На Сумщині майже повністю відновлено електропостачання після атак 6 травня

У Сумській області наслідки обстрілів енергетики російськими військами усунено майже на 100%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Наслідки цієї атаки для споживачів усунені майже на 100%. Йде відновлення пошкодженого обладнання, а споживачі заживлені за резервними схемами", - зазначив він.

За словами Кудрицького, енергетики мають напрацьовані сценарії заживлення практично на кожен випадок атаки для кожної області.

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Удар по енергооб'єктах на Сумщині

Нагадаємо, 6 травня по енергетичній інфраструктурі Сумщини росіяни завдали авіаційного удару.

Вдень вони повторно атакували енергетику області.