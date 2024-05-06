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Новости Война
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Враг пытается прорвать оборону наших войск и выйти в Курахово и Покровск, - Сырский

сирський

В течение двух дней Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях, которые действуют на Покровском и Кураховском направлениях. Он провел работу с командирами подразделений и наградил военных по случаю Дня пехоты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице главнокомандующего в фейсбуке.

Сырский отметил, что из-за сложной ситуации на Востоке он два дня работал в частях, которые действуют на Покровском и Кураховском направлениях - на направлении главного удара противника.

По словам главнокомандующего, враг пытается прорвать оборону наших войск и выйти к Курахово и Покровску.

Читайте также: Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 144 оккупанты и 64 единицы вооружения и военной техники россиян

"Наша задача в этих условиях - удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов", - отметил Сырский.

О работе с командирами подразделений

Главнокомандующий отметил, что роль и место офицера всегда были определяющими в достижении успеха или поражения на поле боя. Заметил, что командир роты или батальона не может руководить боем за несколько километров от своих подразделений и принимать взвешенные решения на расстоянии. Командир должен присутствовать, чтобы поддерживать высокий уровень морально-психологического состояния среди подчиненных, их стойкости, убежденности в том, что они не брошены на произвол судьбы.

Во время работы с командирами бригад принял все необходимые решения по:

  • усилению обороны резервами,
  • выделению дополнительного количества ракет,
  • боеприпасов,
  • средств РЭБ и БПЛА

Также читайте: Силы обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. Враг достиг определенных тактических успехов, - Сырский

Также главнокомандующий накануне Дня пехоты вручил награды лучшим воинам, которые нанесли весомые потери оккупантам.

Автор: 

ВСУ (6551) Александр Сырский (568)


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Топ комментарии
+44
Всі досягнення Сирського полягають у здачі ворогові територій з великими боями.
На більше його мозок не пристосований.
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06.05.2024 15:26
+41
Поки був Залужний- ми повертали свої землі. А тепер тільки здаємо?
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06.05.2024 15:26
+41
Перзедент сказав, що зі звільненням Залужного ситуація на нулі значно покращилась. Щоправда не уточнив для кого.
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06.05.2024 15:48
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Правила форума Совет форумчан
Генерал очевидність???
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06.05.2024 15:22 Ответить
У України було зброї лише на три-чотири місяці такої війни. Далі доля України залежить не від Залужного чи Сирського, а від Байдена, Трампа, Джонсона, Шольца і Макрона.
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06.05.2024 19:53 Ответить
Всі досягнення Сирського полягають у здачі ворогові територій з великими боями.
На більше його мозок не пристосований.
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06.05.2024 15:26 Ответить
«Дякуйте « , «дуже дякуйте « найвеличнішому 🤢🙃ПЕРЕВЕРТНЮз булавою « , який на…бав ВСІХ , як ХАМЕЛІОН постійно ,міняючи колір від обставин ! ВОНО СТАРАЛОСЯ виконати все , що вимогали в Омані і навіть більше , патріоти не дали здати пів України за три дні ! Зараз вони роблять все , щоб встигнути , а для чого інакше звільнили Команду Валерія Залужного ? Для капітуляції
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06.05.2024 17:10 Ответить
А при чому тут Сирський? Україна обрала не Бонапарта, а не Боневтіка, якому на його ж шоу били пику, а зал із всього цього сміявся!!!
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06.05.2024 19:46 Ответить
А Путін виявився готовий вбити не 50 тис росіян (стільки відомство Шойгу замовило чорних пакетів перед війною), не 150 тис, як це оцінював Залужний, а щонайменше 1 млн. Українські втрати - в кращому випадку 1/5.
І щось нічого не чути про ЗЕ-депутатів, які б очолювали штурмові групи і вели за собою війська. То як Україна може наступати?
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06.05.2024 20:41 Ответить
Ви робите роботу за росіян. Безкоштовно. Рішення Зеленьського по звільненню Залкжного- політичний цирк. Але зараз головком то, хто головком. Бажаєте внести своою частку у підрив збройних сил України- працюйте далі на ворога. Бажаєте КОНСТРУКТИВНОЇ критики- хвала вам.
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06.05.2024 21:53 Ответить
Ну ти цікавий. То може вони хай взагалі поофуєвають, бо критика, то нізя на війні? Їх повішати мало.
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07.05.2024 03:03 Ответить
Не путай критику і зрадофілію перемішану із болтовнею.
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07.05.2024 08:51 Ответить
Так слухайте сюди. Ми всі знаємо що сирського призначили не через його талант полководця, якого ніхто протягом років не виявив. А через близькість до Зеленського і слухняність єрмакові.
Так що давайте не забувати цей фактор. Він суттєво впливає на ситуацію на фронті.
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07.05.2024 10:51 Ответить
Давайте також незабувати фактор свідомого паплюження авторитету головкома, що відповідає за віну під час війни, ким би і з яких мотивів він не був призначений. Допоки не буде доведено, що ті, чи інші провали відбулися саме із його вини. Йде тяжка віна, після війни будемо розбиратися хто кому рабінович.
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10.05.2024 01:07 Ответить
А в нього є авторитет ? Був коли -небудь ?
Знаєте хто платить кров'ю за його піар ? Подумайте.
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10.05.2024 07:05 Ответить
Ви військовому ставите у вину його військові провали, чи вам тільки піар не подобається?
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10.05.2024 17:49 Ответить
Є і кращі військові, гідні командувати ЗСУ і приносити перемоги з меншими втратами. Але їх не ставлять, бо вони не такі віддані перзеденту.
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10.05.2024 18:31 Ответить
Можливо. Але на сьогодні головна проблема не наявність, чи відсутність того, чи іншого головкома, а банальна нестача військ і техники. І якщо із технікою є то що Україна може сама, а ще більшее- на що не впливає, то нестача людей у військових то не провина військових. Коли проти 10 бригад росіян ЗСУ може виставити 2 не повністтю укопмплектовані, то не провина військових.
А от розносити по вухам людей різного роду негатив, щодо військових, просто спекулятивний негатив- пряма робота на ворога.
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10.05.2024 21:00 Ответить
Мене дивує ваша оптимістична натура. Ви будете розбиратись ? А хто вам сказав, що з такими головкомами у нас є бодай шанс на перемогу .
От у нашій області вже нема кого брати на війну. Одні мажори лишились, які платять щоб туди не йти. Привозять тіл по 160-180 і кого ховають, кого ще тримають на експертизу.
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10.05.2024 07:07 Ответить
Ой, мамо, тато, все пропало, і попіл навіть покрали, щоб голову посипати!
Давайте сядемо і будемо одмн одному репетувати як все погано?
Війна іде, якщо ви не чули, на війні гинули, гинуть і будуть гинути люди. Нажаль.
І війна йде за існування України. І війна кровопролитна.
А по суті-я вже написав.
Допоки не буде особистої вини конкретної людини на війні, няких претензій до неї, що не такий виріс, не тим був призначений, не там народився бути не може.
Маю надію, що такі прості речі ви зрозумієте.
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10.05.2024 12:17 Ответить
Не можна списати все на війну. Якщо ви хочете перемогти і зберегти націю, а не провоювати до останнього українця і закрити проект Україна назавжди.
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10.05.2024 14:05 Ответить
Ну дуже розмна дитина. Ви часом не навчалися піонерські лозунги промовляти?
Може ви вмієте воювати а не тільки розповідати, що багатим і здоровим бути краще ніж бідним і хворим?
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10.05.2024 17:41 Ответить
Я зрозуміла вас. Поки самі туди не потрапите, не відчуєте на власній шкірі, ні до чого путнього не додумаєтесь.
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10.05.2024 18:32 Ответить
Поки був Залужний- ми повертали свої землі. А тепер тільки здаємо?
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06.05.2024 15:26 Ответить
Перзедент сказав, що зі звільненням Залужного ситуація на нулі значно покращилась. Щоправда не уточнив для кого.
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06.05.2024 15:48 Ответить
Впевнені ? А коли Соледар чи Бахмут орки захопили-то хто тоді був Головкомом ? А кліщи навколо Авдїївки при кому виросли ? Це-війна. Не все залежить від однієї людини.
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06.05.2024 16:34 Ответить
А ти БОТ 🤢,згадай, як 4* ухилянтище , без малейшого уявлення про військові справи постійно вставляв « ПАЛКИ В КОЛЕСА» Залужному і не слухав ні чиїх порад ! Ні ПАРТНЕРІВ НІ КРАЩИХ СПЕЦІВ
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06.05.2024 17:13 Ответить
Бота ти щодня бачиш у своєму іспанському дзеркалі, строчачи звідти капсом та смайликами.
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06.05.2024 17:47 Ответить
Вчора, на Великдень у Покровську загинули мати з вагітною дочкою -
при Залужному Покровськ був в глибокому тилу(((
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06.05.2024 15:29 Ответить
Пошана пану Сирському , який в умовах тотального наступу рашистів зберігає міцність і керованість війська .
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06.05.2024 15:32 Ответить
Якби ви жили в Покровську, вам би не здавалось, що Сирський здатен зберігати міцність і керованість війська. Люди вже масово тікають звідти, не мають такої віри в Сирського.
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06.05.2024 15:41 Ответить
До Залужного також не були зроблені фортифікації і війська не відступали.
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06.05.2024 15:53 Ответить
Бахмут при кому про#бали ?
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06.05.2024 16:08 Ответить
При Сирському.

В середині травня 2023 українські захисники розпочали наступальні дії на північ (в районі Берхівки) і південь від Бахмуту (в районі Кліщіївки) з метою відбити стратегічні висоти та вирівняти лінію фронту - успішно. 15-17 вересня, після тривалої контрнаступальної кампанії, Сили оборони України відновили свої позиції у двох найважливіших точках на південь від Бахмуту: Кліщіївці та Андріївці.

Далі бої тривали, проте лінія фронту суттєво в жодну сторону суттєво не рухалась. Ситуація значно ускладнилась після захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року
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06.05.2024 16:32 Ответить
Фортифікаційними спорудженнями не Залужний і не Сирський мають займатись.
Це треба питати з главклоуна , з міністра оборони і голови рнбо
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06.05.2024 15:55 Ответить
Сирський був командувачем сухопутних військ-хто йому мав "робити фортифікації"?! А може то саме він й мав тим перейматись?!
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06.05.2024 15:57 Ответить
Кошти на фортифікації мав виділити не Залужний, в нього їх немає. Це мав зробити Шмигаль за вказівкою Зєлі. Зєля заговорив про фортифікації тільки наприкінці осені-початку зими. Перші суттєві кошти Шмигаль почав виділяти тільки після Нового Року.

Так до чого Залужний до фортифікацій?
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06.05.2024 16:00 Ответить
А, нагадайте, будь ласка, хто при Залужному був командувачем Сухопутних військ? І ОСУВ "Хортиця"? Це, щоб я зрозумів, у відповідальності якого командира була підготовка оборонних укріплень оперативно-стратегічного рівня.
Ми зараз чудово бачимо підготовлені рубежі оборони командувачем ОСУВ "Хортиця" в період 2022 - 2023 р. Якщо почнете казати, що це справа військових адміністрацій, то відразу посилайтеся на відхилені ОВА запити Сирського на залучення підприємств до підготовки оборони.
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06.05.2024 16:28 Ответить
Чувак, це ти про кацапа, випускника і учня Кремля, батьки якого пречудово живуть і почуваються на Рассєє?

ну-ну
дурень чи ворог?
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06.05.2024 22:23 Ответить
За останні пару місяців було здано територій більше ніж за останні два роки...
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06.05.2024 15:34 Ответить
Дайтє мєнє саблю, піду в атаку, мазефака!
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06.05.2024 15:40 Ответить
Це для цього, для відступу ЗСУ, для здачі територій зермаки звільнили Залужного і десятки генералів з його команди?
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06.05.2024 15:43 Ответить
Ще для здачі західної зброї. Щоб було що Х@йлу показувати ватнікам.
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06.05.2024 15:59 Ответить
yurdos

Просування ворога за добу.
Ворог окупував Кислівку (на Харківщині) та просунувся південніше Первомайського та північніше Нетайлового. Тривають бої біля Часового Яру, Новоолександрівки, Семенівки, Старомайорського та в Красногорівці, - Deep State

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06.05.2024 17:49 Ответить
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06.05.2024 17:56 Ответить
Саме страшне що коли він став і все що каже Сирьский це анонс.Якщо подивитися минулі його заяви всі вони стали реальністю .Після Часового Яру це буде трагедія.
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06.05.2024 15:49 Ответить
Це для цього треба було міняти Залужного і його Генштаб? Щоб ситуація на фронті стала ще гіршою ніж вона була до цього? Що особливо змінив Сирський за 3 місяці на посаді Главкома? ворог як просувався так і просувається, то може проблема не тільки в Главкомі, а й в тотальній перевазі ворога у всьому? Відсутності нормальних ліній оборони? Дефіцит о/с і озброєння? Де таке є, в цілому світі щоб Головнокомандувача Армії звільняли від керівництва військами, коли на фронті ситуація критична, тільки тому, що у нього рейтинг і популярність більша ніж у Президента?
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06.05.2024 15:59 Ответить
Та скот, однозначно . Краще б втік.
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06.05.2024 16:01 Ответить
татарова з єрмаком звільняти не можна!, Залужного і десятки генералів аж бігом.
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06.05.2024 16:03 Ответить
Де таке є, в цілому світі щоб у когось була бронь від мобілізації. Де таке є, в цілому світі щоб призов був з 27-ми. Де таке є, в цілому світі щоб міністр оборони крав та брехав під час війни.
Так можна продовжувати безкінечно.
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06.05.2024 21:59 Ответить
Ну, відсидів Сирський два дні у бригадах і батальйонах. Це рівень Головнокомандуючого? Це рівень радянського замполіта Мехліса. Цікаво, хто в цей час займаіся іншими напрямками у Генштабі? Безугла, чи сам Єрмак? Так і пемед падінням тієї ж Авдіївки Сирський у бригадах ротних ганяв. Чи встояла Авдіївка? Чому зі зміною Головкома ми знову поринули у совкові стандарти, де Чапаєв і спереду, і ззаду, і збоку, лише гюне на своєму місці? Так Чапаєв на відміну від Сирського був популярний у військах, за ним люди йшли.
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06.05.2024 16:07 Ответить
Ну так ввимагай повернення інваліда. Він якраз зараз від нудьги розважається стрільбою з пістоля
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06.05.2024 16:23 Ответить
А для тебе що слово інвалід це лайка?
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06.05.2024 16:28 Ответить
Єрмак? Татаров? Ааа! То ти, Маряша! Розкажи, як "інвалід" знаходиться у резерві Генштабу! А ще розкажи, як всі знають, що Залеюужний став "псевдоінвалідом", а ДБР нічого не робить. Ви зі своїм чорним опівським хейтом вже сміх викликаєте. 😁
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06.05.2024 17:07 Ответить
Ні, я сам наполовину інвалід. А от як молодого бугая, з обліку списали, це питання
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06.05.2024 20:27 Ответить
То есть за 10 лет войны русские не могли ни на метр продвинутся там. А как только русский Сырский стал главнокомандующим, так поперли, что он сам планирует. где враг прорвет оборону и сколько пройдет. Покровск 30 км от фронта. С такими темпами скоро всю Украину сдадут.
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06.05.2024 16:19 Ответить
Ага молодець, пора вже самому Шуріку вручити медаль "Владімірскій ваєвода",з закруткою на спині ,від контррозвідки
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06.05.2024 16:26 Ответить
и что останется с покровска? переживаю, живут знакомые
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06.05.2024 16:29 Ответить
После Покровска Донбасский фронт будет разрезан надвое, а если продолжать наступление вглубь, то вплоть до Павлограда ровная степь и никаких укреплений, а это уже Днепропетровская область. Дальше только город и река Днепр.
Если враг не дурак, то это направление станет для него основным. Славянск и Краматорск будут второстепенны.
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06.05.2024 17:03 Ответить
Така доля українців - обрали - сміялись, гинули мотивовані - сміялись та тікали за кордон, мотивовані закінчились - почали здавати теріторії - питання - нахіба гинули мотивовані - для сміху зеленского разом з 73% українців.
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06.05.2024 17:21 Ответить
Досить скиглити. Вибори. Залужний
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06.05.2024 17:26 Ответить
Нє, тільки Юля
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06.05.2024 18:29 Ответить
Юля іде в сраку паровозиком з ЗЄ.
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06.05.2024 21:05 Ответить
Не можна, в людини здоров'я нема, офіційно.
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06.05.2024 21:23 Ответить
Ігоре, даю тобі гривню. Одну. Більше ти не важиш. Але їстоньки щось треба...
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06.05.2024 22:14 Ответить
Странно. А их не отвлекает стратегическое распитие кофэ в КРыму? Вроде Буданга там должен действовать, окружать их со всех сторон.
А ну да, русня не смотрит ЗЕмарахвон... Ну туупые
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06.05.2024 18:43 Ответить
Поверніть Залужного!!!!!🤬
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06.05.2024 19:35 Ответить
Сирський і його "команда" остаточно стали працювати спікерами рашистів.
Детально і високопрофесійно докладають усі успіхи русні.
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06.05.2024 20:07 Ответить
Тоб то Очеретіно то не прорив фронту. Все пішло не так з 19 року.
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06.05.2024 20:33 Ответить
З 882-го року, якщо бути більш точним. Аскольд і Дір - це перші відомі нам версії Порошенко і ЗЕ, а Скоропадський і Петлюра - передостанні. І кожен раз - одна й та сама пісенька.
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06.05.2024 21:31 Ответить
Після війни Сирський може написати мемуари:
"Як за 3 місяці просрати все, чого досяг Залужний за 3 роки".
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06.05.2024 21:03 Ответить
І шо він там робив, крив ***** командирів , та ні шагу назад ?
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06.05.2024 21:25 Ответить
Вашингтон ведет контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и экс-главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным на предмет смены Владимира Зеленского. Переговоры по этому вопросу также проводятся с мэром Киева Виталием Кличко и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, 20 мая 2024 года, истекает формальный срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского.
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06.05.2024 21:54 Ответить
Погуглил источник: лента.ру и генерал СВР. Зеленского конечно надо менять. Но со всяких рашистких помоек сюда пропаганду тащить...
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07.05.2024 11:43 Ответить
Вітальку потрібно терміново назначити, взяти в команду теперішніх "правителів" --ідеальне буде доповнення. І кожного дня випускати в ефір щоб щось розказував.
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07.05.2024 12:12 Ответить
Це сирника труба було списати "за станом здоровя" з армії.
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06.05.2024 21:54 Ответить
Руснявськi окупанти кидають у штурми малодосвідчених мобілізованих, а навчених бійців і техніку бережуть. Таку тактику помітили під час атак у районі Бахмута.

Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими, які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми, при чому в перших штурмових рядах йдуть саме вони.
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07.05.2024 08:18 Ответить
Витрачай те, чого багато і що не являє собою цінності.
Раціонально, нічого не скажеш.
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07.05.2024 08:47 Ответить
Як так що не можуть керувати на відстані 10 км.? Ще й як можуть. Пишуть собі по месенджерах накази да й всі проблеми. Це що, тепер коли ппошників будуть відправляти в піхоту, то і їхній штаб має з ними шурувати у окопи? Два роки собі нормально відправляли і в них все було ок. А тепер що? Мирка це влаштовувало. А тепер ні? Щось сталося? Ха ха ха.
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07.05.2024 09:06 Ответить
Кто бы мог подумать, что с увольнением Залужного и заменой сырского на его место мы будем отдавать свои земли а не освобождать их? Вовик,все идет по плану? Только по плану кремля. Верни Залужного, ублюдок!
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07.05.2024 09:20 Ответить
А що це кацапи розганяють?
Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван https://youtu.be/P-yHG2VJ_F8?si=y8Rntp6GCHHd4kCK возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы.
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09.05.2024 17:52 Ответить
 
 