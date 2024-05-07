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Новости
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Потребление электроэнергии растет, в отдельные часы запланирован рекордный импорт, - "Укрэнерго"

Росте споживання електроенергії

Сегодня, 7 мая, потребление электроэнергии растет из-за похолодания. Непогода обесточила 53 населенных пункта в 3 областях нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

По данным компании, на сегодня запланирована рекордно высокая максимальная мощность импорта в отдельные часы.

"Сегодня в 09:50 потребление на 9,4% выше, чем вчера в это же время. Вчера, 6 мая, потребление достигло максимума после 21:00, его уровень был на 7% ниже суточного максимума предыдущего рабочего дня - пятницы, 3 мая", - говорится в сообщении.

Читайте: На Сумщине почти полностью возобновлено электроснабжение после атак 6 мая

Ограничение потребления

В течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 102 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье.

Из-за грозы и ветра на утро обесточены 53 населенных пункта в Житомирской, Сумской, Черниговской областях.

Также, по данным "Укрэнерго", из-за боевых действий есть новые обесточивания в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на 6 мая нанесли ракетно-дроновой удар по объекту "Укрэнерго" в Сумской области.

Автор: 

энергетика (2552) Укрэнерго (658) отключение света (422)


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Дівно, тількі продали у Польщу майже 600 МВт надлишковой і тут же імпортують. Десь тут населення мають з особим цинізмом з отіма 2, 64 за 1 кВт. Ахметовці. ви там якось опредилиться, у нас надлишок чі ви імпортуєте.
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07.05.2024 11:27 Ответить
Вночі завжди буде надлишок
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07.05.2024 12:56 Ответить
електроенергія не лежить на складі, що її можна взяти коли хочеш, генерація іде постійно і відповідно був надлишок, продали, а могли то поклали на склад
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07.05.2024 16:54 Ответить
Ну, я розумію як воно працює, шо це не лейденська банка.
Був надлишок - продали, був бракт - купували. Майже то на то і вийшло. Тоді чого про це 3,14здіти? Шоб обгрунтовивать рост таріфів?
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07.05.2024 17:02 Ответить
як варіант
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07.05.2024 18:30 Ответить
Отож.
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07.05.2024 19:45 Ответить
Кондиционеры в бесчисленых и роскошных офисах держслужб начали работу по охлаждению пылких ухилянтов на брони.
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07.05.2024 11:49 Ответить
А нічого що атомний енергоблок вивели з ремонту??? Нова казочка???
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19.08.2024 14:17 Ответить
 
 