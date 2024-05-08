Проспект Правди у Києві перейменували на честь Європейського Союзу

Проспект Правди у Подільському районі Києва перейменували на честь Європейського Союзу.

Про це повідомляється на сайті Київської міськради, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, таке рішення ухвалено сьогодні, 8 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради. Його підтримали 62 депутати.

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що звичні топонімічні назви часів Радянського Союзу завжди мають вороже ідеологічне значення, яке десятиліттями впливає на нашу свідомість.

Також дивіться: На станції метро "Звіринецька" в Києві встановили нові літери. ФОТОрепортаж

"Проспект Правди було названо на честь центрального органу комуністичної партії Радянського Союзу газети "Правда". У час війни Київська міська рада прийняла рішення деколонізувати проспект. На основі електронного рейтингового голосування було обрано нову назву – проспект Європейського Союзу. Назва запропонована на честь економічного і політичного союзу, який об'єднує 27 держав-членів, що розташовані в Європі", - зазначив Бондаренко.

Він наголосив, що Європейський Союз є давнім і надійним геополітичним, економічним, а віднедавна й військовим партнером України. І набуття повноправного членства України в Європейському Союзі є стратегічним курсом держави, закріпленим у Конституції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишню Арку Дружби народів позбавлено статусу пам’ятки. Тепер монумент може бути демонтований, - Мінкульт

"Тож ушанування ЄС у столичній топоніміці є логічним кроком на шляху до зміцнення взаємин", – додав Бондаренко.

Нагадаємо, раніше провідомлялося, що в Києві перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України