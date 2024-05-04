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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне ударили КАБами и из артиллерии по двум селам на Харьковщине: пострадала женщина, повреждены дома

Наслідки обстрілів Харківщини

Сегодня, 4 мая, оккупанты обстреляли из артиллерии с. Одноробовка и ударили КАБами по с. Черкасские Тишки на Харьковщине.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, примерно в 14:00 оккупанты из артиллерии обстреляли село Одноробовка. Вследствие пяти ударов повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и сети. Люди не пострадали.

Синегубов добавил, что специалисты ликвидируют последствия обстрела.

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Кроме того, в 15:15 оккупанты нанесли удары КАБами по с. Черкасские Тишки Харьковского района. Удар пришелся на частный дом. В результате обстрела пострадала 74-летняя женщина, она госпитализирована.

Также сегодня оккупанты нанесли удар по Харькову

Автор: 

обстрел (26928) Харьковщина (5577)


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А ще одну вони "уронілі" на свій Бєлгород! Не могли й ті, решту, скинути ближче, десь в Орлі?
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04.05.2024 16:27 Ответить
Френдлі фаер!
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04.05.2024 16:38 Ответить

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04.05.2024 16:45 Ответить
 
 