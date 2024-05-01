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Зеленский подписал закон об увеличении численности Госпогранслужбы

В день прикордонника Зеленський підписав закон про збільшення ДПСУ

Владимир Зеленский подписал закон об увеличении численности личного состава Государственной пограничной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем обращении.

"Подписал закон Украины об увеличении штатной численности Государственной пограничной службы - это признание государством вашей эффективности, воины, в защите Украины, нашей независимости, жизни наших людей. Действительно эффективные структуры в Силах обороны и безопасности Украины заслуживают наращивания и распространения их опыта в других элементах нашей армии", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства напомнил, что "подписал и несколько указов относительно Государственной пограничной службы Украины и ее воинов".

В частности, отметил званием Герой Украины мастер-сержанта Олега Пришневского и подполковника Дмитрия Олексюка.

Кроме того, Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами - "Крестом боевых заслуг", орденами - 271 воина-пограничника.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Владимир Зеленский присвоил звание генерал-лейтенанта главе Государственной пограничной службы Украины генерал-майору Сергею Дейнеке.

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Автор: 

Госпогранслужба (6372) закон (3175) Зеленский Владимир (20224)


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Топ комментарии
+26
Щоб менше тікали до Румунії від зелено-феодальної диктатури
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30.04.2024 23:42
+20
Причому на західному кордоні, Щоб люди не покидали країну мрій ***********. Вони зробили це разом
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30.04.2024 23:43
+18
1 000 000 правильних ЗСУ незрозуміло де, 50 000 нацгвардії охороняють ***********, 200 000 прикордонників на західному кордоні, 300 000 мєнтів супроводжують ТЦК, 300 000 військових 45-60 недоторканні, інші 300 000 силовикіа займаються журналістами і направленням грошових потоків куди потрібно. А 250 000 без ротацій і без демобілізації сидять в окопах. Звісно потрібна мобілізація
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01.05.2024 00:17
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До 20 травня нехай ще "порєзвиться".....
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30.04.2024 23:41 Ответить
І шо буде ? Сам і відповім - нічого
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30.04.2024 23:54 Ответить
дочекайся 20-го.....
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01.05.2024 00:17 Ответить
Дивні ви, зєля як був президентом, так і буде. Це тільки у ваших головах фантазії вирують. Але нічого не зміниться.
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01.05.2024 07:58 Ответить
Щоб менше тікали до Румунії від зелено-феодальної диктатури
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30.04.2024 23:42 Ответить
Не думаю що будуть менше тікати. Думаю цінник лише зросте.
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30.04.2024 23:51 Ответить
Якщо ми збільшимо чисельність армії нічим буде класти асфальт.
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01.05.2024 06:47 Ответить
Т.в.п.п.* України Зеленський підписав закон про збільшення до 75 тисяч осіб чисельності правоохоронного органу спеціального призначення - Держа́вної прикордо́нної слу́жби Украї́ни (ДПСУ). Враховуючи надзвичайно високу потребу в особовому складі в бойових частинах ЗСУ, дане рішення є продовження політики саботажу владою країни потреб ЗСУ. Станом на ‎01.‎05.‎2024 кількість підрозділів ДПСУ, що беруть безпосередню участь в бойових діях складає 2-3 тисячі осіб.

Це грінпоц шашликович ******* готується до спротиву українського народу (страшний сон шмарклі- Майдан)

СБУ проводить в центрі Києва навчання по призупиненню акцій протесту під виглядом посилення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника. В навчанні задіяно більше тисячі співробітників.
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01.05.2024 09:20 Ответить
Причому на західному кордоні, Щоб люди не покидали країну мрій ***********. Вони зробили це разом
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30.04.2024 23:43 Ответить
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30.04.2024 23:46 Ответить
Чекав на цю гіфку, і ось - перша з Зє Бу Лон'ом Кім Чен Ыыыыын'ом
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01.05.2024 00:25 Ответить
Ну, тепер, ухилянтам хана!!!
Після 20 травня, паркани тріщатимуть, від бажаючих з ОПУ військовозобов'язаних, прийти до ТЦК…
Пильнуймо за приблудами95!!
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30.04.2024 23:50 Ответить
Добра новина на сайті для кацапських ботяр під начебто антизеленими прапорами. Зараз послухаємо кукурікання.
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30.04.2024 23:57 Ответить
тоїздь нема противників зелені окрім кацапських ботяр, бо зелень найпатріотичніша ?
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01.05.2024 08:43 Ответить
так вот ано чьо міхалич,.....🤔🤔.. Так от для чого мобілізація, виявляється то погранців - не вистачало.......
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30.04.2024 23:58 Ответить
1 000 000 правильних ЗСУ незрозуміло де, 50 000 нацгвардії охороняють ***********, 200 000 прикордонників на західному кордоні, 300 000 мєнтів супроводжують ТЦК, 300 000 військових 45-60 недоторканні, інші 300 000 силовикіа займаються журналістами і направленням грошових потоків куди потрібно. А 250 000 без ротацій і без демобілізації сидять в окопах. Звісно потрібна мобілізація
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01.05.2024 00:17 Ответить
1 000 000 правильних ЗСУ незрозуміло де

Думаю з цієї кількості великий відсоток це всякі мертві душі як пікалов який числиться на службі і отримує гроші а по факту займається клоунадою а не службою
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01.05.2024 00:46 Ответить
Я ж і пишу: правильні. В мене двоє знайомих офіцерів, один в Києві, за два роки жодного разу не виїжджав нікуди, а інший рік за кордоном, типу проглядає за тими хто на навчанні за кордоном
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01.05.2024 00:56 Ответить
Гроза ухилянта)))
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01.05.2024 00:18 Ответить
на картошку
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01.05.2024 07:32 Ответить
🔥 Під ранок безпілотники атакували рязанський нафтопереробний завод
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01.05.2024 06:58 Ответить
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01.05.2024 07:04 Ответить
👀У Махачкалі на росії виє сирена
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01.05.2024 06:59 Ответить
пианист , срочно Патриот в Одессу , хватит свою задницу прикрывать
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01.05.2024 07:02 Ответить
В ночь на среду беспилотники атаковали Рязанскую и Воронежскую области России.
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01.05.2024 07:06 Ответить
зеля готується до літнього контр наступу "ухилянтів" на західний кордон?
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01.05.2024 08:17 Ответить
Треба ще в поліції збільшити численність. Для митників бронь збільшити.
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01.05.2024 08:24 Ответить
східного та південного кордону нема, погранці звідти пішли на західні кордони? і ще збільшуєм? піпл схаваєт. але може і зжерти....
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01.05.2024 08:58 Ответить
Оскільки тенденція поставити на облік всіх чоловіків, треба вже починати думати де знайти теплі місьця любим друзям, мажорам, родичам . Бо в штурмовики можно епілептіків трактористів, а цих шкода. Ось і створюються нові робочих місьця, щоб робити роботу.
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01.05.2024 10:23 Ответить
 
 