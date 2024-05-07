Потребление электроэнергии растет, в отдельные часы запланирован рекордный импорт, - "Укрэнерго"

Сегодня, 7 мая, потребление электроэнергии растет из-за похолодания. Непогода обесточила 53 населенных пункта в 3 областях нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

По данным компании, на сегодня запланирована рекордно высокая максимальная мощность импорта в отдельные часы.

"Сегодня в 09:50 потребление на 9,4% выше, чем вчера в это же время. Вчера, 6 мая, потребление достигло максимума после 21:00, его уровень был на 7% ниже суточного максимума предыдущего рабочего дня - пятницы, 3 мая", - говорится в сообщении.

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Ограничение потребления

В течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 102 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье.

Из-за грозы и ветра на утро обесточены 53 населенных пункта в Житомирской, Сумской, Черниговской областях.

Также, по данным "Укрэнерго", из-за боевых действий есть новые обесточивания в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на 6 мая нанесли ракетно-дроновой удар по объекту "Укрэнерго" в Сумской области.