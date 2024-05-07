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Новини
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35 тисяч наших солдатів готові оперативно надати підтримку союзникам. Німеччина захищатиме кожен сантиметр території НАТО, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

ФРН оперативно готова розгорнути свої сили в кількості 35 тисяч підготовлених військовослужбовців, які підтримуватимуть союзників. Країна готова захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він також запевнив, що Німеччині вдалося послідовно відреагувати на початок вторгнення РФ в Україну, а Бундесвер підтверджує свою відданість обороні Північно-Східної та Центральної Європи.

"Майже 35 тисяч німецьких солдатів готові оперативно надати підтримку нашим союзникам у разі надзвичайної ситуації", - заявив Шольц.

Він також зазначив, що ситуація з безпекою у країнах Балтії залишається напруженою. Канцлер Німеччини також нагадав, що два роки тому Берлін взяв на себе завдання щодо захисту повітряного простору Естонії, а цього року - і Латвії.

Окрім того, Шольц наголосив, що Німеччина готова захищати "кожен квадратний сантиметр території НАТО".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Шольц пообіцяв захищати країни Балтії у разі нападу Росії.

Що кажуть політики про можливість нападу РФ на країни Балтії

Посол США при НАТО Джуліана Сміт заявляла, що НАТО не бачить загрози з боку Росії для країн Балтії.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор "точно вторгнеться" у країни Балтії в разі поразки України.

Екскомандувач військ НАТО Кларк вважає, що якщо Україна впаде, Росія через пів року почне війну в країнах Балтії.

Автор: 

Німеччина (7326) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+12
ваші 35 тисяч розваляться після першого ж бою, вважаючи на те що поляки не збираються воювати а армії прибалтів немає від слова зовсім
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07.05.2024 06:39
+9
Вместе с прибалтами, у которых армии вместе с пожарными вмещаются в три автобуса, это грозная сила.
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07.05.2024 06:54
+7
***** у них особового складу.
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07.05.2024 06:51
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ваші 35 тисяч розваляться після першого ж бою, вважаючи на те що поляки не збираються воювати а армії прибалтів немає від слова зовсім
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07.05.2024 06:39 Відповісти
Опрос при Ангеле Меркель показал, что только10% немцев готовы защищать свою страну ,в случае нападения на неё. А в люфтваффе половина поддерживала Путина. Такое наследие от дружбы Ангеле "с моим другом Вольдемаром".
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07.05.2024 11:35 Відповісти
***** у них особового складу.
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07.05.2024 06:51 Відповісти
А вони готові до війни такої інтенсивності? І якщо готові, то як швидко спорожніють їхні склади з ************, після її початку? І наскільки оперативно вони зможуть відновлювати свої втрати у бронетехніці під постійними ракетними ударами? І найголовніше - де вони братимуть людей у такій кількості???
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07.05.2024 06:52 Відповісти
Не треба їм такі запитання задавати, бо тоді вони почнуть заповнювати власні аресенали всією номеклатурою, і нам залишиться хєр бєз масла.
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07.05.2024 10:22 Відповісти
Вместе с прибалтами, у которых армии вместе с пожарными вмещаются в три автобуса, это грозная сила.
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07.05.2024 06:54 Відповісти
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07.05.2024 20:26 Відповісти
35 тисяч! Тридцять п'ять! Наймогутніша
Країна Європи, Карл!
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07.05.2024 06:56 Відповісти
Чем он собирается защищать? Теми двадцатью бригадами бундесвера что разгромила фрау Меркель или эта путинская подружка создаст народное ополчение фольксштурм?
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07.05.2024 07:03 Відповісти
А захищатись будуть торгашами, які скуповують задешево товари в косооких китайських виплодків і продають місцевим фрау косметику і фаллоімітатори дорожче. Арабо-айтішниками, які, сидячи в теплих зйомних квартирах, напишуть програмний код, який силою Python, Java, PHP збиватиме ракети рашистів в небі над Гамбургом на картинці в окулярах доповненої реальності. Феміністськими-маршами і гей-парадами стануть на шляху рашистських танків.
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07.05.2024 19:18 Відповісти
"Окупаційні війська РФ в Україні налічують 462 тисячі військових. Крім того, на тимчасово окупованих українських територіях окупаційний режим РФ забезпечують 35 тисяч службовців "Росгвардії". Отже ціх 35 тис вояків стільки ж скільки лише кацапських хвардейців. Ну і на скільки сантиметрів їх вистачить?
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07.05.2024 07:10 Відповісти
На кілька годин, а не квадратних сантиметрів...
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07.05.2024 07:13 Відповісти
Краще б він цифру не називав.
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07.05.2024 07:12 Відповісти
Ключове слово "надати підтримку". Воювати за поляків, звичайно, ніхто не збирався.
Ну а про "ані сантиметра в.. " вже навіть не смішно коли над країнами нато як у себе вдома літають справжні ракети.
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07.05.2024 07:19 Відповісти
Воювати на параді
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07.05.2024 07:22 Відповісти
Бонсай
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07.05.2024 07:36 Відповісти
Це звучить як заохочення для росії з її вічно голодною ордою гатовипавторить
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07.05.2024 07:39 Відповісти
Хіба що у німців 35 тисяч термінаторів на чолі з Сарою Коннер. Тоді шанси є. Але ми бачимо лише знищений вермахт на чолі з бабцею Меркель...
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07.05.2024 08:20 Відповісти
пля, а чого не мілліметр??
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07.05.2024 08:59 Відповісти
Every inch of Article 5 чули від Байдена, every centimeter тепер від Шольца. Але це не точно. І лише за умови, якщо Трамп не прийде і не почне вимагати якісь гроші, якщо не треба Тауруси передавати, якщо не буде ядерних погроз, якщо Європа буде виготовлятимлн артснарядів, якщо…
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07.05.2024 11:32 Відповісти
 
 