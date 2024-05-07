Нидерланды разместят в Литве систему Patriot в июле
Как заверила министр обороны Королевства Нидерландов Кайса Оллонгрен, ЗРК Patriot будет доставлен в Литву в середине июля.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время визита в Вильнюс заявила, что система противовоздушной обороны будет развернута в Литве в июле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Как уточнила Оллогрен во время визита в Вильнюс, система Patriot будет развернута в Литве 6-23 июля.
Отмечается, что также состоялась встреча с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.
Министры обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны, в частности, предстоящие учения, во время которых Нидерланды разместят в Литве систему ПВО большой дальности Patriot.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время переговоров с премьерами Эстонии, Латвии, Литвы заверил, что Европа будет защищать страны Балтии в случае нападения России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але якщо є загроза, ймовірність нападу навіть на 1% то розумні, відповідальні уряди, для яких їх люди не розхідник, яким можна поторгувати це сприймають серйозно і відповідно реагують, роблять відповідні дії. Така їх робота, за це їх обирали, надавали їм владу.
Наше "чудо" при загрозі пропонувало поїсти шашличка а зараз торгує людьми: ви нам гроші дайте а ми людей ще наловим.