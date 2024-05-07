В Украине полностью восстановили 510 объектов медицинской инфраструктуры, поврежденных обстрелами РФ, - Минздрав

Несмотря на системные атаки российской армии, в Украине уже удалось восстановить полностью 510 объектов украинских медучреждений, еще 355 - отстроены частично или находятся в процессе восстановления.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

В Минздраве отметили, что речь идет о медицинских учреждениях на деоккупированных территориях, а также тех, которые получили небольшие повреждения - выбивание окон, повреждение кровли, фасада и тому подобное. Больше всего восстановлено медучреждений в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Отмечается, что сегодня восстановление поврежденной медицинской инфраструктуры является одним из приоритетов для государства, чтобы предоставить доступ каждому к медицинским услугам.

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"За более чем два года полномасштабной войны враг повредил 1591 объект медучреждений и еще 210 - разрушил полностью. Наибольшие потери понесли медучреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Получить исчерпывающую информацию о степени разрушения больниц на временно оккупированных территориях невозможно", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российская армия повредила 161 машину экстренной медицинской помощи, 261 машину уничтожила и захватила еще 125.

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Ранее сообщалось, что правительство выделило 1 млрд грн для строительства укрытий в медучреждениях до конца 2024 года. Отмечается, что прифронтовые больницы - в приоритете