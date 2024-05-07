В Україні повністю відновили 510 об’єктів медичної інфраструктури, пошкоджених обстрілами РФ, - МОЗ

Попри системні атаки російської армії в Україні вже вдалося відновити повністю 510 об’єктів українських медзакладів, ще 355 - відбудовані частково або перебувають в процесі відновлення.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

У МОЗ зазначили, що йдеться про медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, пошкодження покрівлі, фасаду тощо. Найбільше відновлено медзакладів на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

Наголошується, що сьогодні відновлення пошкодженої медичної інфраструктури є одним із пріоритетів для держави, щоб надати доступ кожному до медичних послуг.

Також читайте: Відновлювати Україну варто ще до закінчення бойових дій, - посол Данії Міккельсен

"За понад два роки повномасштабної війни ворог пошкодив 1591 обʼєкт медзакладів та ще 210 - зруйнував вщент. Найбільших втрат зазнали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. Отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що російська армія пошкодила 161 автівку екстреної медичної допомоги, 261 автівку знищила та захопила ще 125.

Також читайте: На відновлення України знадобиться 700 млрд дол., будемо сподіватись на порядність партнерів, - Зеленський

Раніше повідомлялося, що уряд виділив 1 млрд грн для будівництва укриттів у медзакладах до кінця 2024 року. Зазначається, що прифронтові лікарні в пріоритеті.