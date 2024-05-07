Нидерланды разместят в Литве систему Patriot в июле

Как заверила министр обороны Королевства Нидерландов Кайса Оллонгрен, ЗРК Patriot будет доставлен в Литву в середине июля.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время визита в Вильнюс заявила, что система противовоздушной обороны будет развернута в Литве в июле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как уточнила Оллогрен во время визита в Вильнюс, система Patriot будет развернута в Литве 6-23 июля.

Отмечается, что также состоялась встреча с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.

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Министры обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны, в частности, предстоящие учения, во время которых Нидерланды разместят в Литве систему ПВО большой дальности Patriot.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров с премьерами Эстонии, Латвии, Литвы заверил, что Европа будет защищать страны Балтии в случае нападения России.