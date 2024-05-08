Проспект Правды в Киеве был переименован в честь Европейского Союза

Проспект Правды в Подольском районе Киева переименовали в честь Европейского Союза.

Об этом сообщается на сайте Киевского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, такое решение принято сегодня, 8 мая, на пленарном заседании Киевского городского совета. Его поддержали 62 депутата.

Заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, отметил, что привычные топонимические названия времен Советского Союза всегда имеют враждебное идеологическое значение, которое десятилетиями влияет на наше сознание.

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"Проспект Правды был назван в честь центрального органа коммунистической партии Советского Союза газеты "Правда". Во время войны Киевский городской совет принял решение деколонизировать проспект. На основе электронного рейтингового голосования было выбрано новое название - проспект Европейского Союза. Название предложено в честь экономического и политического союза, который объединяет 27 государств-членов, расположенных в Европе", - отметил Бондаренко.

Он подчеркнул, что Европейский Союз является давним и надежным геополитическим, экономическим, а с недавних пор и военным партнером Украины. И обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе является стратегическим курсом государства, закрепленным в Конституции Украины.

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"Поэтому чествование ЕС в столичной топонимике является логичным шагом на пути к укреплению взаимоотношений", - добавил Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных сил Украины