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Нідерланди розмістять у Литві систему Patriot у липні

patriot

Як запевнила міністерка оборони Королівства Нідерландів Кайса Оллонгрен, ЗРК Patriot буде доставлена ​​до Литви в середині липня.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час візиту до Вільнюса заявила, що систему протиповітряної оборони буде розгорнуто в Литві у липні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як уточнила Оллогрен під час візиту до Вільнюса, система Patriot буде розгорнута в Литві 6-23 липня.

Зазначається, що також відбулася зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остін закликав країни, які мають системи Patriot, передати їх Україні

Міністри обговорили двосторонню співпрацю у сфері оборони, зокрема, майбутні навчання, під час яких Нідерланди розмістять у Литві систему ППО великої дальності Patriot.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час переговорів з прем’єрами Естонії, Латвії, Литви запевнив, що Європа захищатиме країни Балтії у разі нападу Росії.

Автор: 

Литва (2381) Нідерланди (1554) Patriot (299)


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Топ коментарі
+6
Радію за друзів.
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07.05.2024 21:31
+3
Нахрена розміщувати в Литві а не десь в Одеській області-риторичне питання.🥴
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07.05.2024 20:59
+3
Це називається -Імітація бурхливої діяльності задля уникнення ескалації. Це така тепер збочена формула у колективного Заходу. Тільки цій формулі гріш-ціна.
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07.05.2024 21:01
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Трясця, щоб знищили у перші хвилини вторгнення ! То краще вже в Литві. Чи на кордоні Польщі !
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07.05.2024 20:58 Відповісти
Це називається -Імітація бурхливої діяльності задля уникнення ескалації. Це така тепер збочена формула у колективного Заходу. Тільки цій формулі гріш-ціна.
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07.05.2024 21:01 Відповісти
Нахрена розміщувати в Литві а не десь в Одеській області-риторичне питання.🥴
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07.05.2024 20:59 Відповісти
Potomu sto tut NATO i ix soldati jest tut postojano.Litva poprosila NATO stob dali takuju sistemu,poskolku u nas pocti nicego netu iz PVO,a sosedi te ze kacapi i belorusi.Ecio F-35 samolioti te ze golanci dast dlia ukreplenija
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07.05.2024 21:09 Відповісти
Eto vsego na 3 nedeli,potom nadejus nemci dast postojano, poskolku oni otvestvenosti za Litvu.Litva dumala kupit takuju sistemu,no eto nam stojilo ciut ne vsego goda vojenogo biudzeta
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07.05.2024 21:38 Відповісти
Chush vsyo eto. Vi prosto refleksiruete na katsapskiy pustoy blef. A Ukrainian people tem vremenem realno gibnut.
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07.05.2024 21:41 Відповісти
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07.05.2024 21:55 Відповісти
Цеж наш менталітет - нам всі винні. Хоча переважна більшість населення проголосувала за владу, яка взагалі ігнорувала НАТО. Але НАТО все одне винне. Винні якщо не Порох - то НАТО. Якщо не НАТО - то партнери. Треба своє було мати. Тим більше свою зброю ми розробляли і виготовляли
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07.05.2024 22:12 Відповісти
А у євреїв який менталітет. Хіба їм ніхто не винен по теперешній день? Отак треба,а не пи₴діти на всіх кутках що ми хренові бо самі все просрали. Терпіли.
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07.05.2024 22:21 Відповісти
Мені байдуже, який у них менталітет. Але вони є партнерами США. Запитайте у влади, чому у нас досі жодного партнерського договору + вони самі виробляють зброю. Вам ніхто нічого не винен. Це все одне, що обоурюватися, чому сусід придбав собі автомобіль і ван не подарував
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07.05.2024 22:26 Відповісти
Тухла мантра.
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07.05.2024 22:19 Відповісти
Будь ласка, не треба про борги Голландії чи України. Якщо за допомогу чекаєш вдячності, то якої ? І чи треба тоді допомагати ? Війна в Україні нічому не навчила партнерів. Подивіться на мапу Латвії. Від кордонів агресорів до узбережжя Латвії (найвіддаленіші місця країни) 200-300 км. Де сховати Петріот від враження у перші хвилини вторгнення ? Генерали думають про це чи їм по барабану ?
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07.05.2024 22:28 Відповісти
Pocemu nado spriatat Patriot 200 ili 300 kilometrov eto netu malo.Vi dumajete sto nasi soldati dast kacapam idti paradom,eto 70 tysiac xoroso podgotovlenix soldat.Neuzeli vi dumajete sto soldati podgotovleni po NATO programe, xuze kakix to kacapov pusecnogo miaso
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08.05.2024 00:04 Відповісти
Jesli smotret po teritoriji tak Golandija 1.5 raza mense cem Litva ili Latvija,no imejet 3 Patriot sistemi.
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08.05.2024 01:08 Відповісти
Ukraine nuzno ne mense 10 Patriot sistem kotorix jest tolko u amerikancev ,eto odna tem boleje na 3 nedeli nicego neizmenilo
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07.05.2024 21:59 Відповісти
Если использовать эту возможность с головой - то многое меняет. Литва будет закупать Патриоты, а предстоящие манёвры это возможность оценить возможности этой системы, подступиться к началу своевременного обучению персонала. Да и самому НАТО это прекрасная возможность оценить особенности радиолокационного поля над Кенигсбергом.
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07.05.2024 22:35 Відповісти
Poka netu takoj ideji pro Patriot u novogo ministra,u nego Himars eto PVO,on tak amerike skazal.Kogda u nasego ministra futbolista vmesto golovi futbolni miac takoje i imejem .Nasi podpisali kontrakt na NASAMS ,ecio takix kupili,no oni po balistike nerabotajet.NASAMs mnogo rabotajet i po balistike,radar meniajet,raketi no poka na segodnia oni balistiku propuskajet
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07.05.2024 22:51 Відповісти
Нехай влада придбає. Або стане членом НАТО
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07.05.2024 21:49 Відповісти
Радію за друзів.
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07.05.2024 21:31 Відповісти
Хвилююсь, чи не викличе це "ескалацію".
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07.05.2024 21:39 Відповісти
Patriot ne pervy raz uze Litve,eto netu sto to novogo,kak i F-35 samolioti tut postojano uze krutitsia
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07.05.2024 21:43 Відповісти
В Литві вже пора ставити щось таке, що може знищувати авіацію на аеродромах...чи не божна бо якщо почнеться війно то це буде ескалація...тому краще розмістити стурбованість підвищеного радіусу дії
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07.05.2024 21:40 Відповісти
***** зрозуміло, що його армія крім м'ясних атак і ФАБів, яких немає чим збити ні на що не здатна.
Але якщо є загроза, ймовірність нападу навіть на 1% то розумні, відповідальні уряди, для яких їх люди не розхідник, яким можна поторгувати це сприймають серйозно і відповідно реагують, роблять відповідні дії. Така їх робота, за це їх обирали, надавали їм владу.
Наше "чудо" при загрозі пропонувало поїсти шашличка а зараз торгує людьми: ви нам гроші дайте а ми людей ще наловим.
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07.05.2024 21:58 Відповісти
 
 