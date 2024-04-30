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Зеленський підписав закон про збільшення чисельності Держприкордонслужби

В день прикордонника Зеленський підписав закон про збільшення ДПСУ

Володимир Зеленський підписав закон про збільшення чисельності особового складу Державної прикордонної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму зверненні.

"Підписав закон України про збільшення штатної чисельності Державної прикордонної служби - це відзнака державою вашої ефективності, воїни, у захисті України, нашої незалежності, життя наших людей. Справді ефективні структури в Силах оборони та безпеки України заслуговують на нарощування й поширення їхнього досвіду в інших елементах нашого війська", - підкреслив Зеленський.

Також глава держави нагадав, що "підписав і кілька указів щодо Державної прикордонної служби України та її воїнів". 

Зокрема, відзначив званням Герой України майстер-сержанта Олега Пришневського та підполковника Дмитра Олексюка.

Крім того, Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами - "Хрестом бойових заслуг", орденами 271 воїна-прикордонника. 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта голові Державної прикордонної служби України генерал-майору Сергію Дейнеку.

Дивіться: Україні потрібне суттєве прискорення постачання зброї партнерами, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) закон (2822) Зеленський Володимир (23683)


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Топ коментарі
+26
Щоб менше тікали до Румунії від зелено-феодальної диктатури
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30.04.2024 23:42
+20
Причому на західному кордоні, Щоб люди не покидали країну мрій ***********. Вони зробили це разом
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30.04.2024 23:43
+18
1 000 000 правильних ЗСУ незрозуміло де, 50 000 нацгвардії охороняють ***********, 200 000 прикордонників на західному кордоні, 300 000 мєнтів супроводжують ТЦК, 300 000 військових 45-60 недоторканні, інші 300 000 силовикіа займаються журналістами і направленням грошових потоків куди потрібно. А 250 000 без ротацій і без демобілізації сидять в окопах. Звісно потрібна мобілізація
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01.05.2024 00:17
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До 20 травня нехай ще "порєзвиться".....
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30.04.2024 23:41 Відповісти
І шо буде ? Сам і відповім - нічого
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30.04.2024 23:54 Відповісти
дочекайся 20-го.....
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01.05.2024 00:17 Відповісти
Дивні ви, зєля як був президентом, так і буде. Це тільки у ваших головах фантазії вирують. Але нічого не зміниться.
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01.05.2024 07:58 Відповісти
Щоб менше тікали до Румунії від зелено-феодальної диктатури
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30.04.2024 23:42 Відповісти
Не думаю що будуть менше тікати. Думаю цінник лише зросте.
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30.04.2024 23:51 Відповісти
Якщо ми збільшимо чисельність армії нічим буде класти асфальт.
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01.05.2024 06:47 Відповісти
Т.в.п.п.* України Зеленський підписав закон про збільшення до 75 тисяч осіб чисельності правоохоронного органу спеціального призначення - Держа́вної прикордо́нної слу́жби Украї́ни (ДПСУ). Враховуючи надзвичайно високу потребу в особовому складі в бойових частинах ЗСУ, дане рішення є продовження політики саботажу владою країни потреб ЗСУ. Станом на ‎01.‎05.‎2024 кількість підрозділів ДПСУ, що беруть безпосередню участь в бойових діях складає 2-3 тисячі осіб.

Це грінпоц шашликович ******* готується до спротиву українського народу (страшний сон шмарклі- Майдан)

СБУ проводить в центрі Києва навчання по призупиненню акцій протесту під виглядом посилення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника. В навчанні задіяно більше тисячі співробітників.
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01.05.2024 09:20 Відповісти
Причому на західному кордоні, Щоб люди не покидали країну мрій ***********. Вони зробили це разом
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30.04.2024 23:43 Відповісти
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30.04.2024 23:46 Відповісти
Чекав на цю гіфку, і ось - перша з Зє Бу Лон'ом Кім Чен Ыыыыын'ом
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01.05.2024 00:25 Відповісти
Ну, тепер, ухилянтам хана!!!
Після 20 травня, паркани тріщатимуть, від бажаючих з ОПУ військовозобов'язаних, прийти до ТЦК…
Пильнуймо за приблудами95!!
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30.04.2024 23:50 Відповісти
Добра новина на сайті для кацапських ботяр під начебто антизеленими прапорами. Зараз послухаємо кукурікання.
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30.04.2024 23:57 Відповісти
тоїздь нема противників зелені окрім кацапських ботяр, бо зелень найпатріотичніша ?
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01.05.2024 08:43 Відповісти
так вот ано чьо міхалич,.....🤔🤔.. Так от для чого мобілізація, виявляється то погранців - не вистачало.......
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30.04.2024 23:58 Відповісти
1 000 000 правильних ЗСУ незрозуміло де, 50 000 нацгвардії охороняють ***********, 200 000 прикордонників на західному кордоні, 300 000 мєнтів супроводжують ТЦК, 300 000 військових 45-60 недоторканні, інші 300 000 силовикіа займаються журналістами і направленням грошових потоків куди потрібно. А 250 000 без ротацій і без демобілізації сидять в окопах. Звісно потрібна мобілізація
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01.05.2024 00:17 Відповісти
1 000 000 правильних ЗСУ незрозуміло де

Думаю з цієї кількості великий відсоток це всякі мертві душі як пікалов який числиться на службі і отримує гроші а по факту займається клоунадою а не службою
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01.05.2024 00:46 Відповісти
Я ж і пишу: правильні. В мене двоє знайомих офіцерів, один в Києві, за два роки жодного разу не виїжджав нікуди, а інший рік за кордоном, типу проглядає за тими хто на навчанні за кордоном
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01.05.2024 00:56 Відповісти
Гроза ухилянта)))
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01.05.2024 00:18 Відповісти
на картошку
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01.05.2024 07:32 Відповісти
🔥 Під ранок безпілотники атакували рязанський нафтопереробний завод
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01.05.2024 06:58 Відповісти
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01.05.2024 07:04 Відповісти
👀У Махачкалі на росії виє сирена
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01.05.2024 06:59 Відповісти
пианист , срочно Патриот в Одессу , хватит свою задницу прикрывать
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01.05.2024 07:02 Відповісти
В ночь на среду беспилотники атаковали Рязанскую и Воронежскую области России.
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01.05.2024 07:06 Відповісти
зеля готується до літнього контр наступу "ухилянтів" на західний кордон?
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01.05.2024 08:17 Відповісти
Треба ще в поліції збільшити численність. Для митників бронь збільшити.
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01.05.2024 08:24 Відповісти
східного та південного кордону нема, погранці звідти пішли на західні кордони? і ще збільшуєм? піпл схаваєт. але може і зжерти....
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01.05.2024 08:58 Відповісти
Оскільки тенденція поставити на облік всіх чоловіків, треба вже починати думати де знайти теплі місьця любим друзям, мажорам, родичам . Бо в штурмовики можно епілептіків трактористів, а цих шкода. Ось і створюються нові робочих місьця, щоб робити роботу.
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01.05.2024 10:23 Відповісти
 
 