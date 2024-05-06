Враг пытается прорвать оборону наших войск и выйти в Курахово и Покровск, - Сырский
В течение двух дней Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях, которые действуют на Покровском и Кураховском направлениях. Он провел работу с командирами подразделений и наградил военных по случаю Дня пехоты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице главнокомандующего в фейсбуке.
Сырский отметил, что из-за сложной ситуации на Востоке он два дня работал в частях, которые действуют на Покровском и Кураховском направлениях - на направлении главного удара противника.
По словам главнокомандующего, враг пытается прорвать оборону наших войск и выйти к Курахово и Покровску.
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"Наша задача в этих условиях - удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов", - отметил Сырский.
О работе с командирами подразделений
Главнокомандующий отметил, что роль и место офицера всегда были определяющими в достижении успеха или поражения на поле боя. Заметил, что командир роты или батальона не может руководить боем за несколько километров от своих подразделений и принимать взвешенные решения на расстоянии. Командир должен присутствовать, чтобы поддерживать высокий уровень морально-психологического состояния среди подчиненных, их стойкости, убежденности в том, что они не брошены на произвол судьбы.
Во время работы с командирами бригад принял все необходимые решения по:
- усилению обороны резервами,
- выделению дополнительного количества ракет,
- боеприпасов,
- средств РЭБ и БПЛА
Также главнокомандующий накануне Дня пехоты вручил награды лучшим воинам, которые нанесли весомые потери оккупантам.
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На більше його мозок не пристосований.
І щось нічого не чути про ЗЕ-депутатів, які б очолювали штурмові групи і вели за собою війська. То як Україна може наступати?
Так що давайте не забувати цей фактор. Він суттєво впливає на ситуацію на фронті.
Знаєте хто платить кров'ю за його піар ? Подумайте.
А от розносити по вухам людей різного роду негатив, щодо військових, просто спекулятивний негатив- пряма робота на ворога.
От у нашій області вже нема кого брати на війну. Одні мажори лишились, які платять щоб туди не йти. Привозять тіл по 160-180 і кого ховають, кого ще тримають на експертизу.
Давайте сядемо і будемо одмн одному репетувати як все погано?
Війна іде, якщо ви не чули, на війні гинули, гинуть і будуть гинути люди. Нажаль.
І війна йде за існування України. І війна кровопролитна.
А по суті-я вже написав.
Допоки не буде особистої вини конкретної людини на війні, няких претензій до неї, що не такий виріс, не тим був призначений, не там народився бути не може.
Маю надію, що такі прості речі ви зрозумієте.
Може ви вмієте воювати а не тільки розповідати, що багатим і здоровим бути краще ніж бідним і хворим?
при Залужному Покровськ був в глибокому тилу(((
В середині травня 2023 українські захисники розпочали наступальні дії на північ (в районі Берхівки) і південь від Бахмуту (в районі Кліщіївки) з метою відбити стратегічні висоти та вирівняти лінію фронту - успішно. 15-17 вересня, після тривалої контрнаступальної кампанії, Сили оборони України відновили свої позиції у двох найважливіших точках на південь від Бахмуту: Кліщіївці та Андріївці.
Далі бої тривали, проте лінія фронту суттєво в жодну сторону суттєво не рухалась. Ситуація значно ускладнилась після захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року
Це треба питати з главклоуна , з міністра оборони і голови рнбо
Так до чого Залужний до фортифікацій?
Ми зараз чудово бачимо підготовлені рубежі оборони командувачем ОСУВ "Хортиця" в період 2022 - 2023 р. Якщо почнете казати, що це справа військових адміністрацій, то відразу посилайтеся на відхилені ОВА запити Сирського на залучення підприємств до підготовки оборони.
ну-ну
дурень чи ворог?
Просування ворога за добу.
Ворог окупував Кислівку (на Харківщині) та просунувся південніше Первомайського та північніше Нетайлового. Тривають бої біля Часового Яру, Новоолександрівки, Семенівки, Старомайорського та в Красногорівці, - Deep State
Так можна продовжувати безкінечно.
Если враг не дурак, то это направление станет для него основным. Славянск и Краматорск будут второстепенны.
А ну да, русня не смотрит ЗЕмарахвон... Ну туупые
Детально і високопрофесійно докладають усі успіхи русні.
"Як за 3 місяці просрати все, чого досяг Залужний за 3 роки".
Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими, які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми, при чому в перших штурмових рядах йдуть саме вони.
Раціонально, нічого не скажеш.
Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван https://youtu.be/P-yHG2VJ_F8?si=y8Rntp6GCHHd4kCK возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы.