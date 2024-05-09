Две ГЭС вывели из эксплуатации из-за обстрелов оккупантов
Объектам гидроэнергетики были нанесены значительные повреждения в результате обстрелов 8 мая.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
"Две ГЭС выведены из эксплуатации. 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары", - говорится в сообщении.
В "Укргидроэнерго" отметили, что вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств.
Ночная атака РФ 8 мая
Российские войска в ночь на 8 мая нанесли комбинированный удар ракетами и ударными БПЛА.
Оккупанты применили 55 ракет и 21 БПЛА. Силы ПВО уничтожили 59 целей - 39 ракет и 20 БПЛА.
Войска РФ атаковали три ТЭС ДТЭК, в результате чего было повреждено оборудование. Также враг поразил два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине.
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а мо їм щє грошеняток?
від парнерів?
73% так ніколи і не прозріють.
9 лярдів украли, а що заявляв Шмигаль у жовтні минулого року -
https://tsn.ua/********/shmigal-rozpoviv-yak-********-zahistila-ob-yekti-energetiki-vid-udariv-rosiyi-2442355.html Шмигаль розповів, як Україна захистила об'єкти енергетики від ударів Росії Шмигаль розповів, як Україна захистила об'єкти енергетики від ударів Росії
За словами прем'єра, цей захист спрацює у 80-90% випадків.
Окрім посилення системи ППО, Україна підготувала пасивний захист енергетичних об'єктів від атак Росії.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів виданню https://www.ft.com/content/********-2c19-42ab-ad13-5c6507c00579 FT .
https://tsn.ua/********/shmigal-rozpoviv-yak-********-zahistila-ob-yekti-energetiki-vid-udariv-rosiyi-2442355.html Як Україна захистила об'єкти енергетики від ударів Росії: розповів Шмигаль - ТСН, новини 1+1 - Укрaїнa (tsn.ua)
В нормальних країнах після цього всього чиновники подають у відставку.
Це в нормальних країнах.....
Якщо ви думаєте , що це просте співпадіння , то я підозрюю , що то було прикриття спецоперації по знищенню Трипільської ТЕЦ
Свежи Напечатанные Доллары не рассматриваются
мапи клав з напрямками ударів - Гостомель, як аеродром підскоку,
і далі кацапняві залізні колонни на Київ.
Не вірили партнери, на шашликі звали, поганіше були ніж кацапнячи ЗМІ,
поганіше соловья і скабеєєвої, але тут випорхнув наш птіца фенікс,
як би самец.. і все поправив,,,
Все просто.
митна мафія, податкова мафія : підставте державну установу
або функцію - підійде практично будь яка.
Держава Україна вщент зогнила як суспільна система.
Від олігархату згори до лохторату внизу.
Зруйнувати не можна врятувати.