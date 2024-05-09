На сході України у квітні кількість обстрілів РФ зросла на 17%, у районі Часового Яру - на 200%, - британська розвідка

У квітні російські атаки посилилися на сході України на 17%, порівняно з березнем 2024 року. З них понад три чверті стосуються Авдіївки, Часового Яру та Мар’їнки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Кількість обстрілів у районі міста Часів Яр з березня по квітень зросла на 200%. Це майже напевно є відображенням нових спроб Росії встановити контроль над містом", – вважають аналітики.

Розвідка Британії наголошує, що попри значне збільшення кількості атак на цьому напрямку, Росія здобула лише "незначні тактичні перемоги в цьому районі протягом квітня і майже напевно зазнала значних втрат".

Раніше повідомлялось, що на Часовоярівському напрямку на Донеччині окупанти зосередили до 25 тисяч російських окупантів.

Президент Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю заявив, що окупанти хочуть захопити Часів Яр до 9 травня.

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