Вступление Украины в Европейский союз решит продовольственную проблему, - глава МИД Португалии Ранжел

Расширение ЕС является ключевым для Португалии, поэтому вступление Украины является фундаментальным для этой страны, заявил глава МИД Паулу Ранжел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

"Позиция португальского правительства по расширению является очень благоприятной из стратегических соображений, и по этой причине оно не имеет той сдержанности или нежелания, которое было у предыдущего правительства", - сказал Ранжел.

Вступление Украины в ЕС, по мнению главы МИД Португалии, предоставит блоку "экономическую возможность", поскольку каждый раз, когда происходило расширение, наблюдался "экономический динамизм", а также потому, что это "четко проатлантическая страна".

"Мы в Европе нуждаемся в атлантических союзниках", - сказал Ранжел

Он также объяснил, что вступление Украины, отвергнув идею о том, что расширение будет "поворотом на восток".

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Напомним, Еврокомиссия начала официальный скрининг в рамках подготовки к началу переговоров о членстве Украины в ЕС переговорного раздела 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий". По мнению президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, переговорный процесс по вступлению Украины и Молдовы в Европейский союз будет чрезвычайно сложным. Однако он считает, что "вполне реально" начать переговоры уже в июне этого года.