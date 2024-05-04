Росіяни вдарили КАБами та з артилерії по двох селах на Харківщині: постраждала жінка, пошкоджено будинки

Сьогодні, 4 травня, окупанти обстріляли з артилерії с. Одноробівка та вдарили КАБами по с. Черкаські Тишки на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, приблизно о 14:00 окупанти з артилерії обстріляли село Одноробівка. Унаслідок п‘яти ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Люди не постраждали.

Синєгубов додав, що фахівці ліквідовують наслідки обстрілу.

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Крім того, о 15:15 окупанти завдали ударів КАБами по с. Черкаські Тишки Харківського району. Удар прийшовся на приватний будинок. Унаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка, її госпіталізовано.

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