Двоє людей загинуло через російські обстріли Донеччини

30 квітня внаслідок російський обстрілів у Донецькій області загинуло двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам Суспільне Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

"30 квітня вночі російські війська завдали удару по селу Калинове Краматорського району, внаслідок чого у себе вдома загинув 71-річний чоловік", - зазначила вона.

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Крім того, вдень російські окупанти завдали удару по селищу Новоолександрівка Покровського району. У своєму подвір'їʼ загинула жінка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 29 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок цього загинуло 5 людей.