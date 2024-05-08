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Проспект Правды в Киеве был переименован в честь Европейского Союза

Проспект Правди у Києві перейменували

Проспект Правды в Подольском районе Киева переименовали в честь Европейского Союза.

Об этом сообщается на сайте Киевского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, такое решение принято сегодня, 8 мая, на пленарном заседании Киевского городского совета. Его поддержали 62 депутата.

Заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, отметил, что привычные топонимические названия времен Советского Союза всегда имеют враждебное идеологическое значение, которое десятилетиями влияет на наше сознание.

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"Проспект Правды был назван в честь центрального органа коммунистической партии Советского Союза газеты "Правда". Во время войны Киевский городской совет принял решение деколонизировать проспект. На основе электронного рейтингового голосования было выбрано новое название - проспект Европейского Союза. Название предложено в честь экономического и политического союза, который объединяет 27 государств-членов, расположенных в Европе", - отметил Бондаренко.

Он подчеркнул, что Европейский Союз является давним и надежным геополитическим, экономическим, а с недавних пор и военным партнером Украины. И обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе является стратегическим курсом государства, закрепленным в Конституции Украины.

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"Поэтому чествование ЕС в столичной топонимике является логичным шагом на пути к укреплению взаимоотношений", - добавил Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных сил Украины

Автор: 

Киев (25484) переименования (739) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+2
і правильно, бо де та правда??
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08.05.2024 17:04
+2
Її там не знайдеш року із 1991, бо проспект названий в честь газети "Правда" взагалі-то!
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08.05.2024 17:54
+2
"Тож ушанування ЄС у столичній топоніміці є логічним кроком на шляху до зміцнення взаємин", - додав Бондаренко. Джерело:

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08.05.2024 18:15
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і правильно, бо де та правда??
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08.05.2024 17:04 Ответить
Де правда? - запитав він.
І ****** учнів дрином по *******,
Шоб думали хутчіше, і реготався
І слиною харкався, як скажений.
Тоді один із нас сказав: в народі!
Учитель наказав йому лягати,
І широко відкрити пащу.
Потім, ставши у позу рітуальну,
Просто в рота сенсей посцяв янтарною мочею.
Священні бризги капнули на струни рудого семісейна.
(Ми робили із шкір котів ті бл...дські контрабаси,
А струни - з їхніх тельбухів).
Учитель удруге грізно нас запитує…
У серці! - хтось здуру ********.
Тоді, хутчіш ніж кролик вздрочить,
Наш дідусь сивенький прийомами кунхву
Виймає серце у поца із грудей
І, показавши, шо правди там немає,
Засміявся щасливим сміхом доброї дитини
І пожбурив у форточку добичу.
Едмунд.
А шо таке кунхву?
Едгар.
Борьба садистів. Тож, втретє
Наш учитель викликає: Де правда,
Й...бані кретини, імбецили, олігофрени
І мікроцефали, ї...ать у жопу вас каленим х...єм!
Тут наче шось мене вперед штовхнуло:
У жопі! - заволав я відчайдушно.
Дивлюсь - дідусь всміхнувся лагідненько:
Не можете, шакали, без підказки!
Не згледівся, як дідуганів фалос
Вже танцював мазурку старовинну
В моєму анусі…
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08.05.2024 17:53 Ответить
Правда це брехня. Цьому навчають на рАсії.
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08.05.2024 17:06 Ответить
всьо!
тепер не знайдеш на виноградарі правди!
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08.05.2024 17:15 Ответить
Її там не знайдеш року із 1991, бо проспект названий в честь газети "Правда" взагалі-то!
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08.05.2024 17:54 Ответить
Езо́пова мо́ва - замаскований спосіб формулювання, коли думки висловлюють не вдаючись до прямого конкретизування: з натяками, недомовками, інакомовленням (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%96%D1%97 алюзії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F іронії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97 алегорії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7 перифраза ) задля уникнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0 цензурних чи будь-яких інших заборон, переслідувань.
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08.05.2024 18:42 Ответить
То не правда була а брехня, просто опущені комуняки все перекручували навпаки, але правда з 2022 тепер по усьому світі, а правда в тому що кацапія сама опущена і лишньохромосома держава у всьому Світі, з самою тупою та недолугую позорною недоармію, а люди що її населяють за свої гріхи і напад на своїх Господарів усі без виключень підлягають добровільно - примусовій евтаназії! І жити її залишилось лічені роки, а може й місяці
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08.05.2024 18:34 Ответить
Депутати "працюють"...
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08.05.2024 17:24 Ответить
А міг бути Проспект "Мурзілкі"....
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08.05.2024 17:32 Ответить
Для тих, хто не в темі пояснюю - проспект названо НА ЧЕСТЬ КОМУНЯЦЬКОЇ ГАЗЕТИ "ПРАВДА"!
Хоча могли просто лапки з назви прибрати - був би проспект правди))
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08.05.2024 17:55 Ответить
чи в "проспект "телемарафон""
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08.05.2024 18:00 Ответить
"Тож ушанування ЄС у столичній топоніміці є логічним кроком на шляху до зміцнення взаємин", - додав Бондаренко. Джерело:

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08.05.2024 18:15 Ответить
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
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08.05.2024 19:04 Ответить
 
 