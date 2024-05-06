Ворог намагається прорвати оборону наших військ та вийти до Курахового і Покровська, - Сирський
Протягом двох днів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у частинах, які діють на Покровському та Курахівському напрямках. Він провів роботу з командирами підрозділів і нагородив військових з нагоди Дня піхоти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці головнокомандувача у фейсбуці.
Сирський зазначив, що через складну ситуацію на Сході він два дні працював у частинах, які діють на Покровському та Курахівському напрямках - на напрямку головного удару противника.
За словами головнокомандувача, ворог намагається прорвати оборону наших військ та вийти до Курахового та Покровська.
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"Наша задача в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів", - зауважив Сирський.
Про роботу з командирами підрозділів
Головнокомандувач наголосив на тому, що роль і місце офіцера завжди були визначальними у досягненні успіху або поразки на полі бою. Зауважив, що командир роти або батальйону не може керувати боєм за декілька кілометрів від своїх підрозділів і ухвалювати виважені рішення на відстані. Командир має бути присутнім, щоб підтримувати високий рівень морально-психологічного стану серед підлеглих, їхньої стійкості, переконаності у тому, що вони не кинуті напризволяще.
Під час роботи з командирами бригад ухвалив всі необхідні рішення щодо:
- посилення оборони резервами,
- виділення додаткової кількості ракет,
- боєприпасів,
- засобів РЕБ та БПЛА
Також головнокомандувач напередодні Дня піхоти вручив відзнаки й нагороди найкращим воїнам, які завдали вагомих втрат окупантам.
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На більше його мозок не пристосований.
І щось нічого не чути про ЗЕ-депутатів, які б очолювали штурмові групи і вели за собою війська. То як Україна може наступати?
Так що давайте не забувати цей фактор. Він суттєво впливає на ситуацію на фронті.
Знаєте хто платить кров'ю за його піар ? Подумайте.
А от розносити по вухам людей різного роду негатив, щодо військових, просто спекулятивний негатив- пряма робота на ворога.
От у нашій області вже нема кого брати на війну. Одні мажори лишились, які платять щоб туди не йти. Привозять тіл по 160-180 і кого ховають, кого ще тримають на експертизу.
Давайте сядемо і будемо одмн одному репетувати як все погано?
Війна іде, якщо ви не чули, на війні гинули, гинуть і будуть гинути люди. Нажаль.
І війна йде за існування України. І війна кровопролитна.
А по суті-я вже написав.
Допоки не буде особистої вини конкретної людини на війні, няких претензій до неї, що не такий виріс, не тим був призначений, не там народився бути не може.
Маю надію, що такі прості речі ви зрозумієте.
Може ви вмієте воювати а не тільки розповідати, що багатим і здоровим бути краще ніж бідним і хворим?
при Залужному Покровськ був в глибокому тилу(((
В середині травня 2023 українські захисники розпочали наступальні дії на північ (в районі Берхівки) і південь від Бахмуту (в районі Кліщіївки) з метою відбити стратегічні висоти та вирівняти лінію фронту - успішно. 15-17 вересня, після тривалої контрнаступальної кампанії, Сили оборони України відновили свої позиції у двох найважливіших точках на південь від Бахмуту: Кліщіївці та Андріївці.
Далі бої тривали, проте лінія фронту суттєво в жодну сторону суттєво не рухалась. Ситуація значно ускладнилась після захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року
Це треба питати з главклоуна , з міністра оборони і голови рнбо
Так до чого Залужний до фортифікацій?
Ми зараз чудово бачимо підготовлені рубежі оборони командувачем ОСУВ "Хортиця" в період 2022 - 2023 р. Якщо почнете казати, що це справа військових адміністрацій, то відразу посилайтеся на відхилені ОВА запити Сирського на залучення підприємств до підготовки оборони.
ну-ну
дурень чи ворог?
Просування ворога за добу.
Ворог окупував Кислівку (на Харківщині) та просунувся південніше Первомайського та північніше Нетайлового. Тривають бої біля Часового Яру, Новоолександрівки, Семенівки, Старомайорського та в Красногорівці, - Deep State
Так можна продовжувати безкінечно.
Если враг не дурак, то это направление станет для него основным. Славянск и Краматорск будут второстепенны.
А ну да, русня не смотрит ЗЕмарахвон... Ну туупые
Детально і високопрофесійно докладають усі успіхи русні.
"Як за 3 місяці просрати все, чого досяг Залужний за 3 роки".
Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими, які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми, при чому в перших штурмових рядах йдуть саме вони.
Раціонально, нічого не скажеш.
Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван https://youtu.be/P-yHG2VJ_F8?si=y8Rntp6GCHHd4kCK возглавил автопробег в Сиднее в честь Дня Победы.