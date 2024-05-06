Шольц пообещал защищать страны Балтии в случае нападения России

Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с премьерами Эстонии, Латвии, Литвы. Он заверил, что до конца 2027 года формирование бригады в Литве будет завершено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Канцлер Германии 6 мая провел переговоры в Риге со своими коллегами из Латвии, Эстонии и Литвы, отметив, что безопасность трех стран, граничащих с Россией и Беларусью, также является ключевой для безопасности Германии.

"Я также хотел бы сказать здесь: нападение на вас будет нападением и на всех нас", - добавил Шольц на совместной пресс-конференции с Эвикой Силинией из Латвии, Каей Каллас из Эстонии и Ингридой Шимоните из Литвы.

Во время совместного выступления с канцлером Шольцом президент Литвы Гитанас Науседа призвал Германию ускорить развертывание немецкой бригады, учитывая вторжение России в Украину и угрозы другим бывшим советским республикам.

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Как отмечается, отправка бригады в страны Балтии является частью "исторического перелома" в военной политике, который Шольц провозгласил в своей речи в парламенте всего через несколько дней после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Германия не только направляет бригаду на постоянную дислокацию в Литве, но и усиливает восточный фланг НАТО с помощью текущей миссии по патрулированию воздушного пространства над странами Балтии и боевой группы усиленного передового присутствия, возглавляемой Германией.

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Что говорят политики о возможности нападения России на страны Балтии

Посол США при НАТО Джулиана Смит заявляла, что НАТО не видит угрозы со стороны России для стран Балтии.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор "точно вторгнется" в страны Балтии в случае поражения Украины.

Экс-командующий войсками НАТО Кларк считает, что если Украина упадет, Россия через полгода начнет войну в странах Балтии.

Соединенные Штаты готовы усиливать оборонный потенциал и боеготовность сил Латвии, Литвы и Эстонии в рамках альянса НАТО на фоне масштабной агрессии РФ в Европе.