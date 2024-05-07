Странам ЕС нужно перейти к совместному производству и закупке оружия для помощи Украине, - еврокомиссар Хан

Евросоюз не может стоять в стороне от агрессивной войны России против Украины, поскольку это было бы "самой фатальной вещью", которую он мог бы сделать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан заявил во время выступления в парламенте Австрии в ходе торжественной церемонии по случаю Дня Европы.

"Уже несколько раз сегодня упоминалась болезненная ситуация с войнами в Украине и на Ближнем Востоке. И всем тем, кто считает, что Европа, Европейский Союз может стоять в стороне, надо сказать, что это было бы самой роковой вещью, которую мы могли бы сделать. Ведь когда речь идет об Украине, например, то мы говорим также о защите нашей свободы", - отметил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что нарушение территориальной целостности страны является неприемлемым. Это противоречит глобальному мировому порядку, основанному на правилах.

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Поддержка ЕС должна продолжаться

Хан убежден, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину, поскольку речь идет и о его защите.

Говоря о поддержке Украины и усилении ее эффективности, Хан указал, что страны ЕС должны перейти к совместному производству оружия и его совместной закупке с целью экономии бюджетных средств и "минимизации фрагментации различных систем вооружений, которые мы имеем в Европе".

"Если только 40% от ежегодных закупок оборонных инвестиций будет происходить совместно, то можно было бы сэкономить более 24 миллиардов евро в год", - добавил еврокомиссар.

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