Враг пытается прорвать оборону наших войск и выйти в Курахово и Покровск, - Сырский

В течение двух дней Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях, которые действуют на Покровском и Кураховском направлениях. Он провел работу с командирами подразделений и наградил военных по случаю Дня пехоты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице главнокомандующего в фейсбуке.

Сырский отметил, что из-за сложной ситуации на Востоке он два дня работал в частях, которые действуют на Покровском и Кураховском направлениях - на направлении главного удара противника.

По словам главнокомандующего, враг пытается прорвать оборону наших войск и выйти к Курахово и Покровску.

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"Наша задача в этих условиях - удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов", - отметил Сырский.

О работе с командирами подразделений

Главнокомандующий отметил, что роль и место офицера всегда были определяющими в достижении успеха или поражения на поле боя. Заметил, что командир роты или батальона не может руководить боем за несколько километров от своих подразделений и принимать взвешенные решения на расстоянии. Командир должен присутствовать, чтобы поддерживать высокий уровень морально-психологического состояния среди подчиненных, их стойкости, убежденности в том, что они не брошены на произвол судьбы.

Во время работы с командирами бригад принял все необходимые решения по:

усилению обороны резервами,

выделению дополнительного количества ракет,

боеприпасов,

средств РЭБ и БПЛА

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Также главнокомандующий накануне Дня пехоты вручил награды лучшим воинам, которые нанесли весомые потери оккупантам.