция на стресс.
Первое попадание зафиксировано в Киевском районе на территории гаражного кооператива и админздания неподалеку. Более 40 гаражей разбиты. Загорелись 3 легковых автомобиля, повреждены еще 6. Второй удар осуществлен по Холодногорскому району, в результате чего повреждены два гражданских здания", - отметил глава ОГА.
ОБНОВЛЕНИЕ
В 17:06 Харьковская городская прокуратура обновила информацию:
"В результате российского авиаудара по Киевскому району г. Харькова получили травмы 6 человек. Среди них: двое мужчин, две женщины и двое полицейских. Обломками и взрывной волной повреждены по меньшей мере 46 гаражей. Три авто сгорело, еще 10 — повреждены".
Всего в результате сегодняшней атаки врага по городу погиб один человек, еще 10 — травмированы".
Удар КАБами по Харькову 30 апреля
Утром 30 апреля в Харькове были слышны взрывы. Российские оккупанты ударили по городу КАБами.
Во время российского обстрела Харькова 30 апреля погиб монтер железнодорожных путей Александр Кот. Еще одна сотрудница "Укрзалізниці" получила ранения.
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