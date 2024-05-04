Россияне ударили КАБами и из артиллерии по двум селам на Харьковщине: пострадала женщина, повреждены дома

Сегодня, 4 мая, оккупанты обстреляли из артиллерии с. Одноробовка и ударили КАБами по с. Черкасские Тишки на Харьковщине.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, примерно в 14:00 оккупанты из артиллерии обстреляли село Одноробовка. Вследствие пяти ударов повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и сети. Люди не пострадали.

Синегубов добавил, что специалисты ликвидируют последствия обстрела.

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Кроме того, в 15:15 оккупанты нанесли удары КАБами по с. Черкасские Тишки Харьковского района. Удар пришелся на частный дом. В результате обстрела пострадала 74-летняя женщина, она госпитализирована.

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