Дві ГЕС вивели з експлуатації через обстріли окупантів

Об’єктам гідроенергетики було завдано значних уражень внаслідок обстрілів 8 травня.

Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві ГЕС виведено з експлуатації. 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів", - йдеться в повідомленні.

В "Укргідроенерго" зазначили, що вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.

Нічна атака РФ 8 травня

Російські війська у ніч на 8 травня завдали комбінованого удару ракетами та ударними БПЛА.

Окупанти застосували 55 ракет та 21 БПЛА. Сили ППО знищили 59 цілей - 39 ракет та 20 БПЛА.

Війська РФ атакували три ТЕС ДТЕК, внаслідок чого було пошкоджено обладнання. Також ворог уразив два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

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