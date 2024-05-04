Унаслідок удару окупантів по Слобожанському на Харківщині загинув чоловік

Росіяни сьогодні вдень завдали удару по с. Слобожанське Харківського району Харківської області, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, приблизно о 15:30 окупанти вдарили по с. Слобожанське Харківського району. Внаслідок обстрілу горів будинок та господарчі споруди.



Також повідомляється про загибель 49-річного цивільного чоловіка, який під час атаки перебував на вулиці поруч із будинком.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 травня, окупанти обстріляли з артилерії с. Одноробівка та вдарили КАБами по с. Черкаські Тишки на Харківщині.