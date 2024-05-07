35 тысяч наших солдат готовы оперативно оказать поддержку союзникам. Германия будет защищать каждый сантиметр территории НАТО, - Шольц

ФРГ оперативно готова развернуть свои силы в количестве 35 тысяч подготовленных военнослужащих, которые будут поддерживать союзников. Страна готова защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он также заверил, что Германии удалось последовательно отреагировать на начало вторжения РФ в Украину, а Бундесвер подтверждает свою преданность обороне Северо-Восточной и Центральной Европы.

"Почти 35 тысяч немецких солдат готовы оперативно оказать поддержку нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", - заявил Шольц.

Он также отметил, что ситуация с безопасностью в странах Балтии остается напряженной. Канцлер Германии также напомнил, что два года назад Берлин взял на себя задачу по защите воздушного пространства Эстонии, а в этом году - и Латвии.

Кроме того, Шольц подчеркнул, что Германия готова защищать "каждый квадратный сантиметр территории НАТО".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Шольц пообещал защищать страны Балтии в случае нападения России.

Что говорят политики о возможности нападения РФ на страны Балтии

Посол США при НАТО Джулиана Смит заявляла, что НАТО не видит угрозы со стороны России для стран Балтии.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор "точно вторгнется" в страны Балтии в случае поражения Украины.

Экс-командующий войсками НАТО Кларк считает, что если Украина упадет, Россия через полгода начнет войну в странах Балтии