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Новини
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Споживання електроенергії зростає, в окремі години запланований рекордний імпорт, - "Укренерго"

Росте споживання електроенергії

Сьогодні, 7 травня, споживання електроенергії зростає через похолодання. Негода знеструмила 53 населені пункти в 3 областях нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

За даними компанії, на сьогодні запланована рекордно висока максимальна потужність імпорту в окремі години.

"Сьогодні о 09:50 споживання на 9,4% вище, ніж вчора в цей же час. Вчора, 6 травня, споживання досягло максимуму після 21:00, його рівень був на 7% нижчим за добовий максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 3 травня", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріл знеструмлено дві шахти на Донеччині, – Міненерго

Обмеження споживання 

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 102 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Через грозу та вітер на ранок знеструмлено 53 населені пункти в Житомирській, Сумській, Чернігівській областях.

Також, за даними "Укренерго", через бойові дії є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Раніше повідомлялося, що окупанти у ніч на 6 травня завдали ракетно-дронового удару по об’єкту "Укренерго" на Сумщині.

Автор: 

енергетика (2578) Укренерго (2684) відключення світла (1086)


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Дівно, тількі продали у Польщу майже 600 МВт надлишковой і тут же імпортують. Десь тут населення мають з особим цинізмом з отіма 2, 64 за 1 кВт. Ахметовці. ви там якось опредилиться, у нас надлишок чі ви імпортуєте.
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07.05.2024 11:27 Відповісти
Вночі завжди буде надлишок
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07.05.2024 12:56 Відповісти
електроенергія не лежить на складі, що її можна взяти коли хочеш, генерація іде постійно і відповідно був надлишок, продали, а могли то поклали на склад
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07.05.2024 16:54 Відповісти
Ну, я розумію як воно працює, шо це не лейденська банка.
Був надлишок - продали, був бракт - купували. Майже то на то і вийшло. Тоді чого про це 3,14здіти? Шоб обгрунтовивать рост таріфів?
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07.05.2024 17:02 Відповісти
як варіант
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07.05.2024 18:30 Відповісти
Отож.
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07.05.2024 19:45 Відповісти
Кондиционеры в бесчисленых и роскошных офисах держслужб начали работу по охлаждению пылких ухилянтов на брони.
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07.05.2024 11:49 Відповісти
А нічого що атомний енергоблок вивели з ремонту??? Нова казочка???
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19.08.2024 14:17 Відповісти
 
 