Країнам ЄС потрібно перейти до спільного виробництва та закупівлі зброї для допомоги Україні, - єврокомісар Ган

Євросоюз не може стояти осторонь агресивної війни Росії проти України, оскільки це було б "найбільш фатальною річчю", яку він міг би зробити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив під час виступу в парламенті Австрії в ході урочистої церемонії з нагоди Дня Європи.

"Вже кілька разів сьогодні згадувалася болюча ситуація з війнами в Україні та на Близькому Сході. І всім тим, хто вважає, що Європа, Європейський Союз може стояти осторонь, треба сказати, що це було б найбільш фатальною річчю, яку ми могли б зробити. Адже коли йдеться про Україну, наприклад, то ми говоримо також про захист нашої свободи", - зауважив він.

Єврокомісар наголосив, що порушення територіальної цілісності країни є неприйнятним. Це суперечить глобальному світовому порядку, заснованому на правилах.

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Підтримка ЄС має продовжуватися

Ган переконаний, що ЄС має продовжувати підтримувати Україну, оскільки йдеться і про його захист.

Говорячи про підтримку України та посилення її ефективності, Ган указав, що країни ЄС мають перейти до спільного виробництва зброї та її спільної закупівлі з метою економії бюджетних коштів і "мінімізації фрагментації різних систем озброєнь, які ми маємо в Європі".

"Якщо тільки 40% від щорічних закупівель оборонних інвестицій відбуватиметься спільно, то можна було б заощадити понад 24 мільярди євро на рік", - додав єврокомісар.

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