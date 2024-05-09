Две ГЭС вывели из эксплуатации из-за обстрелов оккупантов

Объектам гидроэнергетики были нанесены значительные повреждения в результате обстрелов 8 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"Две ГЭС выведены из эксплуатации. 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары", - говорится в сообщении.

В "Укргидроэнерго" отметили, что вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств.

Ночная атака РФ 8 мая

Российские войска в ночь на 8 мая нанесли комбинированный удар ракетами и ударными БПЛА.

Оккупанты применили 55 ракет и 21 БПЛА. Силы ПВО уничтожили 59 целей - 39 ракет и 20 БПЛА.

Войска РФ атаковали три ТЭС ДТЭК, в результате чего было повреждено оборудование. Также враг поразил два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине.

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