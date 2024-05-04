Вследствие удара оккупантов по Слобожанскому на Харьковщине погиб мужчина
Россияне сегодня днем нанесли удар по с. Слобожанское Харьковского района Харьковской области, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, примерно в 15:30 оккупанты ударили по с. Слобожанское Харьковского района. В результате обстрела горел дом и хозяйственные постройки.
Также сообщается о гибели 49-летнего гражданского мужчины, который во время атаки находился на улице рядом с домом.
Ранее сообщалось, что сегодня, 4 мая, оккупанты обстреляли из артиллерии с. Одноробовка и ударили КАБами по с. Черкасские Тишки на Харьковщине.
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