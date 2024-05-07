35 тисяч наших солдатів готові оперативно надати підтримку союзникам. Німеччина захищатиме кожен сантиметр території НАТО, - Шольц

ФРН оперативно готова розгорнути свої сили в кількості 35 тисяч підготовлених військовослужбовців, які підтримуватимуть союзників. Країна готова захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він також запевнив, що Німеччині вдалося послідовно відреагувати на початок вторгнення РФ в Україну, а Бундесвер підтверджує свою відданість обороні Північно-Східної та Центральної Європи.

"Майже 35 тисяч німецьких солдатів готові оперативно надати підтримку нашим союзникам у разі надзвичайної ситуації", - заявив Шольц.

Він також зазначив, що ситуація з безпекою у країнах Балтії залишається напруженою. Канцлер Німеччини також нагадав, що два роки тому Берлін взяв на себе завдання щодо захисту повітряного простору Естонії, а цього року - і Латвії.

Окрім того, Шольц наголосив, що Німеччина готова захищати "кожен квадратний сантиметр території НАТО".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Шольц пообіцяв захищати країни Балтії у разі нападу Росії.

Що кажуть політики про можливість нападу РФ на країни Балтії

Посол США при НАТО Джуліана Сміт заявляла, що НАТО не бачить загрози з боку Росії для країн Балтії.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор "точно вторгнеться" у країни Балтії в разі поразки України.

Екскомандувач військ НАТО Кларк вважає, що якщо Україна впаде, Росія через пів року почне війну в країнах Балтії.