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Новости
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35 тысяч наших солдат готовы оперативно оказать поддержку союзникам. Германия будет защищать каждый сантиметр территории НАТО, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

ФРГ оперативно готова развернуть свои силы в количестве 35 тысяч подготовленных военнослужащих, которые будут поддерживать союзников. Страна готова защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он также заверил, что Германии удалось последовательно отреагировать на начало вторжения РФ в Украину, а Бундесвер подтверждает свою преданность обороне Северо-Восточной и Центральной Европы.

"Почти 35 тысяч немецких солдат готовы оперативно оказать поддержку нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", - заявил Шольц.

Он также отметил, что ситуация с безопасностью в странах Балтии остается напряженной. Канцлер Германии также напомнил, что два года назад Берлин взял на себя задачу по защите воздушного пространства Эстонии, а в этом году - и Латвии.

Кроме того, Шольц подчеркнул, что Германия готова защищать "каждый квадратный сантиметр территории НАТО".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Шольц пообещал защищать страны Балтии в случае нападения России.

Что говорят политики о возможности нападения РФ на страны Балтии

Посол США при НАТО Джулиана Смит заявляла, что НАТО не видит угрозы со стороны России для стран Балтии.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор "точно вторгнется" в страны Балтии в случае поражения Украины.

Экс-командующий войсками НАТО Кларк считает, что если Украина упадет, Россия через полгода начнет войну в странах Балтии

Автор: 

Германия (6930) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+12
ваші 35 тисяч розваляться після першого ж бою, вважаючи на те що поляки не збираються воювати а армії прибалтів немає від слова зовсім
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07.05.2024 06:39
+9
Вместе с прибалтами, у которых армии вместе с пожарными вмещаются в три автобуса, это грозная сила.
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07.05.2024 06:54
+7
***** у них особового складу.
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07.05.2024 06:51
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ваші 35 тисяч розваляться після першого ж бою, вважаючи на те що поляки не збираються воювати а армії прибалтів немає від слова зовсім
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07.05.2024 06:39 Ответить
Опрос при Ангеле Меркель показал, что только10% немцев готовы защищать свою страну ,в случае нападения на неё. А в люфтваффе половина поддерживала Путина. Такое наследие от дружбы Ангеле "с моим другом Вольдемаром".
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07.05.2024 11:35 Ответить
***** у них особового складу.
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07.05.2024 06:51 Ответить
А вони готові до війни такої інтенсивності? І якщо готові, то як швидко спорожніють їхні склади з ************, після її початку? І наскільки оперативно вони зможуть відновлювати свої втрати у бронетехніці під постійними ракетними ударами? І найголовніше - де вони братимуть людей у такій кількості???
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07.05.2024 06:52 Ответить
Не треба їм такі запитання задавати, бо тоді вони почнуть заповнювати власні аресенали всією номеклатурою, і нам залишиться хєр бєз масла.
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07.05.2024 10:22 Ответить
Вместе с прибалтами, у которых армии вместе с пожарными вмещаются в три автобуса, это грозная сила.
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07.05.2024 06:54 Ответить
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07.05.2024 20:26 Ответить
35 тисяч! Тридцять п'ять! Наймогутніша
Країна Європи, Карл!
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07.05.2024 06:56 Ответить
Чем он собирается защищать? Теми двадцатью бригадами бундесвера что разгромила фрау Меркель или эта путинская подружка создаст народное ополчение фольксштурм?
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07.05.2024 07:03 Ответить
А захищатись будуть торгашами, які скуповують задешево товари в косооких китайських виплодків і продають місцевим фрау косметику і фаллоімітатори дорожче. Арабо-айтішниками, які, сидячи в теплих зйомних квартирах, напишуть програмний код, який силою Python, Java, PHP збиватиме ракети рашистів в небі над Гамбургом на картинці в окулярах доповненої реальності. Феміністськими-маршами і гей-парадами стануть на шляху рашистських танків.
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07.05.2024 19:18 Ответить
"Окупаційні війська РФ в Україні налічують 462 тисячі військових. Крім того, на тимчасово окупованих українських територіях окупаційний режим РФ забезпечують 35 тисяч службовців "Росгвардії". Отже ціх 35 тис вояків стільки ж скільки лише кацапських хвардейців. Ну і на скільки сантиметрів їх вистачить?
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07.05.2024 07:10 Ответить
На кілька годин, а не квадратних сантиметрів...
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07.05.2024 07:13 Ответить
Краще б він цифру не називав.
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07.05.2024 07:12 Ответить
Ключове слово "надати підтримку". Воювати за поляків, звичайно, ніхто не збирався.
Ну а про "ані сантиметра в.. " вже навіть не смішно коли над країнами нато як у себе вдома літають справжні ракети.
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07.05.2024 07:19 Ответить
Воювати на параді
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07.05.2024 07:22 Ответить
Бонсай
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07.05.2024 07:36 Ответить
Це звучить як заохочення для росії з її вічно голодною ордою гатовипавторить
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07.05.2024 07:39 Ответить
Хіба що у німців 35 тисяч термінаторів на чолі з Сарою Коннер. Тоді шанси є. Але ми бачимо лише знищений вермахт на чолі з бабцею Меркель...
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07.05.2024 08:20 Ответить
пля, а чого не мілліметр??
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07.05.2024 08:59 Ответить
Every inch of Article 5 чули від Байдена, every centimeter тепер від Шольца. Але це не точно. І лише за умови, якщо Трамп не прийде і не почне вимагати якісь гроші, якщо не треба Тауруси передавати, якщо не буде ядерних погроз, якщо Європа буде виготовлятимлн артснарядів, якщо…
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07.05.2024 11:32 Ответить
 
 