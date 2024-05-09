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Новини Війна
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Дві ГЕС вивели з експлуатації через обстріли окупантів

Дві ГЕС виведено з експлуатації через обстріли

Об’єктам гідроенергетики було завдано значних уражень внаслідок обстрілів 8 травня.

Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві ГЕС виведено з експлуатації. 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів", - йдеться в повідомленні.

В "Укргідроенерго" зазначили, що вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.

Нічна атака РФ 8 травня

Російські війська у ніч на 8 травня завдали комбінованого удару ракетами та ударними БПЛА.

Окупанти застосували 55 ракет та 21 БПЛА. Сили ППО знищили 59 цілей - 39 ракет та 20 БПЛА.

Війська РФ атакували три ТЕС ДТЕК, внаслідок чого було пошкоджено обладнання. Також ворог уразив два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Читайте: "Укргідроенерго" виділить 100 мільйонів на встановлення засобів РЕБ над гідроелектростанціями

Автор: 

ГЕС (209) обстріл (28284) Укргідроенерго (342)


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Топ коментарі
+11
а все було захищєно, блеяли зелені вівці...
а мо їм щє грошеняток?
від парнерів?
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09.05.2024 13:04
+10
Причому у відповідь жодного удару по егерго генерації на параші. Навіть в Криму довбають ті нещасні корита а не Балаклаську ТЕС...
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09.05.2024 13:10
+7
За 2 місяці з Сирським енергетики більше втратили, ніж за 2 роки з Залужним
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09.05.2024 13:14
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а все було захищєно, блеяли зелені вівці...
а мо їм щє грошеняток?
від парнерів?
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09.05.2024 13:04 Відповісти
О, радий вас бачити! Так цікаво вас читати
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09.05.2024 13:05 Відповісти
На рахунок грошеняток - ну при такому народові гріх не красти.
73% так ніколи і не прозріють.
9 лярдів украли, а що заявляв Шмигаль у жовтні минулого року -

https://tsn.ua/********/shmigal-rozpoviv-yak-********-zahistila-ob-yekti-energetiki-vid-udariv-rosiyi-2442355.html Шмигаль розповів, як Україна захистила об'єкти енергетики від ударів Росії Шмигаль розповів, як Україна захистила об'єкти енергетики від ударів Росії

За словами прем'єра, цей захист спрацює у 80-90% випадків.

Окрім посилення системи ППО, Україна підготувала пасивний захист енергетичних об'єктів від атак Росії.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів виданню https://www.ft.com/content/********-2c19-42ab-ad13-5c6507c00579 FT .

https://tsn.ua/********/shmigal-rozpoviv-yak-********-zahistila-ob-yekti-energetiki-vid-udariv-rosiyi-2442355.html Як Україна захистила об'єкти енергетики від ударів Росії: розповів Шмигаль - ТСН, новини 1+1 - Укрaїнa (tsn.ua)

В нормальних країнах після цього всього чиновники подають у відставку.
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09.05.2024 13:12 Відповісти
В нормальних країнах усе це зелене лайно вже б затягали по судах, з довічними вироками, але в нас зелень сере на голову наріду, а той тільки ковтає.
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09.05.2024 13:14 Відповісти
+1000000%
Це в нормальних країнах.....
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09.05.2024 13:18 Відповісти
Мда... Це ДУЖЕ погано. Тупо вибивають нам всю енергетику. Навіть не хочеться думати про те, що буде далі. Особливо восени та взимку...
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09.05.2024 13:07 Відповісти
Причому у відповідь жодного удару по егерго генерації на параші. Навіть в Криму довбають ті нещасні корита а не Балаклаську ТЕС...
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09.05.2024 13:10 Відповісти
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09.05.2024 13:08 Відповісти
За 2 місяці з Сирським енергетики більше втратили, ніж за 2 роки з Залужним
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09.05.2024 13:14 Відповісти
При всій повазі, але я би не будував конспірологічних теорій. На початку війни і в 2022-му році у нас була лише радянська ППО. Тоді удари були в основному по розподільчій системі, яку легше і швидше відновити. Я так розумію - тоді ще русня плекала надію якось нас захопити. Зараз вони бачать, що українці не підкоряються (надія померла) і вирішили просто знищити генерацію. Це моя суб'єктивна думка, але, гадаю, десь так воно і є. Відновити підстанцію набагато простіше, ніж заново спроектувати електростанцію - про строки я мовчу
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09.05.2024 13:50 Відповісти
При всій повазі , за тиждень до знищення Трипільської ТЕЦ якийсь гундосий почав чи не щодня вити ,що в нас закінчилися снаряди до ППО ,статті вийшли по всім новиних , через тиждень знищили Трипільську ТЕЦ ,після цього вже снаряди є.
Якщо ви думаєте , що це просте співпадіння , то я підозрюю , що то було прикриття спецоперації по знищенню Трипільської ТЕЦ
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09.05.2024 14:11 Відповісти
Там за 3-4 дні до знищення ТЕЦ це було по всіх новиних
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09.05.2024 14:21 Відповісти
Это все наследство умершего Союза. Технологии древней цивилизации. Этого возрождения уже не будет никогда. В мире просто нет на такие масштабы свободных ресурсов.
Свежи Напечатанные Доллары не рассматриваются
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09.05.2024 14:29 Відповісти
проклятий 22 - буба поперджав всіх західних партнерів, шо кацапня готується до нападу на Україну,
мапи клав з напрямками ударів - Гостомель, як аеродром підскоку,
і далі кацапняві залізні колонни на Київ.
Не вірили партнери, на шашликі звали, поганіше були ніж кацапнячи ЗМІ,
поганіше соловья і скабеєєвої, але тут випорхнув наш птіца фенікс,
як би самец.. і все поправив,,,
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09.05.2024 13:16 Відповісти
От меня просто цікаво - щоб інша країна та її народ зробила з підарасами, які привели в неї війну, які перетворили державу на руїну, які мародерили на крові? Які сцяли в очі, про "трьохрівневий захист енергетики" і тупо розікрали гроші? І які ще досі чомусь не засуджені довічно, з конфіскацією?
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09.05.2024 13:19 Відповісти
Тому що ті, хто повинні засудити, працюють на тих, кого повинні засудити.
Все просто.
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09.05.2024 13:23 Відповісти
Судова мафія, прокурорська мафія, міліцейська мафія та ДАЇ-шна зокрема, СБУ-шна мафія,
митна мафія, податкова мафія : підставте державну установу
або функцію - підійде практично будь яка.
Держава Україна вщент зогнила як суспільна система.
Від олігархату згори до лохторату внизу.
Зруйнувати не можна врятувати.
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09.05.2024 13:37 Відповісти
Не знаю що там в інших країнах зробили б, а тут переобрали б на наступний термін. І подякували, що нікуди не втекли.
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09.05.2024 13:45 Відповісти
 
 