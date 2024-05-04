Россияне ударили КАБами и из артиллерии по двум селам на Харьковщине: пострадала женщина, повреждены дома
Сегодня, 4 мая, оккупанты обстреляли из артиллерии с. Одноробовка и ударили КАБами по с. Черкасские Тишки на Харьковщине.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, примерно в 14:00 оккупанты из артиллерии обстреляли село Одноробовка. Вследствие пяти ударов повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и сети. Люди не пострадали.
Синегубов добавил, что специалисты ликвидируют последствия обстрела.
Кроме того, в 15:15 оккупанты нанесли удары КАБами по с. Черкасские Тишки Харьковского района. Удар пришелся на частный дом. В результате обстрела пострадала 74-летняя женщина, она госпитализирована.
Также сегодня оккупанты нанесли удар по Харькову
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергей121
показать весь комментарий04.05.2024 16:27 Ответить Мне нравится 2
vitaliymkua
показать весь комментарий04.05.2024 16:38 Ответить Мне нравится 0
Олег Квиташ
показать весь комментарий04.05.2024 16:45 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль