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Шольц пообіцяв захищати країни Балтії у разі нападу Росії

Зустріч Шольца і Науседи в Литві

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів переговори з прем’єрами Естонії, Латвії, Литви. Він запевнив, що до кінця 2027 року формування бригади в Литві буде завершено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Канцлер Німеччини 6 травня провів переговори у Ризі зі своїми колегами з Латвії, Естонії та Литви, зазначивши, що безпека трьох країн, які межують з Росією та Білоруссю, також є ключовою для безпеки Німеччини.

"Я також хотів би сказати тут: напад на вас буде нападом і на всіх нас", - додав Шольц на спільній пресконференції з Евікою Сілінєю з Латвії, Каєю Каллас з Естонії та Інгрідою Шімоніте з Литви.

Під час спільного виступу з канцлером Шольцом президент Литви Гітанас Науседа закликав Німеччину прискорити розгортання німецької бригади, з огляду на вторгнення Росії в Україну і загрози іншим колишнім радянським республікам.

Читайте: Європа має посилити ППО України з наявних запасів, - Шольц

Як зазначається, відправлення бригади до країн Балтії є частиною "історичного перелому" у військовій політиці, який Шольц проголосив у своїй промові в парламенті всього через кілька днів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Німеччина не лише надсилає бригаду на постійну дислокацію в Литві, а й посилює східний фланг НАТО за допомогою поточної місії з патрулювання повітряного простору над країнами Балтії та бойової групи посиленої передової присутності, очолюваної Німеччиною.

Також читайте: Шольц розсміявся після слів щодо постачання Україні Taurus: його розкритикували

Що говорять політики про можливість нападу Росії на країни Балтії

Посол США при НАТО Джуліана Сміт заявляла, що НАТО не бачить загрози з боку Росії для країн Балтії.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор "точно вторгнеться" у країни Балтії в разі поразки України.

Екскомандувач військ НАТО Кларк вважає, що якщо Україна впаде, Росія через пів року почне війну в країнах Балтії

Сполучені Штати готові посилювати оборонний потенціал та боєготовність сил Латвії, Литви й Естонії в межах альянсу НАТО на тлі масштабної агресії РФ у Європі.

Автор: 

захист (157) Балтія (343) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+11
*********!! Смело.
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06.05.2024 21:10
+6
Він запевнив, що до кінця 2027 року формування бригади в Литві буде Джерело:

Реактивные вы наши, билять.
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06.05.2024 21:12
+5
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06.05.2024 21:12
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*********!! Смело.
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06.05.2024 21:10 Відповісти
Це означає, що він буде не проти того, щоб техаські рейнджери, що дислокуються в Німеччині, виступили на захист країн Балтії.
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06.05.2024 21:22 Відповісти
це його відповідь Макрону.
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06.05.2024 21:26 Відповісти
Litve jest reindzeri okolo 1000 soldat s tankami,nenado ix vyzyvat s nemcev.Litve oni imejet bazu ecio so Trampa vremion.Budet vojevat i nemci i nasi soldati kotoryje takze obuceni po nATO standartam,oni nexuze nemcev budet vojevat
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06.05.2024 22:38 Відповісти
Воевать , конечно, литовская армия будет по злому, но одного" Железного волка" непростительно мало.
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06.05.2024 23:31 Відповісти
Na segodnia mi imejem jesli brat s aktyvnim rezervom do 70 tysiac.Eti vse podgotovleni,po krajne mere obuceni vojevat xot i segodnia.U nas vse brigadi jest podgotovleni,zelezni volk oni konecno xorosyje,no i drugyje jest xorosyje nauceni vojevat po standartam NATO.Mozet tolko voruzenije netu kak xotelos,no sami soldati podgotovka xorosaja
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06.05.2024 23:40 Відповісти
Вибачте, але я маю великі сумніви в боєздатності ******** німців. Тому країнам Балтії варто покладатися лише на себе та США+Велику Британію.
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07.05.2024 17:23 Відповісти
Istorija nasa pokazala sto 9000 dobrovolcev nemcev razbila bolsevikov 1919 godu kogda te uze byli riadom stolici Litvi.Im soldatam nado blogodorit.Uvidev nemcev kacapi bezali niagladivajas nazad.oni umejet vojevat, i nadejus i teper budet toze,no teper mi i svojiu armiju imejem,ne tak 1919 godu odna vintovka na 8 soldat,soldati studenti ili uceniki starsix klasov,teper u nas vojska podgoitovleni nicem nexuze cem amerikansi ili briti,odin uroven
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07.05.2024 18:03 Відповісти
Я в цьому не сумніваюся. Як і в тому, що під час WWII німці також дуже добре воювали.

Але після WWII з німців зробили посміховисько й вони донині не можуть цього позбутися. Тому я й сумніваюся в їхній боєздатності.
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07.05.2024 18:09 Відповісти
Teperesnix nemcev takze jest sto to s tex vremion.Litve bylo ixnije soldati restorane napilis i naciali pet pesni vremion gitlera.Pomnit te vremena i eta pokolenije
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07.05.2024 18:16 Відповісти
ну а я вам про що. тільки от 27-й рік - то шось не дуже смєло, бо потрібно набагато швидше. та й Макрон підпирає. потрібно не відставати. )
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06.05.2024 21:35 Відповісти
відповім відомим прислів'ям: піздєть- нє мєшкі ворочать.
Вже бачили "участь" Бундесверу в операціях по всьому світу.
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06.05.2024 21:47 Відповісти
може й так. ) загалом, буде видно з часом.
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06.05.2024 21:50 Відповісти
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06.05.2024 21:11 Відповісти
Він запевнив, що до кінця 2027 року формування бригади в Литві буде Джерело:

Реактивные вы наши, билять.
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06.05.2024 21:12 Відповісти
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06.05.2024 21:12 Відповісти
золоті слова. постійно слідкую за заявами цього мудрого і фахового дипломата. ганьба зеленій владі, що не залучає таких людей як Чалий і Клімкін до дипломатичної роботи.
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06.05.2024 21:39 Відповісти
Ці дипломати роблять не те, що хоче зелений вощь!
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07.05.2024 08:00 Відповісти
До кінця 27-го ! Не не , тарапицца не нада .
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06.05.2024 21:12 Відповісти
Ось і воно. Чи пошлють на захист Балтії німецьких військових воювати з рашистами? Це бомба в свідомості німців, яка розрве базову ментальність. Німеччина воює з росією!!!
Цікаво буде подивитися....
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06.05.2024 21:13 Відповісти
коли це станеться, нам вже буде нецікаво
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06.05.2024 21:39 Відповісти
Не кажи гоп!
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06.05.2024 22:12 Відповісти
1919 godu imeno nemeckije dobrovolci pomogli Litve protiv bolsevikov.9000 dobrovolcev razbyli krasnuju armiju.Konecno i litovci vojevali no togda u nas vojevali studenti ,uceniki starsix klasov bolsinstve,oni tolko potom naucilis vojevat
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06.05.2024 23:30 Відповісти
Кожен сам за себе....
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06.05.2024 21:15 Відповісти
..зазначивши, що безпека трьох країн, які межують з Росією та Білоруссю, також є ключовою для безпеки Німеччини. Джерело:

Дивно, що ми тут не вписуємося в загальну картину. Або світ навколо нас не такий або ми не такі . А ну так, ми ж не в НАТО, проте НАТО у нас у Конституції.
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06.05.2024 21:17 Відповісти
Аби ми були "такі" то уже би були передовою країною пост совкового простору. 30 років тому у нас було все для цього. І не ми би їздили в Польщу на заробітки, а вони до нас. Хоча починали ми з поляками в 91му навіть не на однакових умовах, а маючи козиря у вигляді промисловості яка дісталася нам у спадок та природних ресурсів. Але якимось дивним чином ми примудрилися проіпати усе.
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06.05.2024 22:03 Відповісти
Україна застосувала морські дрони із зенітними ракетами.
https://mil.in.ua/uk/news/********-zastosuvala-morski-drony-iz-zenitnymy-raketamy-11/
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06.05.2024 21:17 Відповісти
Таурасами защитит... Но только после 27 года.
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06.05.2024 21:19 Відповісти
Тільки Украіна як сирота в цьому світі - хоч зброю підкидають
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06.05.2024 21:21 Відповісти
Там бы БУНДЕСВЕР смог себя защитить.
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06.05.2024 21:21 Відповісти
Чем он собирается защищать? Теми двадцатью бригадами бундесвера что разгромила фрау Меркель или эта путинская подружка создаст народное ополчение фольксштурм?
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06.05.2024 21:24 Відповісти
потреряйся за поребриком, лапоть..
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06.05.2024 21:41 Відповісти
Oni davno uze Litve,no xocet uvelict nemeckix vojsk do 5000.Takze i gollanci te dajut Patriot i F-35 samolioti
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06.05.2024 21:24 Відповісти
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06.05.2024 21:27 Відповісти
ссыкливое чмо!
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06.05.2024 21:35 Відповісти
Ну..., поки нато збиреться у похід.......
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06.05.2024 21:36 Відповісти
Плани кремля напасти на країни Балтії у 25 році… а плани Німеччини завершити укомплектування бригади у 27 році…
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06.05.2024 21:42 Відповісти
А як же ескалація? Чи як в 39-му з Польщею буде, тільки навпаки - тоді німці напали, а кацапи типу пішли слав'ян захищати. А потім спільний парад Вермахту і орди теж буде?
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06.05.2024 21:53 Відповісти
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06.05.2024 22:14 Відповісти
Немає у вас людського ресурсу для протистояння східній орді, дайте ракети Україні,скнхблд
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06.05.2024 22:19 Відповісти
З огляду на епопею з "таурусами" не вірю.
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06.05.2024 22:28 Відповісти
Стісняюсь спитать: а що з приводу захисту країн Балтії заявили їх одночленці по НАТО Угорщина та Туреччина?
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06.05.2024 23:01 Відповісти
Kak ne strano obe takze byli soglasni po etomu povodu sto kasajetsia nemcev brigadi
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06.05.2024 23:25 Відповісти
50 000 шоломів вже заготовлено?
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06.05.2024 23:24 Відповісти
П'ята колона кремля в Німеччині не дасть відправити німецьку армію захищати країни Балтії. Агенти штазі в тепер працюють на фсб
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06.05.2024 23:31 Відповісти
Пообіцяв? Це ваш обов'язок!
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07.05.2024 07:57 Відповісти
Найкращий спосіб захистити країни балтії це послати свої війська в Україну.
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07.05.2024 10:36 Відповісти
 
 