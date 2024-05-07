Нідерланди розмістять у Литві систему Patriot у липні
Як запевнила міністерка оборони Королівства Нідерландів Кайса Оллонгрен, ЗРК Patriot буде доставлена до Литви в середині липня.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час візиту до Вільнюса заявила, що систему протиповітряної оборони буде розгорнуто в Литві у липні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Як уточнила Оллогрен під час візиту до Вільнюса, система Patriot буде розгорнута в Литві 6-23 липня.
Зазначається, що також відбулася зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.
Міністри обговорили двосторонню співпрацю у сфері оборони, зокрема, майбутні навчання, під час яких Нідерланди розмістять у Литві систему ППО великої дальності Patriot.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час переговорів з прем’єрами Естонії, Латвії, Литви запевнив, що Європа захищатиме країни Балтії у разі нападу Росії.
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Але якщо є загроза, ймовірність нападу навіть на 1% то розумні, відповідальні уряди, для яких їх люди не розхідник, яким можна поторгувати це сприймають серйозно і відповідно реагують, роблять відповідні дії. Така їх робота, за це їх обирали, надавали їм владу.
Наше "чудо" при загрозі пропонувало поїсти шашличка а зараз торгує людьми: ви нам гроші дайте а ми людей ще наловим.