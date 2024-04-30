Зеленський підписав закон про збільшення чисельності Держприкордонслужби
Володимир Зеленський підписав закон про збільшення чисельності особового складу Державної прикордонної служби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму зверненні.
"Підписав закон України про збільшення штатної чисельності Державної прикордонної служби - це відзнака державою вашої ефективності, воїни, у захисті України, нашої незалежності, життя наших людей. Справді ефективні структури в Силах оборони та безпеки України заслуговують на нарощування й поширення їхнього досвіду в інших елементах нашого війська", - підкреслив Зеленський.
Також глава держави нагадав, що "підписав і кілька указів щодо Державної прикордонної служби України та її воїнів".
Зокрема, відзначив званням Герой України майстер-сержанта Олега Пришневського та підполковника Дмитра Олексюка.
Крім того, Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами - "Хрестом бойових заслуг", орденами 271 воїна-прикордонника.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта голові Державної прикордонної служби України генерал-майору Сергію Дейнеку.
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Це грінпоц шашликович ******* готується до спротиву українського народу (страшний сон шмарклі- Майдан)
СБУ проводить в центрі Києва навчання по призупиненню акцій протесту під виглядом посилення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника. В навчанні задіяно більше тисячі співробітників.
Зє Бу Лон'омКім Чен Ыыыыын'ом
Після 20 травня, паркани тріщатимуть, від бажаючих з ОПУ військовозобов'язаних, прийти до ТЦК…
Пильнуймо за приблудами95!!
Думаю з цієї кількості великий відсоток це всякі мертві душі як пікалов який числиться на службі і отримує гроші а по факту займається клоунадою а не службою