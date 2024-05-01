Зеленский подписал закон об увеличении численности Госпогранслужбы

Владимир Зеленский подписал закон об увеличении численности личного состава Государственной пограничной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем обращении.

"Подписал закон Украины об увеличении штатной численности Государственной пограничной службы - это признание государством вашей эффективности, воины, в защите Украины, нашей независимости, жизни наших людей. Действительно эффективные структуры в Силах обороны и безопасности Украины заслуживают наращивания и распространения их опыта в других элементах нашей армии", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства напомнил, что "подписал и несколько указов относительно Государственной пограничной службы Украины и ее воинов".

В частности, отметил званием Герой Украины мастер-сержанта Олега Пришневского и подполковника Дмитрия Олексюка.

Кроме того, Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами - "Крестом боевых заслуг", орденами - 271 воина-пограничника.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Владимир Зеленский присвоил звание генерал-лейтенанта главе Государственной пограничной службы Украины генерал-майору Сергею Дейнеке.

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