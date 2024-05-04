В течение суток зафиксировано 74 боевых столкновения, на Авдеевском направлении отражены 18 вражеских атак, - Генштаб ВСУ

Продолжаются 801-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В течение суток зафиксировано 74 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Обстрелы территории Украины

Враг нанес 5 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области; Луговка Сумской области; Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Миропольское, Большая Писаревка, Лесное, Ромашково Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечье, Гатище Харьковской области.

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении украинскими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестовое Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новосадово и Ивановка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новый, Клещиевка, Роздоловка, южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спорное и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Роздоловка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Тарасовка и Новоселовка Первая Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где при поддержке авиации враг 10 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Константиновка, Парасковиевка, Донецкой области.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Орехов и Преображенка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Белогорье, Работино, Лобково Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 9 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Николаевка, Львовское, Новотягинка, Понятовка Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления, 2 зенитно-ракетным комплексам и 1 складу боеприпасов противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции и еще 1 важному объекту противника.