РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13547 посетителей онлайн
Новости Война
4 093 49

Шольц пообещал защищать страны Балтии в случае нападения России

Зустріч Шольца і Науседи в Литві

Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с премьерами Эстонии, Латвии, Литвы. Он заверил, что до конца 2027 года формирование бригады в Литве будет завершено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Канцлер Германии 6 мая провел переговоры в Риге со своими коллегами из Латвии, Эстонии и Литвы, отметив, что безопасность трех стран, граничащих с Россией и Беларусью, также является ключевой для безопасности Германии.

"Я также хотел бы сказать здесь: нападение на вас будет нападением и на всех нас", - добавил Шольц на совместной пресс-конференции с Эвикой Силинией из Латвии, Каей Каллас из Эстонии и Ингридой Шимоните из Литвы.

Во время совместного выступления с канцлером Шольцом президент Литвы Гитанас Науседа призвал Германию ускорить развертывание немецкой бригады, учитывая вторжение России в Украину и угрозы другим бывшим советским республикам.

Читайте также: Россия может захватить страны Балтии за неделю. Реакция НАТО будет дольше, - Скибицкий

Как отмечается, отправка бригады в страны Балтии является частью "исторического перелома" в военной политике, который Шольц провозгласил в своей речи в парламенте всего через несколько дней после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Германия не только направляет бригаду на постоянную дислокацию в Литве, но и усиливает восточный фланг НАТО с помощью текущей миссии по патрулированию воздушного пространства над странами Балтии и боевой группы усиленного передового присутствия, возглавляемой Германией.

Читайте также: Шольц рассмеялся после слов о поставках Украине Taurus: его раскритиковали

Что говорят политики о возможности нападения России на страны Балтии

Посол США при НАТО Джулиана Смит заявляла, что НАТО не видит угрозы со стороны России для стран Балтии.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор "точно вторгнется" в страны Балтии в случае поражения Украины.

Экс-командующий войсками НАТО Кларк считает, что если Украина упадет, Россия через полгода начнет войну в странах Балтии.

Соединенные Штаты готовы усиливать оборонный потенциал и боеготовность сил Латвии, Литвы и Эстонии в рамках альянса НАТО на фоне масштабной агрессии РФ в Европе.

Автор: 

защита (184) Балтия (352) Шольц Олаф (905)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
*********!! Смело.
показать весь комментарий
06.05.2024 21:10
+6
Він запевнив, що до кінця 2027 року формування бригади в Литві буде Джерело:

Реактивные вы наши, билять.
показать весь комментарий
06.05.2024 21:12
+5
показать весь комментарий
06.05.2024 21:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*********!! Смело.
показать весь комментарий
06.05.2024 21:10 Ответить
Це означає, що він буде не проти того, щоб техаські рейнджери, що дислокуються в Німеччині, виступили на захист країн Балтії.
показать весь комментарий
06.05.2024 21:22 Ответить
це його відповідь Макрону.
показать весь комментарий
06.05.2024 21:26 Ответить
Litve jest reindzeri okolo 1000 soldat s tankami,nenado ix vyzyvat s nemcev.Litve oni imejet bazu ecio so Trampa vremion.Budet vojevat i nemci i nasi soldati kotoryje takze obuceni po nATO standartam,oni nexuze nemcev budet vojevat
показать весь комментарий
06.05.2024 22:38 Ответить
Воевать , конечно, литовская армия будет по злому, но одного" Железного волка" непростительно мало.
показать весь комментарий
06.05.2024 23:31 Ответить
Na segodnia mi imejem jesli brat s aktyvnim rezervom do 70 tysiac.Eti vse podgotovleni,po krajne mere obuceni vojevat xot i segodnia.U nas vse brigadi jest podgotovleni,zelezni volk oni konecno xorosyje,no i drugyje jest xorosyje nauceni vojevat po standartam NATO.Mozet tolko voruzenije netu kak xotelos,no sami soldati podgotovka xorosaja
показать весь комментарий
06.05.2024 23:40 Ответить
Вибачте, але я маю великі сумніви в боєздатності ******** німців. Тому країнам Балтії варто покладатися лише на себе та США+Велику Британію.
показать весь комментарий
07.05.2024 17:23 Ответить
Istorija nasa pokazala sto 9000 dobrovolcev nemcev razbila bolsevikov 1919 godu kogda te uze byli riadom stolici Litvi.Im soldatam nado blogodorit.Uvidev nemcev kacapi bezali niagladivajas nazad.oni umejet vojevat, i nadejus i teper budet toze,no teper mi i svojiu armiju imejem,ne tak 1919 godu odna vintovka na 8 soldat,soldati studenti ili uceniki starsix klasov,teper u nas vojska podgoitovleni nicem nexuze cem amerikansi ili briti,odin uroven
показать весь комментарий
07.05.2024 18:03 Ответить
Я в цьому не сумніваюся. Як і в тому, що під час WWII німці також дуже добре воювали.

Але після WWII з німців зробили посміховисько й вони донині не можуть цього позбутися. Тому я й сумніваюся в їхній боєздатності.
показать весь комментарий
07.05.2024 18:09 Ответить
Teperesnix nemcev takze jest sto to s tex vremion.Litve bylo ixnije soldati restorane napilis i naciali pet pesni vremion gitlera.Pomnit te vremena i eta pokolenije
показать весь комментарий
07.05.2024 18:16 Ответить
ну а я вам про що. тільки от 27-й рік - то шось не дуже смєло, бо потрібно набагато швидше. та й Макрон підпирає. потрібно не відставати. )
показать весь комментарий
06.05.2024 21:35 Ответить
відповім відомим прислів'ям: піздєть- нє мєшкі ворочать.
Вже бачили "участь" Бундесверу в операціях по всьому світу.
показать весь комментарий
06.05.2024 21:47 Ответить
може й так. ) загалом, буде видно з часом.
показать весь комментарий
06.05.2024 21:50 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2024 21:11 Ответить
Він запевнив, що до кінця 2027 року формування бригади в Литві буде Джерело:

Реактивные вы наши, билять.
показать весь комментарий
06.05.2024 21:12 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2024 21:12 Ответить
золоті слова. постійно слідкую за заявами цього мудрого і фахового дипломата. ганьба зеленій владі, що не залучає таких людей як Чалий і Клімкін до дипломатичної роботи.
показать весь комментарий
06.05.2024 21:39 Ответить
Ці дипломати роблять не те, що хоче зелений вощь!
показать весь комментарий
07.05.2024 08:00 Ответить
До кінця 27-го ! Не не , тарапицца не нада .
показать весь комментарий
06.05.2024 21:12 Ответить
Ось і воно. Чи пошлють на захист Балтії німецьких військових воювати з рашистами? Це бомба в свідомості німців, яка розрве базову ментальність. Німеччина воює з росією!!!
Цікаво буде подивитися....
показать весь комментарий
06.05.2024 21:13 Ответить
коли це станеться, нам вже буде нецікаво
показать весь комментарий
06.05.2024 21:39 Ответить
Не кажи гоп!
показать весь комментарий
06.05.2024 22:12 Ответить
1919 godu imeno nemeckije dobrovolci pomogli Litve protiv bolsevikov.9000 dobrovolcev razbyli krasnuju armiju.Konecno i litovci vojevali no togda u nas vojevali studenti ,uceniki starsix klasov bolsinstve,oni tolko potom naucilis vojevat
показать весь комментарий
06.05.2024 23:30 Ответить
Кожен сам за себе....
показать весь комментарий
06.05.2024 21:15 Ответить
..зазначивши, що безпека трьох країн, які межують з Росією та Білоруссю, також є ключовою для безпеки Німеччини. Джерело:

Дивно, що ми тут не вписуємося в загальну картину. Або світ навколо нас не такий або ми не такі . А ну так, ми ж не в НАТО, проте НАТО у нас у Конституції.
показать весь комментарий
06.05.2024 21:17 Ответить
Аби ми були "такі" то уже би були передовою країною пост совкового простору. 30 років тому у нас було все для цього. І не ми би їздили в Польщу на заробітки, а вони до нас. Хоча починали ми з поляками в 91му навіть не на однакових умовах, а маючи козиря у вигляді промисловості яка дісталася нам у спадок та природних ресурсів. Але якимось дивним чином ми примудрилися проіпати усе.
показать весь комментарий
06.05.2024 22:03 Ответить
Україна застосувала морські дрони із зенітними ракетами.
https://mil.in.ua/uk/news/********-zastosuvala-morski-drony-iz-zenitnymy-raketamy-11/
показать весь комментарий
06.05.2024 21:17 Ответить
Таурасами защитит... Но только после 27 года.
показать весь комментарий
06.05.2024 21:19 Ответить
Тільки Украіна як сирота в цьому світі - хоч зброю підкидають
показать весь комментарий
06.05.2024 21:21 Ответить
Там бы БУНДЕСВЕР смог себя защитить.
показать весь комментарий
06.05.2024 21:21 Ответить
Чем он собирается защищать? Теми двадцатью бригадами бундесвера что разгромила фрау Меркель или эта путинская подружка создаст народное ополчение фольксштурм?
показать весь комментарий
06.05.2024 21:24 Ответить
потреряйся за поребриком, лапоть..
показать весь комментарий
06.05.2024 21:41 Ответить
Oni davno uze Litve,no xocet uvelict nemeckix vojsk do 5000.Takze i gollanci te dajut Patriot i F-35 samolioti
показать весь комментарий
06.05.2024 21:24 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2024 21:27 Ответить
ссыкливое чмо!
показать весь комментарий
06.05.2024 21:35 Ответить
Ну..., поки нато збиреться у похід.......
показать весь комментарий
06.05.2024 21:36 Ответить
Плани кремля напасти на країни Балтії у 25 році… а плани Німеччини завершити укомплектування бригади у 27 році…
показать весь комментарий
06.05.2024 21:42 Ответить
А як же ескалація? Чи як в 39-му з Польщею буде, тільки навпаки - тоді німці напали, а кацапи типу пішли слав'ян захищати. А потім спільний парад Вермахту і орди теж буде?
показать весь комментарий
06.05.2024 21:53 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2024 22:14 Ответить
Немає у вас людського ресурсу для протистояння східній орді, дайте ракети Україні,скнхблд
показать весь комментарий
06.05.2024 22:19 Ответить
З огляду на епопею з "таурусами" не вірю.
показать весь комментарий
06.05.2024 22:28 Ответить
Стісняюсь спитать: а що з приводу захисту країн Балтії заявили їх одночленці по НАТО Угорщина та Туреччина?
показать весь комментарий
06.05.2024 23:01 Ответить
Kak ne strano obe takze byli soglasni po etomu povodu sto kasajetsia nemcev brigadi
показать весь комментарий
06.05.2024 23:25 Ответить
50 000 шоломів вже заготовлено?
показать весь комментарий
06.05.2024 23:24 Ответить
П'ята колона кремля в Німеччині не дасть відправити німецьку армію захищати країни Балтії. Агенти штазі в тепер працюють на фсб
показать весь комментарий
06.05.2024 23:31 Ответить
Пообіцяв? Це ваш обов'язок!
показать весь комментарий
07.05.2024 07:57 Ответить
Найкращий спосіб захистити країни балтії це послати свої війська в Україну.
показать весь комментарий
07.05.2024 10:36 Ответить
 
 