Шольц пообіцяв захищати країни Балтії у разі нападу Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів переговори з прем’єрами Естонії, Латвії, Литви. Він запевнив, що до кінця 2027 року формування бригади в Литві буде завершено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Канцлер Німеччини 6 травня провів переговори у Ризі зі своїми колегами з Латвії, Естонії та Литви, зазначивши, що безпека трьох країн, які межують з Росією та Білоруссю, також є ключовою для безпеки Німеччини.

"Я також хотів би сказати тут: напад на вас буде нападом і на всіх нас", - додав Шольц на спільній пресконференції з Евікою Сілінєю з Латвії, Каєю Каллас з Естонії та Інгрідою Шімоніте з Литви.

Під час спільного виступу з канцлером Шольцом президент Литви Гітанас Науседа закликав Німеччину прискорити розгортання німецької бригади, з огляду на вторгнення Росії в Україну і загрози іншим колишнім радянським республікам.

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Як зазначається, відправлення бригади до країн Балтії є частиною "історичного перелому" у військовій політиці, який Шольц проголосив у своїй промові в парламенті всього через кілька днів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Німеччина не лише надсилає бригаду на постійну дислокацію в Литві, а й посилює східний фланг НАТО за допомогою поточної місії з патрулювання повітряного простору над країнами Балтії та бойової групи посиленої передової присутності, очолюваної Німеччиною.

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Що говорять політики про можливість нападу Росії на країни Балтії

Посол США при НАТО Джуліана Сміт заявляла, що НАТО не бачить загрози з боку Росії для країн Балтії.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор "точно вторгнеться" у країни Балтії в разі поразки України.

Екскомандувач військ НАТО Кларк вважає, що якщо Україна впаде, Росія через пів року почне війну в країнах Балтії

Сполучені Штати готові посилювати оборонний потенціал та боєготовність сил Латвії, Литви й Естонії в межах альянсу НАТО на тлі масштабної агресії РФ у Європі.