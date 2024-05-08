Проспект Правди у Києві перейменували на честь Європейського Союзу
Проспект Правди у Подільському районі Києва перейменували на честь Європейського Союзу.
Про це повідомляється на сайті Київської міськради, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, таке рішення ухвалено сьогодні, 8 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради. Його підтримали 62 депутати.
Заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що звичні топонімічні назви часів Радянського Союзу завжди мають вороже ідеологічне значення, яке десятиліттями впливає на нашу свідомість.
"Проспект Правди було названо на честь центрального органу комуністичної партії Радянського Союзу газети "Правда". У час війни Київська міська рада прийняла рішення деколонізувати проспект. На основі електронного рейтингового голосування було обрано нову назву – проспект Європейського Союзу. Назва запропонована на честь економічного і політичного союзу, який об'єднує 27 держав-членів, що розташовані в Європі", - зазначив Бондаренко.
Він наголосив, що Європейський Союз є давнім і надійним геополітичним, економічним, а віднедавна й військовим партнером України. І набуття повноправного членства України в Європейському Союзі є стратегічним курсом держави, закріпленим у Конституції України.
"Тож ушанування ЄС у столичній топоніміці є логічним кроком на шляху до зміцнення взаємин", – додав Бондаренко.
Нагадаємо, раніше провідомлялося, що в Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І ****** учнів дрином по *******,
Шоб думали хутчіше, і реготався
І слиною харкався, як скажений.
Тоді один із нас сказав: в народі!
Учитель наказав йому лягати,
І широко відкрити пащу.
Потім, ставши у позу рітуальну,
Просто в рота сенсей посцяв янтарною мочею.
Священні бризги капнули на струни рудого семісейна.
(Ми робили із шкір котів ті бл...дські контрабаси,
А струни - з їхніх тельбухів).
Учитель удруге грізно нас запитує…
У серці! - хтось здуру ********.
Тоді, хутчіш ніж кролик вздрочить,
Наш дідусь сивенький прийомами кунхву
Виймає серце у поца із грудей
І, показавши, шо правди там немає,
Засміявся щасливим сміхом доброї дитини
І пожбурив у форточку добичу.
Едмунд.
А шо таке кунхву?
Едгар.
Борьба садистів. Тож, втретє
Наш учитель викликає: Де правда,
Й...бані кретини, імбецили, олігофрени
І мікроцефали, ї...ать у жопу вас каленим х...єм!
Тут наче шось мене вперед штовхнуло:
У жопі! - заволав я відчайдушно.
Дивлюсь - дідусь всміхнувся лагідненько:
Не можете, шакали, без підказки!
Не згледівся, як дідуганів фалос
Вже танцював мазурку старовинну
В моєму анусі…
тепер не знайдеш на виноградарі правди!
Хоча могли просто лапки з назви прибрати - був би проспект правди))