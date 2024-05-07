На Сумщине почти полностью возобновлено электроснабжение после атак 6 мая
В Сумской области последствия обстрелов энергетики российскими войсками устранены почти на 100%.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Последствия этой атаки для потребителей устранены почти на 100%. Идет восстановление поврежденного оборудования, а потребители запитаны по резервным схемам", - отметил он.
По словам Кудрицкого, энергетики имеют наработанные сценарии запитки практически на каждый случай атаки для каждой области.
Удар по энергообъектам на Сумщине
Напомним, 6 мая по энергетической инфраструктуре Сумщины россияне нанесли авиационный удар.
Днем они повторно атаковали энергетику области.
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