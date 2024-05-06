Шольц пообіцяв захищати країни Балтії у разі нападу Росії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів переговори з прем’єрами Естонії, Латвії, Литви. Він запевнив, що до кінця 2027 року формування бригади в Литві буде завершено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.
Канцлер Німеччини 6 травня провів переговори у Ризі зі своїми колегами з Латвії, Естонії та Литви, зазначивши, що безпека трьох країн, які межують з Росією та Білоруссю, також є ключовою для безпеки Німеччини.
"Я також хотів би сказати тут: напад на вас буде нападом і на всіх нас", - додав Шольц на спільній пресконференції з Евікою Сілінєю з Латвії, Каєю Каллас з Естонії та Інгрідою Шімоніте з Литви.
Під час спільного виступу з канцлером Шольцом президент Литви Гітанас Науседа закликав Німеччину прискорити розгортання німецької бригади, з огляду на вторгнення Росії в Україну і загрози іншим колишнім радянським республікам.
Як зазначається, відправлення бригади до країн Балтії є частиною "історичного перелому" у військовій політиці, який Шольц проголосив у своїй промові в парламенті всього через кілька днів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Німеччина не лише надсилає бригаду на постійну дислокацію в Литві, а й посилює східний фланг НАТО за допомогою поточної місії з патрулювання повітряного простору над країнами Балтії та бойової групи посиленої передової присутності, очолюваної Німеччиною.
Що говорять політики про можливість нападу Росії на країни Балтії
Посол США при НАТО Джуліана Сміт заявляла, що НАТО не бачить загрози з боку Росії для країн Балтії.
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор "точно вторгнеться" у країни Балтії в разі поразки України.
Екскомандувач військ НАТО Кларк вважає, що якщо Україна впаде, Росія через пів року почне війну в країнах Балтії
Сполучені Штати готові посилювати оборонний потенціал та боєготовність сил Латвії, Литви й Естонії в межах альянсу НАТО на тлі масштабної агресії РФ у Європі.
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Але після WWII з німців зробили посміховисько й вони донині не можуть цього позбутися. Тому я й сумніваюся в їхній боєздатності.
Вже бачили "участь" Бундесверу в операціях по всьому світу.
Реактивные вы наши, билять.
Цікаво буде подивитися....
Дивно, що ми тут не вписуємося в загальну картину. Або світ навколо нас не такий або ми не такі . А ну так, ми ж не в НАТО, проте НАТО у нас у Конституції.
https://mil.in.ua/uk/news/********-zastosuvala-morski-drony-iz-zenitnymy-raketamy-11/