Зеленский подписал закон об увеличении численности Госпогранслужбы
Владимир Зеленский подписал закон об увеличении численности личного состава Государственной пограничной службы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем обращении.
"Подписал закон Украины об увеличении штатной численности Государственной пограничной службы - это признание государством вашей эффективности, воины, в защите Украины, нашей независимости, жизни наших людей. Действительно эффективные структуры в Силах обороны и безопасности Украины заслуживают наращивания и распространения их опыта в других элементах нашей армии", - подчеркнул Зеленский.
Также глава государства напомнил, что "подписал и несколько указов относительно Государственной пограничной службы Украины и ее воинов".
В частности, отметил званием Герой Украины мастер-сержанта Олега Пришневского и подполковника Дмитрия Олексюка.
Кроме того, Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами - "Крестом боевых заслуг", орденами - 271 воина-пограничника.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Владимир Зеленский присвоил звание генерал-лейтенанта главе Государственной пограничной службы Украины генерал-майору Сергею Дейнеке.
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Це грінпоц шашликович ******* готується до спротиву українського народу (страшний сон шмарклі- Майдан)
СБУ проводить в центрі Києва навчання по призупиненню акцій протесту під виглядом посилення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника. В навчанні задіяно більше тисячі співробітників.
Зє Бу Лон'омКім Чен Ыыыыын'ом
Після 20 травня, паркани тріщатимуть, від бажаючих з ОПУ військовозобов'язаних, прийти до ТЦК…
Пильнуймо за приблудами95!!
Думаю з цієї кількості великий відсоток це всякі мертві душі як пікалов який числиться на службі і отримує гроші а по факту займається клоунадою а не службою