Ворог намагається прорвати оборону наших військ та вийти до Курахового і Покровська, - Сирський

Протягом двох днів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у частинах, які діють на Покровському та Курахівському напрямках. Він провів роботу з командирами підрозділів і нагородив військових з нагоди Дня піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці головнокомандувача у фейсбуці.

Сирський зазначив, що через складну ситуацію на Сході він два дні працював у частинах, які діють на Покровському та Курахівському напрямках - на напрямку головного удару противника.

За словами головнокомандувача, ворог намагається прорвати оборону наших військ та вийти до Курахового та Покровська.

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"Наша задача в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів", - зауважив Сирський.

Про роботу з командирами підрозділів

Головнокомандувач наголосив на тому, що роль і місце офіцера завжди були визначальними у досягненні успіху або поразки на полі бою. Зауважив, що командир роти або батальйону не може керувати боєм за декілька кілометрів від своїх підрозділів і ухвалювати виважені рішення на відстані. Командир має бути присутнім, щоб підтримувати високий рівень морально-психологічного стану серед підлеглих, їхньої стійкості, переконаності у тому, що вони не кинуті напризволяще.

Під час роботи з командирами бригад ухвалив всі необхідні рішення щодо:

посилення оборони резервами,

виділення додаткової кількості ракет,

боєприпасів,

засобів РЕБ та БПЛА

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Також головнокомандувач напередодні Дня піхоти вручив відзнаки й нагороди найкращим воїнам, які завдали вагомих втрат окупантам.