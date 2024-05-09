Вступ України до ЄС розв’яже продовольчу проблему, - глава МЗС Португалії Ранжел

Розширення ЄС є ключовим для Португалії, тож вступ України є фундаментальним для цієї країни, заявив глава МЗС Паулу Ранжел.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

"Позиція португальського уряду щодо розширення є дуже сприятливою зі стратегічних міркувань, і з цієї причини він не має тієї стриманості або небажання, яке було у попереднього уряду", - сказав Ранжел.

Вступ України до ЄС, на думку глави МЗС Португалії, надасть блоку "економічну можливість", оскільки щоразу, коли відбувалося розширення, спостерігався "економічний динамізм", а також тому, що це "чітко проатлантична країна".

"Ми в Європі потребуємо атлантичних союзників", - сказав Ранжел

Він також пояснив, що вступ України, відкинувши ідею про те, що розширення буде "поворотом на схід".

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Нагадаємо, Єврокомісія почала офіційний скрінінг в межах підготовки до початку переговорів щодо членства України в ЄС переговорного розділу 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій". На думку президента Латвії Едгарса Рінкевичса, переговорний процес щодо вступу України та Молдови до Європейського союзу буде надзвичайно складним. Проте він вважає, що "цілком реально" розпочати переговори вже в червні цього року.