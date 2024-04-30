Наслідки удару РФ КАБами по Харкову: Загинув чоловік, 10 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж (оновлено)

Внаслідок російського удару КАБами по Харкову загинув 24-річний чоловік, 10 осіб дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Загинув 24-річний чоловік який працював на підприємстві. Він перебував на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Чоловік загинув внаслідок уламкового поранення.

"Серед дев'яти поранених до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка - усі з вибуховими травмами. Шістьом людям надана допомога на місці, у переважній більшості з них гостра реакція на стрес.



Перше влучання зафіксовано в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалеку. Понад 40 гаражів розтрощені. Зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Другий удар здійснено по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі", - зазначив глава ОВА.

ОНОВЛЕННЯ

О 17.06 Харківська міська прокуратура оновила інформацію:

"Внаслідок російського авіаудару по Київському району м. Харкова отримали травми 6 людей. Серед них: двоє чоловіків, двоє жінок та двоє поліцейських. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 46 гаражів. Три авто згоріло, ще 10 — пошкоджено.

Загалом внаслідок сьогоднішньої атаки ворога по місту загинув один чоловік, ще 10 — травмовано".

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Удар КАБами по Харкову 30 квітня

Вранці 30 квітня у Харкові було чути вибухи. Російські окупанти вдарили по місту КАБами.

Під час російського обстрілу Харкова 30 квітня загинув монтер колії Олександр Кот. Ще одна залізничниця дістала поранення.

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