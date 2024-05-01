Силы обороны отразили 100 российских атак за минувшие сутки. На Авдеевском направлении ВСУ остановили 33 российских штурма, - Генштаб

Продолжаются семьсот девяносто восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано 100 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генерального штаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В общей сложности, враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водолаги, Ямное Сумской области; Веселое, Харьков, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них - Хриновка Черниговской области; Коренек, Волфино, Большая Березка, Юнаковка Сумской области.

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Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 11 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 9 атак, осуществленных противником в районах населенных пунктов Грековка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них - Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Делиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности - Раздолевка, Калиновка, Часов Яр, Андреевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 33 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Желанное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Архангельское, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 17 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них - Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.

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Боевые действия на Юге

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Также нанес авиаудары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Лобковое Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них - Малиновка, Белогорье, Работино, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток враг совершил 5 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Ольговка, Тягинка, Велетенское Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Николаевка, Ивановка, Токаревка Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления БПЛА и 1 району сосредоточения личного состава противника.

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