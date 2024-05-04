Росіяни вдарили КАБами та з артилерії по двох селах на Харківщині: постраждала жінка, пошкоджено будинки
Сьогодні, 4 травня, окупанти обстріляли з артилерії с. Одноробівка та вдарили КАБами по с. Черкаські Тишки на Харківщині.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, приблизно о 14:00 окупанти з артилерії обстріляли село Одноробівка. Унаслідок п‘яти ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Люди не постраждали.
Синєгубов додав, що фахівці ліквідовують наслідки обстрілу.
Крім того, о 15:15 окупанти завдали ударів КАБами по с. Черкаські Тишки Харківського району. Удар прийшовся на приватний будинок. Унаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка, її госпіталізовано.
Також сьогодні окупанти завдали удару по Харкову
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Сергей121
показати весь коментар04.05.2024 16:27 Відповісти Мені подобається 2
vitaliymkua
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Олег Квиташ
показати весь коментар04.05.2024 16:45 Відповісти Мені подобається 1
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