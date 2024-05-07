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Нидерланды разместят в Литве систему Patriot в июле

patriot

Как заверила министр обороны Королевства Нидерландов Кайса Оллонгрен, ЗРК Patriot будет доставлен в Литву в середине июля.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время визита в Вильнюс заявила, что система противовоздушной обороны будет развернута в Литве в июле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как уточнила Оллогрен во время визита в Вильнюс, система Patriot будет развернута в Литве 6-23 июля.

Отмечается, что также состоялась встреча с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.

Также читайте: Ракеты для систем ПВО Patriot от союзников уже прибыли в Украину, - глава Минобороны Испании Роблес

Министры обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны, в частности, предстоящие учения, во время которых Нидерланды разместят в Литве систему ПВО большой дальности Patriot.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров с премьерами Эстонии, Латвии, Литвы заверил, что Европа будет защищать страны Балтии в случае нападения России.

Автор: 

Литва (2446) Нидерланды (1571) Patriot (265)


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Топ комментарии
+6
Радію за друзів.
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07.05.2024 21:31
+3
Нахрена розміщувати в Литві а не десь в Одеській області-риторичне питання.🥴
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07.05.2024 20:59
+3
Це називається -Імітація бурхливої діяльності задля уникнення ескалації. Це така тепер збочена формула у колективного Заходу. Тільки цій формулі гріш-ціна.
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07.05.2024 21:01
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Трясця, щоб знищили у перші хвилини вторгнення ! То краще вже в Литві. Чи на кордоні Польщі !
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07.05.2024 20:58 Ответить
Це називається -Імітація бурхливої діяльності задля уникнення ескалації. Це така тепер збочена формула у колективного Заходу. Тільки цій формулі гріш-ціна.
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07.05.2024 21:01 Ответить
Нахрена розміщувати в Литві а не десь в Одеській області-риторичне питання.🥴
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07.05.2024 20:59 Ответить
Potomu sto tut NATO i ix soldati jest tut postojano.Litva poprosila NATO stob dali takuju sistemu,poskolku u nas pocti nicego netu iz PVO,a sosedi te ze kacapi i belorusi.Ecio F-35 samolioti te ze golanci dast dlia ukreplenija
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07.05.2024 21:09 Ответить
Eto vsego na 3 nedeli,potom nadejus nemci dast postojano, poskolku oni otvestvenosti za Litvu.Litva dumala kupit takuju sistemu,no eto nam stojilo ciut ne vsego goda vojenogo biudzeta
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07.05.2024 21:38 Ответить
Chush vsyo eto. Vi prosto refleksiruete na katsapskiy pustoy blef. A Ukrainian people tem vremenem realno gibnut.
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07.05.2024 21:41 Ответить
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07.05.2024 21:55 Ответить
Цеж наш менталітет - нам всі винні. Хоча переважна більшість населення проголосувала за владу, яка взагалі ігнорувала НАТО. Але НАТО все одне винне. Винні якщо не Порох - то НАТО. Якщо не НАТО - то партнери. Треба своє було мати. Тим більше свою зброю ми розробляли і виготовляли
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07.05.2024 22:12 Ответить
А у євреїв який менталітет. Хіба їм ніхто не винен по теперешній день? Отак треба,а не пи₴діти на всіх кутках що ми хренові бо самі все просрали. Терпіли.
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07.05.2024 22:21 Ответить
Мені байдуже, який у них менталітет. Але вони є партнерами США. Запитайте у влади, чому у нас досі жодного партнерського договору + вони самі виробляють зброю. Вам ніхто нічого не винен. Це все одне, що обоурюватися, чому сусід придбав собі автомобіль і ван не подарував
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07.05.2024 22:26 Ответить
Тухла мантра.
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07.05.2024 22:19 Ответить
Будь ласка, не треба про борги Голландії чи України. Якщо за допомогу чекаєш вдячності, то якої ? І чи треба тоді допомагати ? Війна в Україні нічому не навчила партнерів. Подивіться на мапу Латвії. Від кордонів агресорів до узбережжя Латвії (найвіддаленіші місця країни) 200-300 км. Де сховати Петріот від враження у перші хвилини вторгнення ? Генерали думають про це чи їм по барабану ?
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07.05.2024 22:28 Ответить
Pocemu nado spriatat Patriot 200 ili 300 kilometrov eto netu malo.Vi dumajete sto nasi soldati dast kacapam idti paradom,eto 70 tysiac xoroso podgotovlenix soldat.Neuzeli vi dumajete sto soldati podgotovleni po NATO programe, xuze kakix to kacapov pusecnogo miaso
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08.05.2024 00:04 Ответить
Jesli smotret po teritoriji tak Golandija 1.5 raza mense cem Litva ili Latvija,no imejet 3 Patriot sistemi.
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08.05.2024 01:08 Ответить
Ukraine nuzno ne mense 10 Patriot sistem kotorix jest tolko u amerikancev ,eto odna tem boleje na 3 nedeli nicego neizmenilo
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07.05.2024 21:59 Ответить
Если использовать эту возможность с головой - то многое меняет. Литва будет закупать Патриоты, а предстоящие манёвры это возможность оценить возможности этой системы, подступиться к началу своевременного обучению персонала. Да и самому НАТО это прекрасная возможность оценить особенности радиолокационного поля над Кенигсбергом.
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07.05.2024 22:35 Ответить
Poka netu takoj ideji pro Patriot u novogo ministra,u nego Himars eto PVO,on tak amerike skazal.Kogda u nasego ministra futbolista vmesto golovi futbolni miac takoje i imejem .Nasi podpisali kontrakt na NASAMS ,ecio takix kupili,no oni po balistike nerabotajet.NASAMs mnogo rabotajet i po balistike,radar meniajet,raketi no poka na segodnia oni balistiku propuskajet
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07.05.2024 22:51 Ответить
Нехай влада придбає. Або стане членом НАТО
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07.05.2024 21:49 Ответить
Радію за друзів.
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07.05.2024 21:31 Ответить
Хвилююсь, чи не викличе це "ескалацію".
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07.05.2024 21:39 Ответить
Patriot ne pervy raz uze Litve,eto netu sto to novogo,kak i F-35 samolioti tut postojano uze krutitsia
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07.05.2024 21:43 Ответить
В Литві вже пора ставити щось таке, що може знищувати авіацію на аеродромах...чи не божна бо якщо почнеться війно то це буде ескалація...тому краще розмістити стурбованість підвищеного радіусу дії
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07.05.2024 21:40 Ответить
***** зрозуміло, що його армія крім м'ясних атак і ФАБів, яких немає чим збити ні на що не здатна.
Але якщо є загроза, ймовірність нападу навіть на 1% то розумні, відповідальні уряди, для яких їх люди не розхідник, яким можна поторгувати це сприймають серйозно і відповідно реагують, роблять відповідні дії. Така їх робота, за це їх обирали, надавали їм владу.
Наше "чудо" при загрозі пропонувало поїсти шашличка а зараз торгує людьми: ви нам гроші дайте а ми людей ще наловим.
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07.05.2024 21:58 Ответить
 
 