Проспект Правды в Киеве был переименован в честь Европейского Союза
Проспект Правды в Подольском районе Киева переименовали в честь Европейского Союза.
Об этом сообщается на сайте Киевского горсовета, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, такое решение принято сегодня, 8 мая, на пленарном заседании Киевского городского совета. Его поддержали 62 депутата.
Заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, отметил, что привычные топонимические названия времен Советского Союза всегда имеют враждебное идеологическое значение, которое десятилетиями влияет на наше сознание.
"Проспект Правды был назван в честь центрального органа коммунистической партии Советского Союза газеты "Правда". Во время войны Киевский городской совет принял решение деколонизировать проспект. На основе электронного рейтингового голосования было выбрано новое название - проспект Европейского Союза. Название предложено в честь экономического и политического союза, который объединяет 27 государств-членов, расположенных в Европе", - отметил Бондаренко.
Он подчеркнул, что Европейский Союз является давним и надежным геополитическим, экономическим, а с недавних пор и военным партнером Украины. И обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе является стратегическим курсом государства, закрепленным в Конституции Украины.
"Поэтому чествование ЕС в столичной топонимике является логичным шагом на пути к укреплению взаимоотношений", - добавил Бондаренко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных сил Украины
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І ****** учнів дрином по *******,
Шоб думали хутчіше, і реготався
І слиною харкався, як скажений.
Тоді один із нас сказав: в народі!
Учитель наказав йому лягати,
І широко відкрити пащу.
Потім, ставши у позу рітуальну,
Просто в рота сенсей посцяв янтарною мочею.
Священні бризги капнули на струни рудого семісейна.
(Ми робили із шкір котів ті бл...дські контрабаси,
А струни - з їхніх тельбухів).
Учитель удруге грізно нас запитує…
У серці! - хтось здуру ********.
Тоді, хутчіш ніж кролик вздрочить,
Наш дідусь сивенький прийомами кунхву
Виймає серце у поца із грудей
І, показавши, шо правди там немає,
Засміявся щасливим сміхом доброї дитини
І пожбурив у форточку добичу.
Едмунд.
А шо таке кунхву?
Едгар.
Борьба садистів. Тож, втретє
Наш учитель викликає: Де правда,
Й...бані кретини, імбецили, олігофрени
І мікроцефали, ї...ать у жопу вас каленим х...єм!
Тут наче шось мене вперед штовхнуло:
У жопі! - заволав я відчайдушно.
Дивлюсь - дідусь всміхнувся лагідненько:
Не можете, шакали, без підказки!
Не згледівся, як дідуганів фалос
Вже танцював мазурку старовинну
В моєму анусі…
тепер не знайдеш на виноградарі правди!
Хоча могли просто лапки з назви прибрати - був би проспект правди))