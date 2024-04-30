УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9918 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 931 7

Наслідки удару РФ КАБами по Харкову: Загинув чоловік, 10 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж (оновлено)

Внаслідок російського удару КАБами по Харкову загинув 24-річний чоловік, 10 осіб дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Загинув 24-річний чоловік який працював на підприємстві. Він перебував на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Чоловік загинув внаслідок уламкового поранення.

"Серед дев'яти поранених до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка - усі з вибуховими травмами. Шістьом людям надана допомога на місці, у переважній більшості з них гостра реакція на стрес.

Перше влучання зафіксовано в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалеку. Понад 40 гаражів розтрощені. Зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Другий удар здійснено по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі", - зазначив глава ОВА.

ОНОВЛЕННЯ

О 17.06 Харківська міська прокуратура оновила інформацію:

"Внаслідок російського авіаудару по Київському району м. Харкова отримали травми 6 людей. Серед них: двоє чоловіків, двоє жінок та двоє поліцейських. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 46 гаражів. Три авто згоріло, ще 10 — пошкоджено.

Загалом внаслідок сьогоднішньої атаки ворога по місту загинув один чоловік, ще 10 — травмовано".

Читайте: Росіяни атакували двома КАБами село на Сумщині, зруйновано школу. ФОТОрепортаж

Удар КАБами по Харкову 30 квітня

Вранці 30 квітня у Харкові було чути вибухи. Російські окупанти вдарили по місту КАБами

Під час російського обстрілу Харкова 30 квітня загинув монтер колії Олександр Кот. Ще одна залізничниця дістала поранення.

Читайте: Рашисти ударили дронами по зерновому складу на Чернігівщині

Удар КАБами по Харкову
Удар КАБами по Харкову
Удар КАБами по Харкову
Удар КАБами по Харкову

Автор: 

обстріл (28212) Харків (5562) КАБ (346)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кляті свинонелюди!
показати весь коментар
30.04.2024 13:47 Відповісти
Руські мразі...Харків,тримайся!
показати весь коментар
30.04.2024 13:53 Відповісти
За час повномасштабного вторгнення Кацапiв в Україну, яке почалося в лютому 2022 року, окупанти скоїли щонайменше 117,3 тис. воєнних злочинів, які розслідують українські слідчі.

Станом на 27 квітня на деокупованих територіях виявлено 101 місце несвободи і катувань, найбільше з яких - у Харківській області.

Також дії окупантів призвели до загибелі щонайменше 545 дітей і поранення 1300, ще понад 2 тис. зникли безвісти.
показати весь коментар
30.04.2024 16:14 Відповісти
Многострадальный Харьков! Так они его наверное хотят уничтожить полностью?! Превратить в руину! Неужели нельзя ничего сделать! Город-миллионник под ежедневным и еженочьным прицельным огнём! Скоро он будет за характером разрушений напоминать Авдеевку, или Бахмут.
показати весь коментар
30.04.2024 18:31 Відповісти
КАБи ? Це ДУЖЕ ПОГАНО! Виходить , що ординці модернізують КАБи та вже можуть їми до Харківа та Сум досягати .

А що ввечері скаже Військовий Вождь ?

Чи опівночі ВОНО знову буде дякувати тих, дякувати цих, співчувати тим, співчувати цим, знову перераховуватиме з ким зустрівся чи з ким переговорив по телефону.... одне й теж уже третій рік.
показати весь коментар
30.04.2024 19:28 Відповісти
Коли вже наші зрозуміють що варіанти кабів потрібно насипати по белгороду курську і іншим їх мітсах.Це ворог і його треба нищити.
показати весь коментар
30.04.2024 20:23 Відповісти
Кацапи, будьте ви прокляті на віки вічні! Мої співчування харківчанам! Тримайтесь рідненькі!
показати весь коментар
01.05.2024 06:51 Відповісти
 
 