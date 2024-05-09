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Новости Война
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Детям нужно передать мирную Европу, которую не сломить ни Гитлеру, ни Путину, - Зеленский

Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня піхоти

Президент Владимир Зеленский отметил важность объединенной и мирной Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время выступления на Международном саммите городов и регионов.

Президент призвал сделать все, что завершить российскую агрессию, которая продолжается в Украине. Путин ставит своей мишенью всю Европу.

"Каждый из вас видит, что Путин пришел на нашу землю так же, как Гитлер пришел на земли других народов - преступно, неспровоцированно и абсолютно безобразно", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Европа не должна проявлять слабости в своих решениях.

"Все вместе мы должны и дальше приумножать эту силу, заботясь о защите жизни и общих ценностей на нашем континенте. Делать все, чтобы передать детям в наследство всю нашу Европу - мирную, объединенную, ту, в которой действительно хочется жить и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину... Они способны украсть у Европы годы мира, но не нашу общую судьбу - судьбу тех, кто побеждает зло, защищает жизнь и ценит мир", - подытожил он.

Путина сравнивают с Гитлером

Напомним, российского диктатора Владимира Путина сравнивали с Гитлером глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, а также министр обороны Германии Борис Писториус.

Также читайте: Мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее завершить войну. Для РФ мишень - вся Европа, - Зеленский

Автор: 

Европа (1838) Зеленский Владимир (20255) путин владимир (31218)


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Топ комментарии
+8
І це зробиш ти і твоя партія яка має найбільше зрадників і саботувала зробили Залужного почесним жителем Києва?

Ти яким чином до всього? Лицемір жахливий. У мене уже алергія на імя Вова
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09.05.2024 13:28
+7
а перед тим ******** в них Батькивщіну, а декотрих вбити...
це нормально по зеленому...
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09.05.2024 13:39
+5
Їхні діти і так вже давно в ситій Європі
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09.05.2024 13:28
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Їхні діти і так вже давно в ситій Європі
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09.05.2024 13:28 Ответить
І це зробиш ти і твоя партія яка має найбільше зрадників і саботувала зробили Залужного почесним жителем Києва?

Ти яким чином до всього? Лицемір жахливий. У мене уже алергія на імя Вова
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09.05.2024 13:28 Ответить
Бастардо.
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09.05.2024 13:30 Ответить
Ну, по-перше, порівнювати хйла з гітлером, це все одно, що простий самокат з Ролс Ройсом.
А по-друге, не цій гниді казати про "ми разом"! Може зєлєбобіки і мають мізки гупі, але решта пам'ятає і про "нагнєтаніє", і про "велике крадівництво" замість озброєнь, і про "травневі шашлики" замість будування рубежів оборони...
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09.05.2024 13:34 Ответить
Я говорив, що Зеленський це останній преЗедент України, надіюсь помиляюся.
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09.05.2024 13:36 Ответить
Кого він закликав завершити російську агресію?
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09.05.2024 13:36 Ответить
Зейло
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09.05.2024 13:36 Ответить
засідання оп-и та рєчь прєдводітєля.
https://www.youtube.com/watch?v=8_E0Q3-c8hk
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09.05.2024 13:37 Ответить
Діти Європи - це добре - але зараз потрібно ближче до Украіни
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09.05.2024 13:38 Ответить
а перед тим ******** в них Батькивщіну, а декотрих вбити...
це нормально по зеленому...
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09.05.2024 13:39 Ответить
башня пропаганди заробила - хавайте....
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09.05.2024 13:41 Ответить
Тре підсилити потужність випромінювання, бо на "американців" не діє, далеко ...
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09.05.2024 13:51 Ответить
та і не треба нам...
головне шо б ви по ходили стоєм і по ********** і по зеленому....
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09.05.2024 13:55 Ответить
А мирну Україну дітям передати не треба? Чи треба перетворити її на випалену руїну, чим ти зі своєю шоблою й займаєшся? Виродки фсбшні.
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09.05.2024 14:00 Ответить
Десь показували, що кінець серіалу "Слуги Народу" був кричущим, президент виходить на площу Майдану, кричить люди, а нікого не має, порожньо. Сценарій втілюється у життя?
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09.05.2024 14:05 Ответить
А які цінності з єрмаком і зебандою ви нав'язуєте в Україні?
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09.05.2024 14:06 Ответить
Может только *****.ь и то по бумажке, написанное кем-то другим.
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09.05.2024 14:07 Ответить
Банальний піздьож, саме для лохторату.
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09.05.2024 16:03 Ответить
 
 