Нідерланди розмістять у Литві систему Patriot у липні

Як запевнила міністерка оборони Королівства Нідерландів Кайса Оллонгрен, ЗРК Patriot буде доставлена ​​до Литви в середині липня.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час візиту до Вільнюса заявила, що систему протиповітряної оборони буде розгорнуто в Литві у липні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як уточнила Оллогрен під час візиту до Вільнюса, система Patriot буде розгорнута в Литві 6-23 липня.

Зазначається, що також відбулася зустріч з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

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Міністри обговорили двосторонню співпрацю у сфері оборони, зокрема, майбутні навчання, під час яких Нідерланди розмістять у Литві систему ППО великої дальності Patriot.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час переговорів з прем’єрами Естонії, Латвії, Литви запевнив, що Європа захищатиме країни Балтії у разі нападу Росії.