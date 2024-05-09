На востоке Украины в апреле количество обстрелов РФ возросло на 17%, в районе Часова Яра – на 200%, - британская разведка

В апреле российские атаки усилились на востоке Украины на 17% по сравнению с мартом 2024 года. Из них более трех четвертей касаются Авдеевки, Часова Яра и Марьинки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Количество обстрелов в районе города Часов Яр с марта по апрель выросло на 200%. Это почти наверняка является отражением новых попыток России установить контроль над городом", - считают аналитики.

Разведка Британии отмечает, что несмотря на значительное увеличение количества атак на этом направлении, Россия получила лишь "незначительные тактические победы в этом районе в течение апреля и почти наверняка понесла значительные потери".

Ранее сообщалось, что на Часовояровском направлении в Донецкой области оккупанты сосредоточили до 25 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский в одном из интервью заявил, что оккупанты хотят захватить Часов Яр до 9 мая.

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