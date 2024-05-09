Детям нужно передать мирную Европу, которую не сломить ни Гитлеру, ни Путину, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил важность объединенной и мирной Европы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время выступления на Международном саммите городов и регионов.
Президент призвал сделать все, что завершить российскую агрессию, которая продолжается в Украине. Путин ставит своей мишенью всю Европу.
"Каждый из вас видит, что Путин пришел на нашу землю так же, как Гитлер пришел на земли других народов - преступно, неспровоцированно и абсолютно безобразно", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что Европа не должна проявлять слабости в своих решениях.
"Все вместе мы должны и дальше приумножать эту силу, заботясь о защите жизни и общих ценностей на нашем континенте. Делать все, чтобы передать детям в наследство всю нашу Европу - мирную, объединенную, ту, в которой действительно хочется жить и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину... Они способны украсть у Европы годы мира, но не нашу общую судьбу - судьбу тех, кто побеждает зло, защищает жизнь и ценит мир", - подытожил он.
Путина сравнивают с Гитлером
Напомним, российского диктатора Владимира Путина сравнивали с Гитлером глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, а также министр обороны Германии Борис Писториус.
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Ти яким чином до всього? Лицемір жахливий. У мене уже алергія на імя Вова
А по-друге, не цій гниді казати про "ми разом"! Може зєлєбобіки і мають мізки гупі, але решта пам'ятає і про "нагнєтаніє", і про "велике крадівництво" замість озброєнь, і про "травневі шашлики" замість будування рубежів оборони...
https://www.youtube.com/watch?v=8_E0Q3-c8hk
це нормально по зеленому...
головне шо б ви по ходили стоєм і по ********** і по зеленому....