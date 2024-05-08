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Новини
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Проспект Правди у Києві перейменували на честь Європейського Союзу

Проспект Правди у Києві перейменували

Проспект Правди у Подільському районі Києва перейменували на честь Європейського Союзу.

Про це повідомляється на сайті Київської міськради, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, таке рішення ухвалено сьогодні, 8 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради. Його підтримали 62 депутати.

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що звичні топонімічні назви часів Радянського Союзу завжди мають вороже ідеологічне значення, яке десятиліттями впливає на нашу свідомість.

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"Проспект Правди було названо на честь центрального органу комуністичної партії Радянського Союзу газети "Правда". У час війни Київська міська рада прийняла рішення деколонізувати проспект. На основі електронного рейтингового голосування було обрано нову назву – проспект Європейського Союзу. Назва запропонована на честь економічного і політичного союзу, який об'єднує 27 держав-членів, що розташовані в Європі", - зазначив Бондаренко.

Він наголосив, що Європейський Союз є давнім і надійним геополітичним, економічним, а віднедавна й військовим партнером України. І набуття повноправного членства України в Європейському Союзі є стратегічним курсом держави, закріпленим у Конституції України.

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"Тож ушанування ЄС у столичній топоніміці є логічним кроком на шляху до зміцнення взаємин", – додав Бондаренко.

Нагадаємо, раніше провідомлялося, що в Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України

Автор: 

Київ (19423) перейменування (584) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+2
і правильно, бо де та правда??
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08.05.2024 17:04
+2
Її там не знайдеш року із 1991, бо проспект названий в честь газети "Правда" взагалі-то!
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08.05.2024 17:54
+2
"Тож ушанування ЄС у столичній топоніміці є логічним кроком на шляху до зміцнення взаємин", - додав Бондаренко. Джерело:

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08.05.2024 18:15
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і правильно, бо де та правда??
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08.05.2024 17:04 Відповісти
Де правда? - запитав він.
І ****** учнів дрином по *******,
Шоб думали хутчіше, і реготався
І слиною харкався, як скажений.
Тоді один із нас сказав: в народі!
Учитель наказав йому лягати,
І широко відкрити пащу.
Потім, ставши у позу рітуальну,
Просто в рота сенсей посцяв янтарною мочею.
Священні бризги капнули на струни рудого семісейна.
(Ми робили із шкір котів ті бл...дські контрабаси,
А струни - з їхніх тельбухів).
Учитель удруге грізно нас запитує…
У серці! - хтось здуру ********.
Тоді, хутчіш ніж кролик вздрочить,
Наш дідусь сивенький прийомами кунхву
Виймає серце у поца із грудей
І, показавши, шо правди там немає,
Засміявся щасливим сміхом доброї дитини
І пожбурив у форточку добичу.
Едмунд.
А шо таке кунхву?
Едгар.
Борьба садистів. Тож, втретє
Наш учитель викликає: Де правда,
Й...бані кретини, імбецили, олігофрени
І мікроцефали, ї...ать у жопу вас каленим х...єм!
Тут наче шось мене вперед штовхнуло:
У жопі! - заволав я відчайдушно.
Дивлюсь - дідусь всміхнувся лагідненько:
Не можете, шакали, без підказки!
Не згледівся, як дідуганів фалос
Вже танцював мазурку старовинну
В моєму анусі…
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08.05.2024 17:53 Відповісти
Правда це брехня. Цьому навчають на рАсії.
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08.05.2024 17:06 Відповісти
всьо!
тепер не знайдеш на виноградарі правди!
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08.05.2024 17:15 Відповісти
Її там не знайдеш року із 1991, бо проспект названий в честь газети "Правда" взагалі-то!
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08.05.2024 17:54 Відповісти
Езо́пова мо́ва - замаскований спосіб формулювання, коли думки висловлюють не вдаючись до прямого конкретизування: з натяками, недомовками, інакомовленням (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%96%D1%97 алюзії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F іронії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97 алегорії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7 перифраза ) задля уникнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0 цензурних чи будь-яких інших заборон, переслідувань.
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08.05.2024 18:42 Відповісти
То не правда була а брехня, просто опущені комуняки все перекручували навпаки, але правда з 2022 тепер по усьому світі, а правда в тому що кацапія сама опущена і лишньохромосома держава у всьому Світі, з самою тупою та недолугую позорною недоармію, а люди що її населяють за свої гріхи і напад на своїх Господарів усі без виключень підлягають добровільно - примусовій евтаназії! І жити її залишилось лічені роки, а може й місяці
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08.05.2024 18:34 Відповісти
Депутати "працюють"...
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08.05.2024 17:24 Відповісти
А міг бути Проспект "Мурзілкі"....
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08.05.2024 17:32 Відповісти
Для тих, хто не в темі пояснюю - проспект названо НА ЧЕСТЬ КОМУНЯЦЬКОЇ ГАЗЕТИ "ПРАВДА"!
Хоча могли просто лапки з назви прибрати - був би проспект правди))
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08.05.2024 17:55 Відповісти
чи в "проспект "телемарафон""
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08.05.2024 18:00 Відповісти
"Тож ушанування ЄС у столичній топоніміці є логічним кроком на шляху до зміцнення взаємин", - додав Бондаренко. Джерело:

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08.05.2024 18:15 Відповісти
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
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08.05.2024 19:04 Відповісти
 
 